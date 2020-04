Tuesday, 31 March 2020, 23:20 HKT/SGT Share:

來源 凱知樂國際控股有限公司 凱知樂公佈二零一九年全年業績 -以效率跨越嚴峻逆境

-通過戰略擴張及數字化推動未來發展



香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 中國最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」;股份代號:2122)今日公佈其截至二零一九年十二月三十一日止年度(「二零一九財年」或「本年度」)之全年業績。本年度,儘管經濟環境充滿挑戰,集團專注於執行其既定策略,提升品牌及渠道效益,以及營運效率,取得了穩健進展。



二零一九年,集團收入錄得3.6%增長至約人民幣1,710.0百萬元,在宏觀經濟逆境重重及意料之外的香港社會動蕩之際,絕非易事。零售店作為集團最大銷售渠道,透過提高店舖生產力,繼續保持穩健增長,收入於二零一九年增長6.2%至約人民幣656.6百萬元。為能觸達到更多的終端消費者,同時減低固定成本,批發渠道收入增長13.7%至約人民幣487.4百萬元,佔二零一九年總收入的28.5%(二零一八年:26.0%),主要由於集團代理的若干頂尖品牌的強勢增長所致。電商收入繼續增長11.4%至約人民幣174.3百萬元,佔二零一九年總收入的10.2%(二零一八年:9.5%)。



銷售及分銷開支和一般及行政開支總額按年下降5.2%至人民幣739.0百萬元。除去一些非常規項目 ,集團的經調整EBITDA扭虧為盈至人民幣17.7百萬元(二零一八年:虧損人民幣3.8百萬元)。二零一九年的經調整虧損由2018年的人民幣4,750萬元減少逾半至人民幣2,050萬元。經調整虧損率由2018年的負2.9%縮減至2019年的負1.2%。



自二零二零年一月起,2019冠狀病毒病(「COVID-19」)的爆發影響了營商環境。鍳於COVID-19疫情帶來的影響,部分業主提供了不同程度的租金優惠,包括免租期或長期租金減免。集團亦獲得供應商的支持,包括延遲採購付款及其他形式,以共同應對市場挑戰,同時為市場復甦做好準備。中國及香港政府在稅收,社會福利和直接補貼方面推出了各種形式的紓困措施,均對穩定及改善集團的資金流動性提供了額外的幫助。



集團將會繼續提升向客戶提供的零售及全渠道體驗,並更有針對性及系統地擴展批發網絡。公司及客戶體驗全方位數字化亦為日益重要的驅動力,以引領集團轉型。上述方向將由我們持續的謹慎財務管理支持,尤其以現金流量、存貨及盈利能力管理為重點。



為了就市場復甦作好準備,以及提升品牌認知度及市場地位,凱知樂亦於今日公佈將採用新的公司標誌。新公司標誌以擁抱不同年齡層、性別,及文化品味的新世代消費者為目標,並將現代化集團的企業形象、為其重新注入活力,並成為其新品牌平台,包括其新品牌店形象、精選的產品組合,及無縫全渠道購物體驗的基石。集團熱切期待於未來為中港顧客帶來此全新形象及體驗。



凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示:「在當前充滿挑戰的營商環境中,本集團一邊繼續在業務和現金流管理方面保持審慎及留意風險。另一邊,我們不會停止改善和提升競爭力,以把握未來市場反彈,以及持續的消費升級及成熟化帶來的機遇。因此,我們今天宣布採用新的公司標誌,作為集團即將進行之轉型的序幕。憑藉多年來累積的豐富經驗和洞察力,我們有信心在走出當前的風暴後必能更強大。」



關於凱知樂國際控股有限公司(股份代號:2122)

凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」)於中國從事玩具及嬰兒產品為主的零售、批發、電商及品牌營運,為中國最大玩具零售及代理商,擁有近20年的行業經驗及一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內最全面的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括Kidsland玩具專賣店、Babyland嬰幼兒玩具及嬰兒產品專賣店、樂高認證專門店及FAO Schwarz旗艦店。



