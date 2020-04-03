Tuesday, 31 March 2020, 20:30 HKT/SGT Share: JS環球生活公佈2019年年度業績

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - JS環球生活有限公司（「JS環球生活」或「公司」，連同其附屬公司稱「集團」）欣然宣佈截至2019年12月31日止年度（「報告期間」）的綜合全年業績。



財務摘要

-- 集團總收入為3,016.1百萬美元，同比增加12.5%

-- 毛利為1,126.5百萬美元，同比增加12.8%

-- 截至2019年12月31日止年度的經調整母公司擁有人應佔溢利同比增加127.8%至約136.2百萬美元

-- 董事會議決宣派特別股息每股7.34美仙（相當於約0.5717港元）



於截至2019 年12 月31 日止年度，集團總收入為3,016.1 百萬美元，同比增加12.5%。毛利為1,126.5百萬美元，同比增加12.8%。毛利率為37.4%，相比2018年的37.3%保持相對平穩。溢利同比減少24.0%至約85.2百萬美元，EBITDA同比減少4.6%至約290.0百萬美元，經調整EBITDA同比增加17.7%至約367.4百萬美元，經調整溢利同比增加29.6%至約195.8百萬美元。母公司擁有人應佔溢利同比增加約20.8%至約42.1百萬美元。董事會議決宣派特別股息每股7.34美仙（相當於約0.5717港元）。



於報告期間，集團經營兩大業務分部，SharkNinja分部專注於家居環境電器及廚房電器，在北美、歐洲、日本及全球多個國家銷售。通過對質量、可靠性、消費者滿意度及向消費者提供創新產品能力的高度關注，Shark及Ninja品牌在許多產品品類及多個國家保持領先的市場份額。九陽分部繼續供應小家電，專注於廚房電器。在中國市場，集團的九陽品牌在多個開創性的產品品類中均保持第一的市場份額。



於截至2019 年12 月31 日止年度，Shark品牌錄得收入1,144.1 百萬美元（2018 年：1,092.4 百萬美元），同比增加約4.7%，主要由於北美、歐洲及其他國際市場的清潔電器銷售額增長合計34.2百萬美元，加上中國Shark品牌的銷售額由2018年的2.9百萬美元增至2019年的14.6 百萬美元。該等增長部分被北美的衣物護理產品減少所抵銷，原因是集團選擇投資擁有更大賣點及更高毛利率的產品類別。



於截至2019年12月31日止年度，Ninja品牌錄得收入606.7百萬美元（2018年：388.1百萬美元），同比增加約56.3%。 Ninja品牌的銷售額增長乃由烹飪電器的增長帶動，部分被食物料理電器銷售額減少所抵銷。烹飪電器的銷售額增加乃由於集團的Foodi系列產品自推出以來大獲成功。集團於2018年下半年推出集加壓蒸煮和空氣油炸於一體的多功能烹飪煲首款Foodi壓力鍋以及一款空氣炸鍋。 2019年是該等產品的首個完整銷售年度。此外，集團於2019年推出Ninja Foodi五合一室內烤架及Ninja Foodi數碼化空氣炸鍋，北美及英國的零售夥伴及消費者亦均對其需求龐大。



於截至2019年12月31日止年度，九陽品牌錄得收入1,265.3百萬美元（2018年：1,201.4百萬美元），同比增加約5.3%，主要由於隨著國民健康意識的提高，對廚房小家電產品的需求量有所增加，需求層次也有所提高，尤其是健康料理產品深受消費者喜愛； 及2019年推出的新品SKY系列得到市場認可，新潮產品更是受到年輕消費者的青睞，如無塗層蒸汽電飯煲、K系列自動清洗豆漿機及Y系列自動清洗破壁機。



展望未來，公司致力於通過開發並商業化具有強勁技術與設計感的創新產品、 通過銷售網絡及產品品類擴張驅動可持續的長期增長、最大化九陽分部和SharkNinja分部的協同效應、加強集團的品牌知名度並提升消費者互動及尋求戰略合作和收購、戰略實現可持續的長期增長並鞏固集團作為全球領先小家電企業的市場地位。集團還將繼續探索推進外延式發展，在全球範圍內尋找合適的拓展機會，為集團更加長足的發展進行品牌、資源、產品、技術、渠道、人才等方面的戰略儲備。



關於JS環球生活有限公司

JS環球生活是優質創新型小家電的全球領導者。集團的成功基於對消費者需求的深刻洞悉， 和擁有由全球研發平台支撐的出色產品創新和設計能力、由營銷優勢驅動的高品牌參與度及高滲透的全渠道分銷網絡。通過不斷創造新產品並增添新品類，並藉助多元化產品組合，培育市場並激發消費者需求，集團創造市場對新品的期待以引領品類，重塑全球消費者的消費方式及家庭生活。憑藉多個備受信賴的市場領先品牌：Shark、Ninja及九陽，集團繼續保持在全球小家電市場的領先地位。



Mar 31, 2020, 20:30 HKT/SGT

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