Tuesday, 31 March 2020, 18:16 HKT/SGT Share: 融資渠道多元與資產質量良好 海通恆信有望提升行業地位

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 海通證券日前公佈了2019年年報,作為頭部券商,其2019年營收344億元,同比增長45%;淨利潤95億元,同比大增83%,可謂看點十足。常言道「強將手下無弱兵」,海通證券分拆上市的子公司海通恒信的表現同樣不俗。



3月26日,海通恒信發佈了2019年業績公告。數據顯示,海通恆信2019年實現收入總額人民幣71.45億元,較上年同期增長34.0%;年度溢利人民幣13.55億元,增長3.3%,延續了過去數年的穩健增長趨勢。為回饋股東,公司董事會建議向全體股東共計派發3.62億元年度股息。



融資渠道與工具多元化 資產規模增長20.6%



2019年,海通恆信持續開拓多元化且穩定的融資渠道。截至2019年末,集團與66家金融機構建立授信關係,累計簽訂授信額度約為人民幣931億元,其中未使用的授信餘額約為人民幣368億元。同時,集團不斷拓展傳統融資渠道,並探索創新融資手法以滿足發展的需要,例如於2019年成功發行了全國首單創設信用保護合約(「CDS」)的資產支持證券及全國首單掛鈎貸款基礎利率(「LPR」)的資產支持票據等。2019年6月13日,海通恆信在香港聯交所上市,集團資本實力進一步增強,有效支持集團戰略實施和未來發展。



得益於集團持續開拓創新融資渠道與工具,在行業競爭加劇和金融風險形勢依然嚴峻的情況下,集團的資產規模仍然持續壯大。截至2019年12 月31日,集團資產總額達到990.47億元,同比增長20.6%。



加強管控信用風險 資產質量穩健良好



2019年,海通恆信繼續加強管控信用風險,進一步完善全面風險管理體系。在產品導入上,集團堅持融資租賃「融資+融物」屬性,優先推進租賃大類產品,做實做強物件管理。集團優先選擇國家政策鼓勵、行業發展趨勢向好、經營持續穩定的行業,並建立「行業+客戶」的雙重評價體系。



受益於信用風險管控加強,報告期內,集團資產質量總體保持穩定,不良率處於安全可控水平,風險抵禦能力較強。截至2019年12月31日,集團不良資產率為1.08%,不良資產撥備覆蓋率為265.19%。



2020年1月8日,中國銀保監會發佈了《融資租賃公司監督管理暫行辦法(徵求意見稿)》,對融資租賃企業業務範圍、經營規則、監管指標、監督管理等進行了全面規範。在國家強監管背景下,融資租賃領域開始大範圍洗牌。小型融資租賃公司將逐步被行業淘汰,海通恆信能憑藉強大的資本實力與完善的風險管理體系,將進一步提升其在融資租賃行業的集中度。







Mar 31, 2020, 18:16 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network