銀城生活服務公佈2019年之全年業績

香港, 2020年4月1日 - (亞太商訊) - 中國江蘇省南京市物業管理服務龍頭企業銀城生活服務有限公司(「銀城生活服務」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:1922),於3月31日公佈其截至2019年12月31日止年度(「年內」)之全年業績。



從左至右:執行董事兼副總裁黃雪梅女士、董事會主席兼非執行董事謝晨光先生、執行董事兼總裁李春玲先生及財務總監吳建偉先生



業績亮點

- 收益大幅提升48.8%至約人民幣6.96億元

- 核心純利大幅提升68.6 %至約人民幣4,570萬元

- 毛利增加64.8% 毛利率增至16.1%

- 在管面積增加68.4% 合約面積增加38.1%

- 緊抓行業機遇 項目拓展與行業併購雙輪驅動



收益增加48.8% 核心純利大幅提升68.6% 毛利率增至16.1%

2019年,由於集團管理的項目增加導致物業管理服務收入增加以及社區增值服務範圍隨著集團的業務持續發展而有所擴大,集團錄得總收益695.8百萬元(人民幣,下同),較去年同期467.7百萬元增加48.8%。其中,由於在管面積的持續增長,提供物業管理服務的收益達至553.1百萬元,較去年同期367.6百萬元增加50.5%,佔總收入的79.5%。而在管面積規模擴大及服務的用戶大幅增長,使得來自社區增值服務的收益達至142.7百萬元,較去年同期100.0百萬元增加42.7%,佔總收入的20.5%。年內溢利為約33.2百萬元,較2018年的約27.1百萬元增加約22.5%。若未扣除上市費用,集團核心純利為45.7百萬元,同比大幅增加68.6%,核心純利率提升0.8個百分點至6.6%。核心純利率增加主要得益於集團業務迅速增長的同時,承接的二手物管項目經營情況改善及成本規模效應。毛利增加64.8%至111.9百萬元,主要是由於收入的增加及集團所承接第三方房地產開發商的項目因逐漸步入成熟期,投入減少。毛利率為16.1%,較2018年提升1.6個百分點。



以南京為區域核心 深耕長三角富裕城市

截至2019年12月31日,集團業務涵蓋中國15個城市,包括江蘇省的10個城市以及長江三角洲地區大都市中其他省份的5個城市,在管建築面積約達26.1百萬平方米。公司管理239項物業,包括116項住宅物業及123項非住宅物業,服務超過140,000戶家庭。儘管集團為南京物業管理行業的龍頭企業,但由於市場分散程度高,集團在南京的市場佔有率仍有非常大的增長空間。在積極獲取新項目以擴大規模的同時,集團亦通過改善二手物管項目的盈利水平以提高整體盈利能力。作為二手物管項目的專家,集團於年內成功使得18個接管的二手物管項目轉虧為盈,該等項目於未來將助力本集團的盈利提升。



在管建築面積增加68.4% 合約建築面積增加38.1%

憑藉在長三角地區良好的口碑、值得信賴的品牌形象及過硬的運營實力,集團業務近年發展迅速,2016年至今在管建築面積取得超過58.0%的複合年增長率。截至2019年12月31日,集團在管建築面積約達26.1百萬平方米,較2018年增加68.4%。合約建築面積達30.8百萬平方米,同比增長38.1%,為未來規模持續拓展及帶來穩定收入提供保障。



受益於關連公司銀城國際合約銷售的快速增長,集團新接管的面積亦穩定增長。年內,二手物管項目的在管面積達20.7百萬平方米,佔集團總在管面積的79.3%。2019年,集團就二手物管項目的投標高達232項,中標率為57.3%,說明集團積極擴大規模,且具備在市場上獲得新項目的綜合競爭力。該等新增二手項目均屬管理面積較大或服務費水平較高之項目。



項目拓展與行業併購雙輪驅動

良好的口碑及品牌價值是集團重要的優勢,憑此所帶來的新項目目前仍然是集團最重要的拓展方式。年內,集團獲得39個非住宅物業項目,同比增長46.4%;新增住宅項目38個,同比增長48.7%。來自住宅項目及非住宅項目的收入佔比分別為62.2%及37.8%。同時,集團積極尋求有利於業務擴張及優勢互補的併購標的,於年內已併購項目1個。2020年3月,集團更通過收購一個醫院物業管理服務商51%之股權,涉資4,590萬元,成功進軍擁有較高毛利率的醫院物業管理領域,為集團日後獲得更多此類型之合約奠定基礎。在資本加持下,集團將加快推進優秀項目併購的步伐,為股東創造更豐厚的回報。



秉承「超越客戶期待,服務創造價值」的經營理念和「生活+」的服務理念,採納「服務網格化、業務模塊化、模塊專業化、管理數據化」的業務模式,集團深耕區域市場,過往年度的客戶滿意度超過80%,根據權威調研機構北京賽惟諮詢有限公司之報告,2019年客戶滿意率達到84%,高行業平均水平超過11%。2019年集團的客戶續約率超過90%。集團2019年之物業管理費用收繳率為91.1%。



銀城生活服務主席兼非執行董事謝晨光先生表示:「2019年對銀城來說是寫進歷史的具有里程碑意義的一年。繼本集團兄弟公司銀城國際於2019年3月在港交所主板上市後,本集團於11月6日以公開發售超購382倍的卓越表現成功在港交所主板上市,開創了港交所一年內同系兩家公司上市的先河。深耕行業二十多年,致力提供最優質的物業管理服務及生活小區增值服務,銀城生活服務已由南京當地的物業管理服務供應商蛻變成為南京及江蘇省首屈一指的物業管理服務供應商。於2018年,本集團按收益計在南京及江蘇省的物業管理服務供應商中分別排名第一及第五,並於2019年中國物業百強企業中名列第34位。成功踏上香港資本市場如水到渠成,是本集團藉助資本力量發展壯大的重要一步,是本集團從實業到實業+資本的跨越。



展望未來,物管行業處於穩步上升趨勢。短期而言,本集團將繼續充分利用良好的口碑、品牌價值及運營管理實力獲取更多新項目,增加收益,並通過提高成本效益而提升盈利能力。長期而言,本集團將積極尋求有利於業務擴張及優勢互補的併購項目,進一步擴大業務規模。在物業管理服務及社區增值服務的雙輪驅動下,本集團有信心保持穩步發展,並適時借翅而飛。我們將不斷的優化服務素質和提升品牌影響力,增強我們的市場競爭力,用更加輝煌的業績回報廣大股東、客戶及社會。」



今天銀城生活服務於南京舉行2019年全年業績線上發佈會,吸引逾100位基金、分析師及媒體參與。公司管理層對全年業績進行了詳細講解,並解答與會人員的踴躍提問。







