美臻集團獨家供應服裝產品予IMBI專有品牌

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 服務國際服裝品牌的梭織服裝製造商美臻集團控股有限公司 (「美臻集團」或「集團」;股份代號1825)今天宣佈與IMedia Brands, Inc.(「IMBI」,納斯達克市場代碼:IMBI)簽訂了直接供應商協議,根據該合同,集團已成為IMBI專有品牌下的服裝產品獨家供應商,為期五年。



IMBI是全球互動媒體公司,主要在北美地區管理不斷增長的利基市場、生活方式電視網絡和媒體服務業務。其品牌組合涵蓋多種業務模型和產品類別,當中旗艦網絡ShopHQ覆蓋數眾多個家庭,是多平台交互式電視網絡,可通過電視,在線和移動設備向消費者提供各種專有,獨家和名牌產品。過去三年,IMBI的時裝和配飾業務總額(包括專有和名牌)約佔年銷售額(從5.96億美元到6.66億美元不等)的17%至18% 。



執行董事兼行政總裁王美慧女士表示:「我們樂見與IMBI建立合作夥伴關係,在如此艱難的環境下尤為不易。這是集團業務的重要發展,除了獲得一個客戶,從而有可能促進銷售量大幅增長之外,另一個值得注意的優勢是,集團將主要作為他們的採購代理,在集團自己的工廠製造很少,但主要是從外包工廠購買完整的服裝,集團提供技術,質量保證和製造支援服務以管理其生產過程。新增業務利用我們在中國、斯里蘭卡和菲律賓現有的製造和採購基礎設施,使我們能夠為IMBI提供更有價值的優質產品。」







