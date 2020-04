Thursday, 2 April 2020, 16:12 HKT/SGT Share: 收入大幅提升 資產質量保持穩定 海通恒信公佈2019年度業績

香港, 2020年4月2日 - (亞太商訊) - 2019年在貿易戰及地緣政治等複雜因素影響下,全球經濟承壓。儘管國內經濟環境同樣受到波及,但在供給側結構性改革的推進下,中國經濟呈現出強大的韌性,整體經濟生產形勢穩健,金融服務行業與實體經濟的結合更加緊密。融資租賃作為金融服務的重要環節,在助力實體經濟轉型的同時穩步增長。日前,國內首家上市的券商系融資租賃公司海通恒信(1905.HK)發佈業績公告,在收入錄得大幅提升的同時,資產質量保持穩定,並將派發股息回報股東。



資本實力增強 收入大幅提升

海通恒信於2019年6月3日在港上市,借助資本市場,海通恒信打通國際資本通道,拓寬了融資渠道。公司積極拓展資產支持證券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具等多項債務工具,靈活選擇境內、境外多種新型融資產品。2019年融資規模折合人民幣52,654.4百萬元,極大提升資本實力。2019年總資產逾990億元,較年初增長20.6%。資本實力的提升,可有效支持公司戰略實施和未來發展。



雄厚的資本實力為海通恒信深入服務客戶提供了堅實基礎。在踐行客戶中心化、商業模式創新化和產品創新化的經營目標下,收入大幅提升。截至2019年末,公司實現收入總額71.45億元,同比增長34%,實現淨利潤13.55億元,同比增長3.3%。



資產質量保持穩定 積極派息回報股東

風險與收益是業務發展的一體兩面。2019年,受宏觀經濟下行壓力影響,各種金融風險加大,市場「黑天鵝」事件頻發,信用違約事件頻出。海通恒信在創收的同時,恪守風險與合規底線,建立了全面風險管理體系,將各項風險管理措施嵌入業務經營的各個環節,為資產質量、高質量發展保駕護航。



公司秉持審慎的風險管理理念,不斷優化各類業務的風控措施,持續識別、評估和監控風險,確保公司資產安全。據公告顯示,截至2019年12月31日,海通恒信不良資產率為 1.08%,不良資產撥備覆蓋率為265.19%。數據表明海通恒信自身的業務穩健性,擁有較強的風險抵禦能力。資產質量保持穩定。



在創造良好經營績效、實現高質量發展的同時,公司積極回報股東。海通恒信上市後首次派息即派發每股人民幣0.05元,而2019年業績披露後,公司董事會亦建議向全體普通股股東派發2019年度的現金年度股息每股人民幣0.044元。這表明海通恒信善待股東,重視投資者回報,踐行公司維護股東和客戶利益的承諾。







