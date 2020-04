Tuesday, 31 March 2020, 15:29 HKT/SGT Share: 旭陽集團公佈2019年全年業績 繼續擴大運營管理服務以及併購 以提高市場份額



香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品及精細化工產品綜合生產商及供應商中國旭陽集團有限公司 (「旭陽集團」或「集團」;股份代號:1907) 公佈截至2019年12月31日止年度(「報告期」)的未經審核綜合業績。截至2019年12月31日止年度的未經審計年度業績尚未取得本公司核數師同意。待審核程序完成後,集團預計將於2020年4月中旬或之前發布有關截至2019年12月31日止年度的經審計年度業績之進一步公告。



概覽



由於焦炭及焦化產品業務、精細化工產品業務以及貿易業務的收益減少,截至2019年12月31日止年度,集團的收益為人民幣18,842.0百萬元,本公司股東應佔溢利為人民幣1,363.2百萬元。本公司每股基本盈利為人民幣0.34元。董事會就截至2019年12月31日止年度建議末期股息每股人民幣3.82分,總額人民幣156.2百萬元。



自2019年1月1日起,集團將運營管理服務業務確認為一個獨立業務分部。截至2019年12月31日止年度及直至本公告日期,集團分別與山東、內蒙古及江西的獨立第三方訂立四項(2018年:三項)新運營管理協議及增資協議。



集團於2019年12月與凌源鋼鐵股份有限公司 (「凌鋼股份」)成立合資公司。 合資公司將主力投資建設淩源經濟開發區的配套焦炭項目,淩源經濟開發區為省級經濟開發區,主要匯集汽車、鋼鐵及玻璃三大產業。該項目建成後預計規模為年產300萬噸焦化及其他精細化工產品,當中大部分焦化產品是供應給凌鋼股份。此舉為項目提供一個穩定而可預期的銷售需求。



業務前景



展望2020年,集團將繼續擴大運營管理服務以及併購,以此提高市場份額。在運營管理服務方面,集團在內蒙古項目中開發了新的合作模式,並將繼續探索推廣運營管理服務的不同方式,目的是保持其在焦炭、焦化及精細化工產品市場的領先地位,利用集團的品牌知名度,提升銷售及營銷網絡的覆蓋面以及加強業務拓展戰略。



此外,集團還計劃通過增加氫基產品精煉來加強焦炭、焦化產品及精細化工產品生產線。鑑於氫基產品的業務潛力,集團正在分階段升級定州生產基地的生產設施,預計氫能源產品第一階段升級將在2020年5月之前完成。



集團亦將提高自有設施的產能,並改善環保設施。截至2019年12月31日止年度期間,我們開始(1)在唐山生產基地建設年產300,000噸的苯乙烯生產設施,及(2)在定州生產基地建設焦炭乾熄焦項目。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文,按2019年計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品和精細化工產品綜合生產商及供應商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽獲集團納入2019《財富》中國500強排行榜,並位居淨資產收益率(ROE)榜單第四名。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過20年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數及恒生港股通非AH股公司指數。欲了解更多公司業務,請流覽: http://www.risun.com/hk/







