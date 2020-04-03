融資渠道多元與資產質量良好 海通恆信有望提升行業地位

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|Tuesday, 31 March 2020, 18:16 HKT/SGT
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香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 海通證券日前公佈了2019年年報，作為頭部券商，其2019年營收344億元，同比增長45%；淨利潤95億元，同比大增83%，可謂看點十足。常言道「強將手下無弱兵」，海通證券分拆上市的子公司海通恒信的表現同樣不俗。
3月26日，海通恒信發佈了2019年業績公告。數據顯示，海通恆信2019年實現收入總額人民幣71.45億元，較上年同期增長34.0%；年度溢利人民幣13.55億元，增長3.3%，延續了過去數年的穩健增長趨勢。為回饋股東，公司董事會建議向全體股東共計派發3.62億元年度股息。
融資渠道與工具多元化 資產規模增長20.6%
2019年，海通恆信持續開拓多元化且穩定的融資渠道。截至2019年末，集團與66家金融機構建立授信關係，累計簽訂授信額度約為人民幣931億元，其中未使用的授信餘額約為人民幣368億元。同時，集團不斷拓展傳統融資渠道，並探索創新融資手法以滿足發展的需要，例如於2019年成功發行了全國首單創設信用保護合約（「CDS」）的資產支持證券及全國首單掛鈎貸款基礎利率（「LPR」）的資產支持票據等。2019年6月13日，海通恆信在香港聯交所上市，集團資本實力進一步增強，有效支持集團戰略實施和未來發展。
得益於集團持續開拓創新融資渠道與工具，在行業競爭加劇和金融風險形勢依然嚴峻的情況下，集團的資產規模仍然持續壯大。截至2019年12 月31日，集團資產總額達到990.47億元，同比增長20.6%。
加強管控信用風險 資產質量穩健良好
2019年，海通恆信繼續加強管控信用風險，進一步完善全面風險管理體系。在產品導入上，集團堅持融資租賃「融資+融物」屬性，優先推進租賃大類產品，做實做強物件管理。集團優先選擇國家政策鼓勵、行業發展趨勢向好、經營持續穩定的行業，並建立「行業+客戶」的雙重評價體系。
受益於信用風險管控加強，報告期內，集團資產質量總體保持穩定，不良率處於安全可控水平，風險抵禦能力較強。截至2019年12月31日，集團不良資產率為1.08%，不良資產撥備覆蓋率為265.19%。
2020年1月8日，中國銀保監會發佈了《融資租賃公司監督管理暫行辦法（徵求意見稿）》，對融資租賃企業業務範圍、經營規則、監管指標、監督管理等進行了全面規範。在國家強監管背景下，融資租賃領域開始大範圍洗牌。小型融資租賃公司將逐步被行業淘汰，海通恆信能憑藉強大的資本實力與完善的風險管理體系，將進一步提升其在融資租賃行業的集中度。
Mar 31, 2020, 18:16 HKT/SGT
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部門 金融, 业务
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