大发地产宣佈2019全年業績

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 大发地产集团有限公司(「本公司」, 連同其子公司,統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至2019年12月31日止(「報告期」)年度的綜合業績。



報告期內,本集團合約銷售額達人民幣約為210.17億元,同比增長68%;合約銷售面積約為155.11萬平方米,同比增長97%。大发地产2017年-2019年合約銷售額複合增長率高達126%,銷售主要面向公司一直深耕的長三角市場,以優質二線及強三線城市為主,加大新一線城市佈局。其中長三角合約銷售額占比高達93.3%,合約銷售面積占比90.4%。



營利雙增,高質成長

公司盈利能力持續提升,根據業績報告,2019年大发地产營業收入達人民幣約為73.98億元,同比增長24%;淨利潤約為人民幣6.01億元,同比增長23%;毛利約為人民幣16.97億元,同比增長7%。大发地产資產規模進一步提升,總資產同比增長44%至約人民幣277.01億元,總權益同比增長74%至約人民幣56.57億元。2019年大发地产全年派息每股人民幣0.145元,歸母利潤派息率23%,繼續為股東提供穩定回報。



規模和利潤齊頭並進,一方面源於本集團對市場需求的精准把握,另一方面源於卓越的產品品質和服務。秉承悅居生活服務商的戰略定位,大发地产將特有的產品與服務價值主張,凝練時間濃度、空間密度和情感熱度,創造當代家庭全時全齡悅居社區——24悅愛社區,煥新中國式悅生活。



總現金充裕大漲117%,財務健康穩健

大发地产實施穩健的財務政策,深化擴大與各大銀行及金融機構的合作關係,拓展多元化融資管道,積極優化債務結構及還款時間表,提高資金使用效率,以收定投。



截至2019年12月31日,本集團持有總現金約人民幣46.94億元,大幅增長117%,資金充裕。2019年淨資產負債率為78%,較2018年下降29百分點,財務穩健。同時,現金短債比也由2018年的1.0倍提升至1.4倍。本集團不斷優化融資結構,探索多元化的融資管道。年內,本集團成功拓展境外融資,發行境外美元債,使債務結構更分散,其中信託及資管借款占比由2018年的55%,大幅下降34個百分點至21%。



健康的財務和資金狀況讓大发地产獲得國內外機構的認可,先後獲得過穆迪B2及標普B評級,展望穩定。大发地产獲納入MSCI明晟中國小型指數成分股,在良好的信用紀錄、審慎自律的財務表現、穩健的業務發展方面進一步獲得認可。2019年,建銀國際、安信國際、西證國際、尚乘及克而瑞證券首次覆蓋大发地产,均給予正面評級。



深耕長三角,踐行「1+5+X」戰略

大发地产深耕長三角,踐行「1+5+X」全國化戰略佈局,輻射成渝、環渤海、中部、西部及大灣區5大城市群,並戰略性地關注其他具高發展潛力的重點城市。本集團通過聚焦長三角地區,戰略性加速全國化進程,助力土地儲備的可持續發展。截止到2019年12月31日已成功佈局全國29個城市,共69個項目,全國化戰略在穩步推進中。



2019年,本集團新增土地25塊,新進杭州、鄭州、台州、金華、南昌、太倉、泰安、江門、桐鄉、西寧。2019年新增土儲建築面積約為273萬平方米,新增土儲貨值超人民幣400億元,位列克而瑞發佈的2019年1-12月房企新增貨值排行榜第62位。



截至2019年12月31日,本集團總土儲建築面積超500萬平方米,總土儲貨值超人民幣700億元,為未來發展需求奠定良好基礎。截至2019年12月31日,本集團共有62個項目位於長三角地區,總土儲貨值在長三角的占比達88%,且土地成本合理,有利助推後續的盈利增長。



本集團新增土儲集中於優質的城市,擁有較強的經濟基礎和發展潛力。決定進入新城市前,本集團採用審慎的投資評選原則,並作出深入的研究。大发地产累計土儲平均成本約人民幣4,460元/平方米,有效保證了項目利潤。優質而充沛的土儲,有力支撐了企業的可持續發展,為未來股東利潤持續穩定增長奠定堅實基礎。



堅持「為生活而創造」品牌理念,穩定推動企業可持續發展

秉承「為生活而創造」的初心,本集團嚴控品質和服務,憑藉持續增長的產品力和服務力獲得了市場和客戶的高度認可,客戶滿意度不斷提升,企業規模持續增長。



穩健高質發展的同時,本集團不斷增厚品牌價值,不忘公益初心,截至目前已累計捐款超人民幣1.5億元。2019年,本集團向清華大學捐贈人民幣3000萬元,作為清華大學中國發展規劃研究院唯一委員單位,承擔社會責任。新冠疫情期間,大发地产設立人民幣1000萬元專項基金,在全球採購稀缺醫療物資,支持疫情防控。在公益事業上的熱心投入,讓本集團收穫了「2018中國上市房企慈善公益排行榜TOP34」、「2019年度中國社會責任新銳企業」、「公益卓越獎」等榮譽。



本集團未來的發展戰略以「穩定」為主基調。本集團將穩定提升合約銷售額,加大銷售規模,加強在行業內的市場地位;穩定補充優質土儲,維持審慎的土地收購戰略,充分發揮合作優勢;穩定優化財務結構,繼續強化財務和信貸指標,重點關注現金流和銷售回款。



大发地产董事會主席葛一暘先生表示:「自2018年上市以來,大发地产惠受于國家的興旺發展,始終以務實而穩健的發展原則,持續為股東提供回報。展望2020年,今年房地產市場將面臨更多考驗和機遇,但持續向好、平穩發展的大方向不會變。今年本集團會繼續以國家政策為導向,提倡線上銷售,利用智慧行銷驅動增長,實現穩定持續發展。大发地产將保持規模與利潤齊頭並進的穩健發展模式,持續為股東提供滿意回報;繼續踐行深耕長三角,『1+5+X』的戰略佈局,深耕與開拓並行,今年以來已在溫州、成都及蘇州獲取3幅優質地塊,持續增強企業抗風險能力;不忘初心,持續履行社會責任,持續為股東創造價值。」



關於大发地产集团有限公司

成立於1996年,大发地产總部位於上海,為深耕長三角地區的房地產開發商,專注於住宅物業開發及銷售。集團多年來積極踐行「為生活而創造」的品牌定位,秉承「誠信創新、追求卓越」的經營理

念,通過開發打造精品樓盤項目,旨在為客戶提供優質物業及創造特定生活場景。截止到2019年12月31日,已成功佈局全國29個城市共計69個項目,其中62個項目位於長三角地區。作為「悦居生活服務商」,大发地产憑藉24年來豐富的行業經驗、卓越的產品品質及產品組合,已建立品牌美譽,未來將繼續以建設都市美好生活,提高人居品質為目標,致力引領城市居民生活品質。







