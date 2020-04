Wednesday, 1 April 2020, 14:36 HKT/SGT Share: 銀城國際公佈2019年全年業績 收益大幅增長77.8%至人民幣90.1億元 堅持品質高周轉 實現規模發展

香港, 2020年4月1日 - (亞太商訊) - 中國專注於在長江三角洲地區為全齡客戶開發優質住宅物業的房地產開發商——銀城國際控股有限公司(「銀城國際」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:1902),今天公佈其截至2019年12月31日止年度(「年內」)之未經審核全年業績。



從左至右: 執行董事兼副總裁朱力先生、董事會主席兼非執行董事黃清平先生、執行董事兼總裁馬保華先生、財務總監王穎甯女士



面對充滿壓力和挑戰的行業環境,集團充分利用其在長江三角洲經濟區的市場優勢,在產品開發、運營服務和品牌品質等方面提高綜合競爭力,克服增長瓶頸,繼續奮鬥,實現規模發展並推動各項業務穩步發展。



年內,集團錄得收益約人民幣90.1億元,按年大幅增長77.8%,顯示集團之高周轉策略已見成效。由於交付物業的毛利率有所下降,同時因為交付物業增長而導致土增稅對應增加,年內集團之淨利潤及全面收入總額按年下降26.3%至約人民幣3.7億元。截至2019年12月31日止年度,本公司擁有人應佔利潤及全面收入總額約人民幣1.6億元,較2018年下降64.9%,主要是由於集團於已交付的合作發展項目的持股百分比整體上低於2018年的持股百分比。年內,集團毛利按年輕微減少2.1%至約人民幣14.4億元,毛利率及淨利潤率分別為16.0%和4.1%。



多個項目銷售業績領跑市場 總合約銷售創歷史新高



年內,集團連同合營企業及聯營公司實現全年合約銷售金額約人民幣198.2億元,銷售面積近 113萬平方米,同比分別增長107.7%及125.1%,均創歷史新高。合約銷售金額於2017年至 2019年間的複合年增長率高達83.2%。除原有的南京,無錫,蘇州,鎮江,馬鞍山外,新增了杭州,徐州,合肥三個城市的銷售貢獻,顯示集團拓展開發戰略獲得市場認可。此外,集團部分項目取得新的突破,如南京雲台天境住宅項目創單個項目銷售歷史新高、南京薈見未來住宅項目銷售業績遙遙領先所屬區域等,其他多個項目亦取得首開售罄的好成績。



確立五大主要區域市場 收購多幅核心優質地塊



集團堅持「立足南京,深耕長三角,輻射都市圖」的發展策略,進一步深耕南京,蘇南,浙江,淮海和安徽五大區域市場。年內,集團共收購10幅地塊,包括位於南京玄武門,杭州青山湖畔及南京六合等極具發展潛力的優質地塊。於2019年12月31日,集團擁有總建築面積約522萬平方米的土地儲備,其中集團應佔份額為約430萬平方米,主要分佈在長三角經濟區的核心重點城市,包括南京,無錫,蘇州,杭州,合肥,鎮江,馬鞍山,徐州和台州。集團逐步以住宅為重心,並擴大公司涵蓋商業、公寓、酒店和康養等物業的開發能力。年內,集團榮獲2019中國房企成長性企業20強美譽。2020年,集團在中國房地產百強企業中排名第90,並且連續17年被評為江蘇省房地產開發行業綜合實力50 強企業之一,印證集團的開發實力及行業地位獲得了業界認可。



綜合實力持續提升 融資渠道多元化



集團推進快周轉及高效運營策略,在努力縮短開發週期的同時,亦加強人性化的設計和質量控制,以確保業績和質量平衡。2019年,集團的項目營運效率大幅提升,「四證齊全」的平均期限縮短至4.8個月,首次銷售的平均週期縮短至7.2個月。同時,集團的整體客戶滿意度和忠誠度分別為 91分及74分,繼續處於行業標杆水平。



2019年3月6日,集團成功在香港主板上市,開拓了新的融資渠道,以及有利於集團優化財務結構、提升公司治理水平、增強品牌影響力,推動集團快速發展。 2019年11月,集團被納入MSCI中國全股票小型股指數成分股,表明資本市場對集團表現及價值的認可,預計將有利於拓寬公司的股東基礎及增加股份流動性。此外,集團於2019年12月成功首發1億美元的優先票據,進一步拓展集團境外融資平台。



銀城國際控股有限公司主席黃清平先生表示:「去年,銀城國際成功於香港聯交所主板上市,標誌著集團將在更高平台上開始新的發展里程。集團憑藉自身卓越的市場口碑和聲譽、多年深耕地區的經濟發展潛力和深厚的市場基礎、強大的開發及運營能力,以及『全齡宜居、健康舒適、智慧便捷』的優質物業產品,為持續穩定的發展打下了堅實的基礎。



未來,外部環境仍充滿了不確定性,機遇與挑戰並存,希望和困難同在。集團將繼續聚焦長江三角洲高經濟增長區域市場,通過市場深耕策略,逐步建立銀城國際在區域市場的產品優勢和品牌優勢,緊抓符合集團投資策略的機會,重點發展極具發展潛力的中小規模型項目,以及通過快周轉模式以實現規模化發展。展望2020年,集團將一方面持續自我變革、創新,抓住發展機遇,化解各種風險;另一方面,我們將秉承『築台立人』的初心,落實『投資即投人』的人才培養,提質增效,與時並進,實現可持續的高品質量發展。」



今天銀城國際於南京舉行2019年全年業績線上發佈會,吸引接近150位基金、分析師及媒體參與。公司管理層對全年業績進行了詳細講解,並解答與會人員的踴躍提問。







