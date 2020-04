Tuesday, 31 March 2020, 13:36 HKT/SGT Share: 加碼技術革新 遠大住工收入大增 佈局全國

香港, 2020年3月31日 - (亞太商訊) - 抗擊新冠肺炎疫情中,火神山雷神山快速建成的奇跡震撼人心,也讓全世界看到了裝配式建築的潜力。近日中國裝配式建築的龍頭企業遠大住工(02163.HK)公佈了2019年度業績,高速的增長顯示裝配式建築市場仍有廣闊的發展空間。而遠大住工在奠定行業領先優勢的同時,繼續加碼技術革新,並展開全國佈局,謀求走向世界,把握裝配式建築行業增長的時代紅利。



裝配式綜合管廊施工



搭上時代快車 PC構件增長迅速

據公告顯示,2019年遠大住工收入錄得大幅增長,整體錄得收入人民幣33.69億元,同比增長48.5%;毛利率由2018年的31.9%提升至2019年的34.0%,同比提升2.1個百分點;實現淨利潤人民幣6.77億元,同比增長45.2%。



亮眼的業績數字背後是遠大住工搭乘上時代發展的快車。2019年遠大住工PC構件製造錄得大幅增長。在當前傳統建築業已經難以爲繼,市場迫切需求新型建築模式的背景下,PC構件明顯更受青睞。而2020年國家政策明確推進「新基建」,工業互聯網、物聯網、5G建設對基礎設施建設提出更高要求,具備高效節能、降低成本、提供使用功能及性能等諸多優勢的PC構件發展迎來發展熱潮。遠大住工作爲同時具備PC構件製造和PC生産設備製造能力的全球最大裝配式建築服務提供商,其業務正處在時代的風口。



2019年遠大住工前瞻佈局,加大了主要業務PC構件製造的規模擴張和生産綫的使用率。PC構件生産數量由2018年的290,015立方米增長至2019年的770,990立方米,增長165.8%;PC構件生産綫使用率由2018年的17.4%提升至2019年的45.8%,提升28.4%。隨著產能的擴張,PC構件製造業務實現了收入的大幅度增長。2019年,PC構件製造業務錄得收入人民幣23.04億元,同比增長169.6%。毛利率由2018年的23.8%上升至2019年的34.6%,上升10.8個百分點。



加碼技術革新 佈局全國展望世界

作爲頭部企業,遠大住工不僅具有PC構件的一流製造能力,更擁有業內領先的研發能力和技術實力。遠大住工自主研發了裝配式建築全流程數字化解决方案PC-CPS系統,憑藉這套系統,打通了設計、製造、施工和運維的全産業鏈條的每一步。遠大住工利用「互聯網+」,通過PC Maker I實現PC構件智能設計及製造,通過BIM模型的數據和信息,以實現全流程的信息化,以及經營全方位的數據化。



遠大住工的技術實力不僅推動自身發展,也爲其吸引來衆多重磅戰略合作夥伴。業內許多知名房企同時看中遠大住工的技術實力以及行業領先的龍頭地位。2019年遠大住工與碧桂園、金茂、金科等中國頂尖房產開發商及中建等大型建築公司建立穩固的合作關係。公司從單純爲用戶提供專屬的裝配式建築全流程解决方案,到與客戶合力共建裝配式建築産品標準,雙方在裝配式建築方面實現合作共贏。



面對廣闊的市場空間和豐富的戰略合作夥伴,遠大住工進一步加大對聯合工廠的佈局,截至2019年12月31日已累計簽約86家聯合工廠,遍佈中國各大城市。高速的發展中,遠大住工絲毫沒有忽視現金流的重要性,始終保持健康的資産結構。據公告顯示,年內遠大住工經營活動産生的現金流實現了穩定增長,從2016年的5億元增長到2019年的9.7億元。



2019年11月6日,遠大住工成功在港交所上市。在全球資本的助力下,遠大住工著眼海外佈局。裝配式建築的質量、舒適度、個性化等特點非常適合當地發達國家及熱門旅遊島居民的選擇偏好,遠大住工寄希望於把握行業增長的黃金期,向歐洲、北美及波斯灣地區等部分發達國家和地區推廣和輸出全裝配式別墅産品,成爲全球行業內的佼佼者。







Mar 31, 2020, 13:36 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network