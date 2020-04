Tuesday, 31 March 2020, 20:00 HKT/SGT Share: 中國再保險公佈2019年年度業績 業務保持快速增長 市場地位持續穩固

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 中國再保險(集團)股份有限公司(「中再集團」或「公司」,連同其附屬公司「集團」,香港聯合交易所代碼:01508.HK)欣然公佈截至2019年12月31日止年度(「報告期內」)之經審核綜合業績。



業績亮點:

* 總保費收入人民幣1,449.73億元,同比增長18.6%,市場地位持續穩固。

* 財產再保險境內非車險業務同比增長25.3%,境內臨時再保險業務同比增長31.9%,境外業務及橋社業務同比增長248.7%;人身再保險境內保障型業務同比增長37.4%;財產險直保非車險業務同比增長34.8%。

* 集團歸屬於母公司股東淨利潤人民幣60.49億元,同比增長62.2%。歸屬於母公司股東的每股淨資產為人民幣2.05元,同比增長11.3%。

* 位列全球第七大再保險公司,在境內財產再保險市場及人身再保險市場的份額均保持領先。

* 繼續保持貝氏評級「A(優秀)」、標普全球評級「A」。



2019年,集團緊緊圍繞「一三五」戰略,聚焦平台化、科技化和全球化三大支點,「一三五」戰略落地亮點紛呈,經營業績大幅改善,高質量發展成效明顯,在境內財產再保險市場及人身再保險市場的份額均保持領先。報告期內,集團總保費收入人民幣1,449.73億元,同比增長18.6%。其中財產再保險境內非車險業務同比增長25.3%,境內臨時再保險業務同比增長31.9%,境外業務及橋社業務同比增長248.7%;人身再保險境內保障型業務同比增長37.4%;財產險直保非車險業務同比增長34.8%。集團歸屬於母公司股東淨利潤人民幣60.49億元,同比增長62.2%。歸屬於母公司股東的每股淨資產為人民幣2.05元,同比增長11.3%。



財產再保險:業績保持快速增長,境外業務組合多元化

2019 年,財產再保險分部總保費收入人民幣426.79 億元,同比增長47.4%,佔集團總保費收入的29.0%(不考慮分部間抵銷);淨利潤人民幣13.17億元,加權平均淨資產收益率5.83%。



2019 年,集團在首台(套)/新材料綜合保險、建築工程質量潛在缺陷保險(IDI)、短期健康險、中國海外利益項目保险、巨災保險、工程履約保證保險、關稅保證保險等新興業務領域取得了突破性發展,境內財產再保險業務分保費收入人民幣287.23億元,同比增長15.0%。



在境外業務領域,2019年,境外財產再保險及橋社業務總保費收入人民幣144.67 億元(不考慮分部內抵銷),同比增長248.7%,主要原因是收購橋社帶動業務規模大幅增長。綜合成本率101.32%,同比下降0.96 個百分點,其中:賠付率64.02%,同比下降3.38 個百分點;費用率37.30%,同比上升2.42個百分點。其中,境外財產再保險業務總保費收入人民幣48.53 億元(不考慮分部內抵銷),同比增長17.0%;橋社實現總保費收入人民幣96.14億元。集團一方面緊抓市場發展機遇, 積極拓展業務,業務規模快速增長;另一方面堅持效益導向,著力調整業務結構,削減部分承保效益不佳業務,業務質量有所改善。



人身再保險:業務結構持續優化,承保效益顯著提升

2019年,中國經濟繼續保持穩中向好、長期向好的總體趨勢,壽險業發展仍總體平穩,轉型換檔明顯加快。人身再保險分部分保費收入為人民幣555.26億元,同比增長5.9%,佔集團總保費收入的37.8%(不考慮分部間抵銷);淨利潤人民幣24.25億元,加權平均淨資產收益率10.71%。其中:中再壽險分保費收入人民幣554.36 億元,同比增長5.9%;規模保費人民幣634.98億元(含儲蓄型非保險規模保費人民幣80.62億元),同比增長11.2%。中再壽險在境內市場及香港跨境儲蓄型再保險市場地位穩固,作為首席再保險人訂立的再保險合同數量佔其合同總數的比重穩定在80%左右。



就業務條線而言,保障型再保險業務快速發展,儲蓄型再保險業務穩中有升,財務再保險業務基本穩定。2019年,境內人身再保險業務分保費收入人民幣508.21億元,同比增長6.7%;規模保費人民幣587.63億元(含儲蓄型非保險規模保費人民幣79.42億元),同比增長 13.8%。



保障型再保險業務方面,2019 年分保費收入人民幣170.49 億元,同比增長37.4%,其中:年度可續保保障型業務(即Yearly Renewable Term保障型業務, 簡稱YRT保障型業務,是分出公司基於風險保額的一定分保比例並按年度費率進行的分保安排)分保費收入人民幣99.79 億元,同比增長34.2%,在保障型再保險業務中佔比58.5%。集團一方面持續鞏固在健康險領域的發展優勢,其中中端醫療險業務分保費收入人民幣38.13億元,同比增長75.3%;另一方面「數據+風險防控」取得明顯實效,業務質量有所提升,境內短期保障型業務轉分後綜合成本率(剔除業務管理費)為97.47%,同比下降0.90個百分點,實現承保利潤人民幣3.02億元。



財產險直保:非車險業務快速增長,核心業務系統「筋斗雲」高效運行

2019 年,財產險直保業務分部總保費收入人民幣487.30 億元,同比增長14.3%, 佔集團總保費收入的33.2%(不考慮分部間抵銷),其中原保費收入人民幣484.18億元,同比增長14.2% 。淨利潤人民幣16.81 億元,加權平均淨資產收益率6.41%。綜合成本率99.89%,同比下降0.40個百分點,綜合成本率同比下降的主要原因是隨著戰略佈局穩步推進,公司的業務結構持續優化,注重價值成長,大非車業務佔比穩步提升,車險業務結構持續優化,優質業務佔比提升明顯。



2019 年,集團積極應對商業車險費率市場化改革,提升車險業務質量;大力發展個人貸款保證保險、意外傷害和短期健康險、責任險、貨物運輸險等非車險業務,總保費收入繼續保持快速增長。集團的核心業務系統「筋斗雲」對業務形成強有力支撐,新產品方案上線時間由15天縮短至0.5天,與第三方合作平台的對接耗時由60 天縮短至7 天。其在回訪、外呼、客服等環節應用AI技術,大幅節約了人力成本,OCR智能識別技術應用使得錄單效率提升50%,通過車物聯網大幅降低了商用車運營風險。



資產管理:資產規模平穩增長,資產配置穩健審慎

2019 年,集團總投資收益人民幣129.99 億元,同比增長52.4%,淨投資收益人民幣123.16 億元,同比增長18.4%。投資收益增長來自於兩個方面:一方面是總投資資產規模實現較快增長,主要來源於保費現金流入、投資收益累積以及僑社投資資產的併入;另一方面受益於資本市場回暖,公開市場品種投資收益表現較優。總投資收益率5.30%,同比上升1.10個百分點,淨投資收益率5.02%。



投資管理方面,集團固定收益方面積極把握債券市場配置機會,增配地方政府債、政策性金融債、優質金融產品等高等級資產。股權投資方面適度增加二級市場權益配置,降低權益投資組合的波動性。另類投資堅持穩健審慎理念,發揮項目挖掘能力,一二級市場聯動、投保聯動效應明顯。風險管理方面,集團繼續加強資產負債風險管理,改善資產負債匹配狀況。



展望未來,中再集團將堅持「平台化、科技化、全球化」驅動,堅持有效益發展、市場對標、守住風險合規底線和數字化轉型不動搖,貫徹落實「穩增長、調結構、控風險、增效益」經營方針,奮力達成「十三五」規劃主要指標,全力推進集團高質量發展再上新台階。



關於中國再保險(集團)股份有限公司:

中國再保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「中國再保險」、「中再集團」或「公司」)由中華人民共和國財政部和中央匯金投資有限責任公司發起設立,是中國唯一的國有再保險集團,再保險保費規模居亞洲第一。2015年10月26日,公司在香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易,成為上市公司,股票代碼為01508.HK。



公司四大主營業務分別為財產再保險、人身再保險、財產險直保及資產管理,擁有北京平台、勞合社中再辛迪加2088和新加坡分公司三個國際業務平台。中再集團長期保持中國再保險市場主導地位,並與絕大多數國內保險公司建立了長期密切的業務往來和合作關係,擁有深厚的客戶基礎。公司擁有強大的綜合實力,自2010年起連續十年保持貝氏評級公司(A. M. Best Co.)「A」(優秀)評級,2014年至2019年連續六年保持標準普爾「A+」、「A」評級。此外,中再集團是中國核保險共同體主席單位、中國農業保險再保險共同體管理機構、中國城鄉居民住宅地震巨災保險共同體理事單位和首席再保人。





Mar 31, 2020, 20:00 HKT/SGT

