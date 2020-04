Thursday, 2 April 2020, 19:04 HKT/SGT Share: 強大分銷網+豐富產品線 金嗓子業績全面提升

香港, 2020年4月2日 - (亞太商訊) - 近年來,針對空氣污染問題,消費者更關注于對咽喉的保護,潤喉片市場為此得到持續增長。提到潤喉片,「金嗓子」這個品牌可謂家喻戶曉,從便利店到超市收銀台旁的商品貨架都可以找到它的身影。金嗓子控股集團有限公司(股份代碼:6896.HK)已公佈2019年業績公告,業績穩步攀升,收益爲人民幣7.97億元,同比上升14.8%,毛利為人民幣5.99億元,同比上升15.9%。



圖爲廣西金嗓子集團新生産研發基地彩門落成剪彩儀式



2019年是充滿挑戰和機遇的一年,中美貿易摩擦不斷,猪肉價格猛漲,國民日常開支明顯增加……但對于金嗓子而言,正是實現跨越發展的一年,在經濟下行能力持續增大,醫藥行業增長放緩的壓力下,金嗓子集團努力攻堅克難,積極響應國家「一帶一路」政策,持續深化全球化戰略順利完成各項經濟指標,産銷兩旺,完美收官。­



強大分銷網絡為銷量提供保證



金嗓子能够如此頻繁出現在消費者的眼前,與其强大的分銷網絡有很大關係。金嗓子在中國的分銷網絡,由逾550名由集團直接聘請的分銷商組成,從2018年上半年開始至今,集團進行了銷售體系的重塑,劃分配送區域重新梳理分銷網絡後,二級分銷商的數量持續增加。此外,集團亦已聘請推廣商以進一步促進其產品推廣與廣告,以及加強與客戶溝通及監督其分銷商的活動。2019年,集團與11名推廣商訂立若干産品推廣合作協議,有效利用推廣商對地方市場的人事及推廣産品的豐富經驗。



金嗓子快速布局海外分銷網絡,目前出口國家和地區達50個,覆蓋全球五大洲。「一帶一路」是中國的頂層戰略,目前,集團已成功與全部東盟10國簽訂代理協議,幷且其産品已經出口至除老撾外的九個國家。經過十多年海外市場拓展,金嗓子已在出口貿易中與當地經銷商結成了穩固的戰略合作夥伴關係,逐漸培養了大批海外金嗓子消費群體。



除了綫下分銷渠道,金嗓子還開拓了綫上渠道,在淘寶天貓(Tmall)上成立金嗓子喉寶旗艦店。



伴隨不斷壯大的分銷渠道,金嗓子的2019年銷量穩步增長。金嗓子喉片(OTC)銷量約為1.13億盒,較2018年增長8.7%;金嗓子喉寶系列産品銷量約爲1.29千萬盒,較2018年增長24.0%。



豐富產品線為分銷網絡輸送「彈藥」



金嗓子擁有豐富的產品線,除了主銷産品金嗓子喉片(OTC)外,還有喉寶系列、銀杏葉片和植物飲料,多樣的產品為消費者提供多元化的選擇,以適應消費人群的差異化,更為分銷渠道提供更多的商品。



金嗓子不局限于現有産品管綫,積極進行自主研發,亦透過與醫院、藥品研究所及其他公司等外界研究機構合作進行研發活動。於2019年12月31日,集團的研發工作團隊共有約270名人員,為未來產品線的進一步豐富做好準備。



在2019年評比的中國非處方藥企業及産品綜合統計排名中,公司主打産品「金嗓子喉片」脫穎而出,榮獲中國非處方藥物協會「中成藥·咽喉類」第一名,咽喉類市場占有率連年第一,龍頭地位持續鞏固。第十三届中國品牌節上,集團位列中國品牌500强排名第250位,獲「建國70周年 70中國品牌」榮譽稱號,品牌價值持續釋放。公司董事長江佩珍榮獲「中國品牌人物70年70人」、「中國慈善公益人物70年70人」雙項榮譽。



2019年,公司榮登世界品牌實驗室中國最有價值品牌500强第417位,品牌價值71.5億。金嗓子喉寶系列、銀杏葉片和植物飲料的銷售額佔總銷售額約10%,這三個產品收益在未來有望快速增長。







