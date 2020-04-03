Wednesday, 1 April 2020, 07:45 HKT/SGT Share: 人瑞人才(6919)去年利潤同比倍升 賺1.34億元

香港, 2020年4月1日 - (亞太商訊) - 在近期的業績發佈會上，最多機構投資者提問的，都是和疫情相關的業務發展問題。隨著內地疫情穩步受控，復工復產率不斷提升，社會狀況基本已回復正常。據了解，由於之前疫情影響下，不少工廠停產及辦公室停工，社會消費只集中於衛生醫療用品和食品，但在當下各種消費需求都在大幅反彈，令各行各業的人才需求相應急增。



人瑞人才(6919)是中國最大的靈活用工服務供應商，2019年年底上市，因其主要客戶來自於新經濟行業，受惠於中國新經濟產業規模快速增長，且對中國GDP經濟增長的貢獻度不斷上升，獲得了不少大型機構投資者的垂青，包括T. Rowe Price及摩根大通。兩者的持股量均超過5%。其中，摩根大通於3月10日以平均價49.5港元買入人瑞人才股份，說明機構投資者十分看好公司的業務發展。



人瑞人才剛公佈了上市以來的首份全年業績，整體表現亮麗。年內收入達約22.88億元(人民幣，下同)，同比增長41.6%；綜合業務毛利達約2.41億元，同比顯著增長55.5%；毛利率為10.5%，同比增加 0.9個百分點，而經營溢利達1.18億元，同比增長105.6%，反映整體的持續營運業務表現良好，成本控制亦得宜。不過，由於公司在上市前曾引入不少早期投資者，因此按國際會計準則以金融工具價值計算，這些投資者昔日買入的可轉股優先票據到了公司上市當天的價值已大大提升，公允值亦因而大幅變動，並變成為金融工具的損益入賬，大大掩蓋了公司的真正營運業績。若撇除非經營性及非現金的金融工具公允值變動及一次性上市費用的影響，人瑞人才的經調整後淨利潤達約1.34億元，同比飆升98.3%。



新經濟產業推動靈活用工市場高速增長

從業務收入的佔比計，靈活用工招聘外包服務是人瑞人才最主要的收益來源，2019年收入佔比為94%。年內，靈活用工收入達21.51億元，同比增長42%，而靈活用工在崗人數於2019年12月31日為25,118人，較2018年12月31日的19,464人，上升29%。



按截至2019年底所聘用的靈活用工人數計，人瑞人才在中國市場份額為1.7%，為內地所有靈活用工服務提供商中排名第一；按2019年全年靈活用工收入額計，亦為中國最大的靈活用工服務提供商，市場份額為2.9%。而靈活用工的客戶數目中，來自新經濟行業的客戶數量為20,600，佔總客戶數量的82%，當中不少都是中國獨角獸及龍頭新經濟公司，如騰訊(700)、美團(3690)、小紅書等。



從公司的業績公告中，可以看到新經濟企業一直以來是人瑞人才重點服務的對象。2019年中國新經濟產業年度增長率約為22.7%。根據灼識諮詢的報告，截至2019年12月31日止年度，來自中國新經濟行業客戶獲得的收益佔人瑞人才整體收益約85.4%，特別是獨角獸企業為其貢獻了約46.9%的總收益。根據灼識諮詢關於中國獨角獸企業的2019年度調研報告中所列出的211家獨角獸企業中，獨角獸企業總數中約33.2%為集團於2019年的客戶。於2019年，總收益約76.3%來自經常性客戶。因此，不少市場專家均認為人瑞人才是中國新經濟龍頭企業的HR合作伙伴，其前景與中國整體新經濟產業發展息息相關。



在疫情中，中國新經濟公司體現出其在新時代的巨大價值，無接觸消費、宅經濟等一一成為了全國各地居民的日常生活形式，而市場亦預期這些新零售、新消費模式已悄然入戶，成為未來的必然生活模式。而這些新經濟、新零售產業就是目前中國靈活用工市場中的最大客戶群。可以預期未來中國新經濟產業仍將以高速增長，而與這些新經濟客戶並肩作戰多年的人瑞人才也必大大受惠。



事實上，以科技賦能人才招聘外包服務在今天的競爭優勢明顯，去年人瑞人才便實現了由公司發放入職邀請到入職的轉化率達54.6%，較2018年同比提升14.6個百分點。傳統人才招聘外包服務的轉化率則遠低於此。



無論從行業前景到自身競爭力，人瑞人才都已是黃金賽道上的領跑者，可逢低吸納。







Apr 1, 2020, 07:45 HKT/SGT

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