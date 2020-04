美國照明集團宣布Mike Videmsek加入Intellitronix公司，擔任運營總監

EASTLAKE, OH, 2020年4月1日 - (亞太商訊) - 美國照明集團(場外交易市場代碼:USLG)位於俄亥俄州東湖市,是一家領先的電子產品和高科技機器人製造商。它宣布其全資子公司Intellitronix Corporation任命Mike Videmsek擔任運營總監一職。



“在公司發展的關鍵時刻,我們非常高興Mike能夠加入Intellitronix公司,因為我們目前正處於新業務拓展和高科技電子產品開發階段。Mike在工程和製造運營方面擁有豐富的知識和經驗,他曾在奧科寧克公司(Arconic) (前身是美國鋁業)擔任董事總經理。”美國照明集團首席執行官Paul Spivak表示。 “邁克將負責整個Intellitronix的製造業務,包括庫存、人員配備和預算,並製定以利潤增長為目標的整體運營戰略。”



Mike Videmsek在包括商用車、汽車製造和航空航天在內的高科技行業取得了非凡的成就。他擅長業務規劃和戰略制定、運營和生產管理、精益管理、持續質量改進、多廠領導和安全生產。 Mike擁有克利夫蘭州立大學的工程學士學位(BEng)和鮑德溫·華萊士學院的工商管理碩士學位(MBA)。



Intellitronix是一家領先的電子產品製造商,它結合創新的理念、專業知識和技術來提供尖端前沿的解決方案。藝術級的技術使公司成功躋身最舉足輕重的電子產品設計和製造商之列。僅僅通過採用最好、最先進的顯示和工程技術,我們的產品就可以超越市場上的其他公司,實現最高的質量和性能水平。



關於美國照明集團公司和Intellitronix公司

美國照明集團(場外交易市場代碼:USLG)及其全資子公司Intellitronix Corporation是領先的電子製造商。公司憑藉專有人工智能技術、LED照明、定制設計的LED產品、微處理器控制的LED儀器、帶有私人標籤的定制電子產品、汽車製造、RV和船舶電子產品,推動業務不斷擴大增長。該公司在俄亥俄州克利夫蘭市設有製造和研發機構,並建起了國際銷售分銷網絡 www.uslightinggroup.com。



前瞻性陳述

除歷史事實陳述外,本新聞稿所載聲明均屬前瞻性陳述,依據的是1933年《證券法》第27條a款和1934年《證券交易法》第21條e款的安全港規定。前瞻性陳述通常(但不總是)可通過以下詞語識別:認為、期望、預期、打算、估計等類似表達,或者本質是指未來事件的其他表述。雖然公司認為這些前瞻性聲明中反映的預期是合理的,但它不能保證這些預期將被證明是正確的。實際結果可能與這些聲明所表明的結果大相徑庭。



聯繫人:

US Lighting Group

34099 Melinz Pkway, Unit E

Eastlake, OH 44095 USA

T: +1 216.896.7000 ext. 207

shareholder-relations@uslightinggroup.com



資料來源: 美國照明集團



