安樂工程公告收購Transel Elevator & Electric 進軍美國市場

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 安樂工程集團有限公司(「安樂工程」或「公司」,連同其附屬公司 統稱「集團」)(股份代號:1977)為香港領先的機電工程服務供應商,於澳門及中國內地亦有業務,今天宣佈收購Transel Elevator & Electric(「TEI」)51%股權,於紐約建立首個據點,進軍美國市場,總代價35.7百萬美元(相當於約278.46百萬港元)。收購完成後,TEI將成為安樂工程的間接非全資 附屬公司。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示:「我們欣然宣佈,收購TEI是集團另一重大發展。多年來,我們一直不遺餘力地拓展升降機及自動梯業務,並創立自家品牌Anlev。與TEI的願景一致,我們相信今次收購將可加強集團在業內的客戶基礎,更有效地落實『新科技』、『新市場』及『新業務模式』的 策略,並同時與其他業務產生協同效益。此外,於紐約立下據點,將有助集團拓展業務至美國以及世界各地,把握更多機遇。展望未來,縱使經濟環境持續不明朗,我們會謹慎地觀察市場情況,提升盈利 能力及實現持續增長。」



集團自去年成功上市後,一直積極物色新商機以加強各業務的發展。根據紐約市建築署於2017年發佈的升降機報告,紐約市擁有約84,000部升降機,為全北美中擁有最多升降機並為全球最早期擁有 升降機的城市。有見其潛在需求加上集團的成功業務模式,集團認為是次收購乃一項策略性部署, 不但為集團提供龐大的商機在紐約市場佔一席位,同時逐步開拓美國市場。



TEI於1989年創立,為紐約市其中一間獨立最大升降機及自動梯公司,主要向住宅及商用物業的客戶提供垂直運輸系統的新建設、現代化、維修及保養服務。憑藉TEI以領導地位及聲譽贏得大型項目及 致力提升市場佔有率的目標,集團認為TEI的潛力優厚,預期雙方能產生協同效益從而達致雙贏。



Transel Elevator & Electric之財務摘要



截至12月31日止年度

(百萬美元) 2019 2018 變動

收益 118.7 95.1 24.8%

除稅前溢利 10.5 3.2 228.1%



截至2019年12月31日止年度, TEI的財務狀況穩健,收益由去年95.1百萬美元增長24.8%至118.7百萬美元;其除稅前溢利較去年飆升228.1%至10.5百萬美元。2014年至2019年的收益更錄得17%的複合年增長率,顯示其龐大的增長潛力。憑藉此穩固基礎,Anlev將利用TEI的豐富經驗及於紐約市場的地位進一步提升其品牌聲譽。



關於安樂工程集團有限公司

集團成立於1977年,總部設於香港,為香港領先的機電工程服務供應商,亦在澳門及中國內地擁有 大量業務。集團為不同行業的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,涵蓋屋宇裝備、環境 工程、資訊、通訊及屋宇科技,以及升降機及自動梯,其客戶包括銀行、物業發展、教育、娛樂、酒店、資訊科技、數據中心、交通運輸、公用事業及香港特區政府部門,集團亦製造並向全球銷售Anlev 升降機及自動梯。集團聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司於2017年11月在上海證券交易所主板上市。





