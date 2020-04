Thursday, 2 April 2020, 14:37 HKT/SGT Share: 寶寶樹年報:移動端領跑市場 搭建MCN矩陣搶佔新興用戶場景

香港, 2020年4月2日 - (亞太商訊) - 3月30日,寶寶樹(股份代號:1761.HK)發佈其2019年度業績。根據年報,全年收入約3.57億元人民幣,毛利約為2.23億人民幣,毛利率達62.4%。全平台平均月活躍用戶總數超1.39億,其中移動端月活躍用戶數達2,450萬,同比增長7.9%。隨著互聯網行業不斷渗透与升级,用户開始不局限於单一渠道獲取資訊,因此寶寶樹也積極採取全域佈局方案,務求進一步提升用戶流量,保持行業領先地位。







目前,寶寶樹借助其內容、工具、KOL等核心優勢佈局全域生態,積極搶佔新興用戶入口場景。業績報顯示,2019年寶寶樹以小程序服務形態已在微信、支付寶等外域生態獲得1,070萬平均月活的流量規模。此外,寶寶樹還加強了與KOL、專家在視頻內容方面的合作與全域分發,數據顯示:寶寶樹的抖音官方賬號記錄超過2,560萬觀看次數。



母嬰市場全面升級 MCN佈局惹關注



2020年初,受新冠疫情的影響,用戶明顯加強了互聯網的使用時間,使網絡視聽行業不斷增長。在這個大環境下,寶寶樹的領先優勢隨之突顯,年報數據顯示寶寶樹旗艦App寶寶樹孕育次月平均留存率達64%,單日人均使用時長達24.4分鐘。強大的粘性背後,是寶寶樹長期以來專注打造優質內容體系的價值體現,從免費的育兒知識、到大健康知識付費產品,以及能夠快速響應用戶需求的專家答,通過產品與內容構建,寶寶樹滿足了用戶不同場景下的個性化內容需求。



另一方面,隨著直播行業的興起,基於母嬰用戶的消費習慣,母嬰品類被視為下一個爆款類目。為了抓住風口,寶寶樹鎖定阿里生態構建寶寶樹淘內MCN矩陣,開啟旗艦店自播、泛母嬰領域主播簽約孵化等業務,更好地鏈接品牌、紅人及用戶。值得注意的是,其中網絡紅人(網紅)逐漸成為撬动用户关注的关键点,在互聯網上充分展現其明星效應帶來的宣傳效益。因此,寶寶樹亦積極通過紅人孵化與內容IP的打造,持續拓展營銷邊界,長線佈局紅人經濟。



據了解,為了進一步加強內容創作者的內容生產能力,寶寶樹運用平台化模式鼓勵KOC進行內容創作,開設內容訓練營幫助其快速成長,其發揮其平台優勢,為有潛力的中腰部達人進行商業化嘗試,幫助其實現進階式成長。與此同時,寶寶樹簽約引入專家、頭部達人、流量明星構建完整的金字塔型紅人體系,促進紅人經濟生態的發展。藉由其網紅形象的建立,配合以高質量的資訊,寶寶樹孕育將可推送至更多用戶及觀眾,為該公司的業務發展帶來更大益處。



延長用戶使用週期 推動產品優化創新



作為母嬰行業的領頭羊,寶寶樹多年來積累了龐大的用戶群體,伴隨著用戶的成長,如何通過內容與產品服務滿足各成長階段的需求以及進一步拉長用戶生命週期,成了其重要的工作任務。為迎合新興的在線教育市場,寶寶樹積極豐富其幼兒早期教育內容,並於2020年3月,寶寶樹推出了「未來森林成長計劃」,通過視頻或音頻形式的互動迷你遊戲提供幼兒早期教育和培訓體系,並與第三方機構展開全面教育合作,在寶寶樹微信公眾號「青芽好課」上推出在線課程。



此外,寶寶樹孕育亦於2019年進行全面的優化及創新,以滿足新生代用戶的使用習慣。據悉,寶寶樹成功開發「小樹機器人」的創新產品。此機器人可為家庭用戶提供多種功能,包括AI語音問答服務,以便快速準確地回答母嬰相關問題,同時亦可提供早期教育課程、錄音和其他家庭場景服務。藉著推出創新產品,寶寶樹可提供更多元化的產品及內容,覆蓋年輕家庭,並進一步延長用戶週期。







