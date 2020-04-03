Tuesday, 31 March 2020, 22:52 HKT/SGT Share: 安樂工程公告收購Transel Elevator & Electric 進軍美國市場

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同其附屬公司 統稱「集團」）（股份代號：1977）為香港領先的機電工程服務供應商，於澳門及中國內地亦有業務，今天宣佈收購Transel Elevator & Electric（「TEI」）51%股權，於紐約建立首個據點，進軍美國市場，總代價35.7百萬美元（相當於約278.46百萬港元）。收購完成後，TEI將成為安樂工程的間接非全資 附屬公司。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示：「我們欣然宣佈，收購TEI是集團另一重大發展。多年來，我們一直不遺餘力地拓展升降機及自動梯業務，並創立自家品牌Anlev。與TEI的願景一致，我們相信今次收購將可加強集團在業內的客戶基礎，更有效地落實『新科技』、『新市場』及『新業務模式』的 策略，並同時與其他業務產生協同效益。此外，於紐約立下據點，將有助集團拓展業務至美國以及世界各地，把握更多機遇。展望未來，縱使經濟環境持續不明朗，我們會謹慎地觀察市場情況，提升盈利 能力及實現持續增長。」



集團自去年成功上市後，一直積極物色新商機以加強各業務的發展。根據紐約市建築署於2017年發佈的升降機報告，紐約市擁有約84,000部升降機，為全北美中擁有最多升降機並為全球最早期擁有 升降機的城市。有見其潛在需求加上集團的成功業務模式，集團認為是次收購乃一項策略性部署， 不但為集團提供龐大的商機在紐約市場佔一席位，同時逐步開拓美國市場。



TEI於1989年創立，為紐約市其中一間獨立最大升降機及自動梯公司，主要向住宅及商用物業的客戶提供垂直運輸系統的新建設、現代化、維修及保養服務。憑藉TEI以領導地位及聲譽贏得大型項目及 致力提升市場佔有率的目標，集團認為TEI的潛力優厚，預期雙方能產生協同效益從而達致雙贏。



Transel Elevator & Electric之財務摘要



截至12月31日止年度

(百萬美元) 2019 2018 變動

收益 118.7 95.1 24.8%

除稅前溢利 10.5 3.2 228.1%



截至2019年12月31日止年度， TEI的財務狀況穩健，收益由去年95.1百萬美元增長24.8%至118.7百萬美元；其除稅前溢利較去年飆升228.1%至10.5百萬美元。2014年至2019年的收益更錄得17%的複合年增長率，顯示其龐大的增長潛力。憑藉此穩固基礎，Anlev將利用TEI的豐富經驗及於紐約市場的地位進一步提升其品牌聲譽。



關於安樂工程集團有限公司

集團成立於1977年，總部設於香港，為香港領先的機電工程服務供應商，亦在澳門及中國內地擁有 大量業務。集團為不同行業的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備、環境 工程、資訊、通訊及屋宇科技，以及升降機及自動梯，其客戶包括銀行、物業發展、教育、娛樂、酒店、資訊科技、數據中心、交通運輸、公用事業及香港特區政府部門，集團亦製造並向全球銷售Anlev 升降機及自動梯。集團聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司於2017年11月在上海證券交易所主板上市。





Mar 31, 2020, 22:52 HKT/SGT

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