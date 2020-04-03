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Friday, April 3, 2020
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Wednesday, 1 April 2020, 16:36 HKT/SGT
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來源
俊和發展集團有限公司
第二屆俊和學生創新獎 現正接受報名
鼓勵本地及大灣區年青人發揮創新思維 智建未來
香港, 2020年4月1日 - (亞太商訊) - 屬亞洲聯合基建控股有限公司（「亞洲聯合基建」或「集團」）（股份代號：00711）旗下的俊和發展集團有限公司（「俊和」）欣然宣佈第二屆「俊和學生創新獎」現正式接受報名，鼓勵各本地及大灣區院校不同學科的全日制大專學生，透過工程設計去解決圍繞城市基建、科技和社會發展等問題。
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生，大紫荊勳賢GBS, MH, JP 於2018年集團五十周年金禧紀念慶祝酒會，頒發獎項予首屆「俊和學生創新獎」得獎者。
是次獎項將頒予創新兼切實可行的工程解決方案，以建構一個永續、宜居的綜合智慧城市。參加者可在五個範疇﹝智慧建築、智慧生活、智慧環境、智慧出行和智慧民眾﹞當中，選擇其中一個或多個範疇參賽。
參加隊伍每隊最多可由八人組成，當中至少一人就讀工程相關學系，參加隊伍亦可以畢業論文題目參賽。該奬項共設有三名優勝者（金、銀和銅）及三項優異獎以表揚其出色理念，金奬優勝者更可獲得現金獎十萬港元，連同銀獎、銅獎及三項優異獎，獎金合共二十萬港元。除了豐富獎金，金奬優勝隊伍更會獲得與大灣區創新企業體驗交流之機會，以及為期兩年的「2+1後續支持計劃」，以提供資源和技術協助，協助金奬隊伍將想法付諸實踐。
第二屆「俊和學生創新獎」的評審包括土木工程拓展署署長及礦務處處長劉俊傑先生太平紳士、渠務署署長盧國華先生太平紳士、香港綠色建築議會主席張孝威先生SBS，以及Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊女士等。
俊和建築控股有限公司行政總裁李家粦測量師表示：「今屆的主題是『工程師˙智建未來』，以工程學的解決方案建構一個智慧城市。俊和一直致力為業界培育年輕人才，希望藉著『俊和學生創新獎』鼓勵年青人運用智慧研發創新的方案，讓城市之間的聯繫更密切及促進智慧城市可持續發展。」
重要日程
4月9日：Facebook直播獎項簡介（附即時答問環節，歡迎有興趣參加的學生參與）
4月30日：遞交網上報名表
9月1日：遞交提案
10月：首輪篩選
11月底：入選者面試演講及頒獎典禮
有關2020年俊和學生創新獎的詳情，請瀏覽：
www.cwisa.com
。
俊和發展集團有限公司
俊和發展集團有限公司（「俊和」）成立於1968年，屬亞洲聯合基建控股有限公司（股份代號：00711.HK）主要成員，主力經營建築及物業發展核心業務，具備承接大型綜合建築項目的專業能力。近期參與的香港大型基建項目包括中環灣仔繞道、蓮塘／香園圍口岸基礎設施、港珠澳大橋旅檢大樓等。
亞洲聯合基建控股有限公司(股份代號: 00711.HK)
亞洲聯合基建控股有限公司（「亞洲聯合基建」），於香港交易所主板上市。集團旗下業務包括建築工程及管理、物業發展及資產租賃、保安及設施管理服務、隧道管理、以及非專營巴士服務。旗下子公司「俊和」為香港著名建築承建商及物業發展商，憑藉其卓越雄厚的建築經驗及專業實力，使亞洲聯合基建緊握合適發展機遇，以提升集團整體盈利水平及創造更高投資價值。
新聞垂詢:
縱橫財經公關顧問有限公司
龍肇怡 (852) 2864 4867
cindy.lung@sprg.com.hk
徐舒敏 (852) 2864 4859
carvensm.tsui@sprg.com.hk
關佩盈 (852) 2114 4109
kelly.kwan@sprg.com.hk
Apr 1, 2020, 16:36 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, Construction
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