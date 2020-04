Tuesday, 31 March 2020, 18:10 HKT/SGT Share: 扎根實體經濟積極回報股東 海通恆信打造行業標桿

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 2019年,受宏觀經濟下行、租賃監管體制轉變、企業風控趨緊等因素影響,租賃行業增長短期調整放緩。但從中長期來看,伴隨中國經濟增長與產業結構升級,中國融資租賃行業仍處於穩步增長階段。海通恆信(1905.HK)緊跟國家政策指引,在扶持實體經濟和中小微企業方面走在行業前列,為行業樹立標桿。



2019年,海通恆信業績穩步上升,實現收入總額人民幣7,144.9百萬元,較上年同期人民幣5,332.3百萬元增長34.0%;年度溢利人民幣1,354.9百萬元,較上年同期人民幣1,311.3百萬元增長3.3%;公司已向全体股東派發了2019年中期股息,派息總額約為人民幣411.8百萬元;董事会建議向全體普通股股東派發2019年度現金股息,派息總額約為人民幣362.4百萬元。



助力製造業轉型升級 扶持中小微企業



融資租賃業務作為向實體經濟「輸血」的重要渠道,能夠有效地促進產業、技術升級和改造。海通恆信致力於服務中國實體經濟,以供給側結構性改革及「中國製造2025」等國家經濟及產業政策為導向,助力製造業轉型升級,為工業企業提供綜合融資服務,解決其在購置設備或盤活固定資產方面的融資需求。



海通恆信的工業客戶廣泛覆蓋高端製造、清潔能源、消費電子及通訊技術等不同行業板塊,其中包括大中型國有企業(包括央企及地方性國企)、上市公司及科技創新型民營企業。2019年,海通恆信工業行業實現收入人民幣1,536.1百萬元,較上年同期人民幣933.8百萬元增長64.5%;工業行業的綜合收益率由2018年8.30%上升至2019年9.80%。



工業行業的收入和綜合收益率獲得增長,亦與海通恆信跟隨國家政策,扶持中小微企業發展有密切聯繫。2019年,海通恆信擴展小微客戶群,加大對小微製造業等工業領域的投入,並通過核心供應商提升小微客戶的服務體驗,因此帶來了業務量和收入的大幅增長。



2019年,海通恆信的小微企業及個人客戶的融資租賃業務應收款餘額在所有客戶中的比例上升,由2018年的44.7%上升到2019年的45.9%。除工業行業外,海通恆信服務的中小微企業覆蓋交通物流、加工業、電子行業、三維打印、醫療行業等多個基礎行業。2019年,海通恆信的小微事業部服務中小微企業逾11,000單,提供融資額近人民幣80億元。



完善風險管理體系 保障股東利益



股東作為公司的投資人,公司運營的狀況直接關係到股東的利益。目前,國內外宏觀經濟環境複雜,投資環境的不確定因素增多。為此,海通恆信繼續秉持審慎的風險管理理念,嚴格遵照公司建立的信用風險管理體系與流程,有效地管理公司業務的信用風險和資產質量。



在行業選擇上,海通恆信優先推進國家政策鼓勵、行業發展趨勢向好、經營持續穩定的行業,在細分行業景氣度的基礎上,進一步通過審批標準的區分;其次在客戶評估上,堅持「定性」和「定量」相結合的評估思路,對目標客戶的行業地位、經營能力、財務表現等進行全方位審核和綜合評價。根據「行業+客戶」的雙重評價體系,實行立體管控和量化管理相結合的管理手段。



2019年,海通恆信聘請全球知名評級機構穆迪,以自身多年積累的業務數據為基礎,結合穆迪全球化的企業數據庫以及豐富的評級經驗,搭建了信用評級和債項評級系統,建立了風險定價模型和限額模型,進一步提高了「風險量化、風險定價」的量化管理能力。



海通恆信以「派息」的實際行動回报保護全體股東。2019年,公司向全体股東派發了2019年中期股息,派息總額約為人民幣411.8百萬元。伴隨著2019年度業績的披露,公司董事會再度建議建議向全體普通股股東派發2019年度現金股息,派息總額約為人民幣362.4百萬元,待公司股東於2019年度股東週年大會上批准后,預計将不晚於2020年7月30日派付。









