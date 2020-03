Monday, 30 March 2020, 18:21 HKT/SGT Share:

來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥公佈2019年年度業績 收入攀升16.0%至人民幣242.34億元 基本盈利增長10.2%至人民幣31.32億元

研發成果卓著 28個產品獲發藥品註冊批件

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司(「中國生物製藥」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股票編號:1177)公佈截至2019年12月31日止年度(「年度」)之財務業績。總體業績呈現較好增長,新產品在總收入佔比明顯上升,反映集團運作創新產品的綜合能力漸趨成熟。



突出業績

- 來那度胺膠囊、醋酸阿比特龍片、安羅替尼多個新適應症等28個產品新獲得國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件。其中超過40%為抗腫瘤產品,抗腫瘤產品線的競爭力顯著提升。19個產品通過(或等同通過)一致性評價。

- 總投資人民幣30億元,佔地面積520畝的正大天晴創新藥物研發生產基地落成啟用,生物製藥綜合實力大幅增強。

- 中國生物製藥獲美國製藥經理人雜誌(PharmExec)評為2019年全球製藥企業Top 50榜單第42位,當中只有兩家中國企業上榜。

- 中國生物製藥獲《機構投資者》2019年「亞洲最佳企業管理團隊」評選多項大獎,排名亞洲最受尊崇企業(Honored Companies)第3名。

- 中國生物製藥獲福布斯(Forbes)雜誌評為「2019年年收入超10億美元的亞洲二百強企業」(Asia 200 Best Over a Billion)之一,成為唯一入選的中國製藥企業。

- 在日本東京舉行第四十四屆國際質量管制小組會議(ICQCC)上,公司旗下企業正大天晴選送的QC課題「縮短F產品的凍乾週期」摘得國際質量金獎。

- 在「2019年中國化學製藥行業年度峰會」上,中國生物製藥旗下正大天晴、北京泰德、南京正大天晴、江蘇正大豐海、正大青島榮登「2019年中國化學製藥行業優秀企業和優秀產品品牌」百強榜,其中正大天晴再度問鼎「2019年中國化藥研發實力排行榜百強」榜首,並居「2019年中國藥品研發綜合實力排行榜百強」第2位。

- 「2019年(第三十六屆)全國醫藥工業信息年會」發佈的二零一八年度中國醫藥工業百強,正大天晴排名16,北京泰德排名41位。

- 中國生物製藥榮登「2019年中國醫藥企業家科學家投資家大會」發佈的「中國醫藥上市公司競爭力二十強」榜首,同時獲得「中國醫藥創新企業百強」第一梯級第2名。

- 正大天晴8項創新藥課題獲列入國家「重大新藥創製」科技重大專項,課題獲批數量全國領先。

- 由正大天晴、康方生物共同投資成立的合資公司正大天晴康方(上海)生物醫藥科技有限公司正式落地上海,致力於開發具有差異化的腫瘤免疫治療PD-1抗體藥物。



業績表現

年度內,集團收入較去年上升約16.0%至約人民幣242.34億元。歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣27.07億元,較去年下降約70.1%,其同比下降僅因缺少去年錄得之大額一次性分階段收購收益。撇除因收購北京泰德24%權益而產生之一次性分階段收購收益及新增可識別無形資產年度攤銷費用,以及扣除權益投資及金融資產之未實現公允價值虧損(淨額)之影響後,歸屬於母公司持有者應佔基本盈利達約人民幣31.32億元,較去年增長約10.2%。基於歸屬於母公司持有者應佔基本盈利計算之每股盈利約人民幣24.97分,較去年增長約8.7%。集團財務狀況維持穩健,期末現金及銀行結餘達約人民幣119.11億元。



董事會建議派發末期股息每股2港仙。連同前三個季度每季各派息每股2港仙,全年合共派發股息每股8港仙(2018年:8港仙)。



業務表現

年度內,集團將更多資源用於加強研發,學術推廣更專注於抗腫瘤產品和競爭較小的其他新產品。安羅替尼有2個新適應症獲批,銷售取得極大成功。其他抗腫瘤產品依尼舒、依固、首輔、千平、賽維健、以及新批准產品益久等增速顯著;鎮痛產品氟比洛芬巴布膏、心血管產品凱納、希佳,以及消化產品艾速平、葛泰、得佑,抗感染藥物天解、天禮均快速增長;輸液產品豐海納、晴可平,新上市造影劑產品晴立明市場快速擴大,銷售增長迅速。



本年度,集團的研發成果卓著,獲得生產批件28件,19個產品獲批一致性評價;臨床批件23件;新申報生產25件,新申報臨床19件,新申報受理一致性評價26件;新獲得發明專利授權83件,新提交發明專利申請341件。此外,富馬酸替諾福韋二吡呋酯片(晴眾)獲得歐盟上市許可,標誌著集團正式獲得國際主流市場的「入場券」,具有里程碑意義。



年度內主要藥品類別之銷售情況如下:



肝病用藥

肝病用藥之銷售額約人民幣57.40億元,佔集團收入23.7%。

-- 天晴甘平腸溶膠囊的銷售額約人民幣5.25億元,較去年增長約22.5%。

-- 天晴甘美注射液的銷售額約人民幣18.04億元,較去年增長約5.5%。



抗腫瘤用藥

抗腫瘤用藥之銷售額約人民幣54.28億元,佔集團收入約22.4%。

-- 賽維健注射液之銷售額約人民幣7.05億元,較去年增長約37.5%。

-- 依尼舒片的銷售額約人民幣2.25億元,較去年增長約36.8%。

-- 首輔片之銷售額約人民幣2.14億元,較去年增長約26.6%。

-- 新產品安顯膠囊之銷售額約人民幣1.76億元。

-- 另一新產品千平注射液之銷售額約人民幣1.67億元,較去年大幅增長約125.7%。



心腦血管用藥

心腦血管用藥之銷售額約人民幣31.16億元,佔集團收入約12.9%。

-- 依倫平片之銷售額約人民幣9.10億元,較去年增長約16.2%。

-- 托妥鈣片之銷售額約人民幣7.54億元,較去年增長約14.8%。

-- 凱那片之銷售額約人民幣5.13億元,較去年增長約25.1%。



骨科用藥

骨科用藥之銷售額約人民幣18.09億元,佔集團收入約7.5%。

-- 蓋三淳膠丸之銷售額約人民幣10.47億元,較去年增長約4.6%。

-- 依固注射液之銷售額約人民幣3.15億元,較去年顯著增長約68.8%。



消化系統用藥

消化系統用藥之銷售額約人民幣15.30億元,佔集團收入6.3%。

-- 艾速平注射液之銷售額約人民幣9.49億元,較去年顯著增長約26.5%。

-- 葛泰片之銷售額約人民幣3.27億元,較去年增長約37.6%。

-- 得佑顆粒之銷售額約人民幣1.77億元,較去年大幅增長約66.8%。



呼吸系統用藥

呼吸系統用藥之銷售額約人民幣10.85億元,佔集團收入約4.5%。

-- 天晴速樂粉霧吸入劑之銷售額約人民幣6.27億元,較去年增長約24.3%。



抗感染用藥

抗感染用藥之銷售額約人民幣10.32億元,佔集團收入約4.3%。

-- 天冊注射液之銷售額約人民幣5.65億元。

-- 天解注射液之銷售額約人民幣3.08億元,較去年顯著增長約37.5%。

-- 天禮注射液之銷售額約人民幣9,878萬元,較去年大幅增長約101.1%。



其他

其他之銷售額約人民幣44.94億元,佔集團收入約18.4%。

-- 得百安凝膠貼膏之銷售額約人民幣10.67億元,較去年增長約42.4%。



研發

年度內於損益表中列支及於財務狀況表中記錄為發展成本之研發開支總額約人民幣26.52億元,佔集團收入約10.9%。



集團繼續專注肝病、抗腫瘤、呼吸系統和心腦血管等治療領域的新產品研發。於第四季度內,集團獲得臨床批件9件、生產批件9件及一致性評價獲批6個、申報臨床6件、一致性評價申報4個及申報生產11個。已累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共486件,其中肝病用藥34件、抗腫瘤用藥204件、呼吸系統用藥27件、內分泌用藥27件、心腦血管用藥50件及其它類用藥144件。



集團亦十分重視保護知識產權,鼓勵企業積極申報各種專利,以提高核心競爭能力。於第四季度內,集團取得授權公告專利23項(均為發明專利)及新增專利申請83項(其中發明專利77項、實用新型1項及外觀設計5項)。集團累計獲得發明專利授權766項、授權實用新型專利23項,以及授權外觀設計專利90項。



展望

展望2020年,新國家醫保目錄落地實施和動態調整、按照疾病診斷相關分組付費、監控品種目錄、醫院績效考核等措施促使產品和產業格局加速調整,優勝劣汰的行業拐點逐漸顯現。鼓勵創新的措施更加落地,創新產品審批和上市加快。原國內龍頭企業也面臨更多來自跨國公司創新產品的競爭。中國生物製藥等創新力強、有強大研發實力和持續有新產品上市的企業優勢突顯。除通過上市更多新產品、穩固原肝病和抗腫瘤小分子市場優勢,集團也高度重視生物藥日益重要的治療和市場價值,從研發、生產鏈條的多個環節全面佈局。



此外,應對新型冠狀病毒肺炎肆虐全球,集團保持極充足的資金流動性。於2019年末,集團現金及銀行結餘高達約人民幣119.1億元,足以抵禦經濟和行業環境突變的衝擊。面對疫情,集團迅速於2020年1月下旬發行7.5億歐元的零息可轉換債券,使資金更見充裕。集團將充分運用手上資金及競爭優勢,積極尋找優質的收購、投資、合作項目,作圍繞核心製藥業務的關聯拓展,全面推進大健康發展戰略,為集團下一個十年的高速發展奠定基礎。



進入2020年,國內5G網絡與設備加速普及。集團將繼續增加在大數據、數字化、人工智能等建設的投入,加強利用相關先進技術,一方面持續提升管理、研發、生產、銷售效率,另一方面不斷挖掘行業更大價值,推動構建以患者為中心的藥事服務、藥學服務、慢病管理體系,為患者提供全病程管理解決方案。



部分新批准產品

安羅替尼膠囊(福可維)新適應症:獲批軟組織肉瘤新適應症,成為中國首個獲批的軟組織肉瘤靶向藥,已被中國臨床腫瘤學會納入軟組織肉瘤診療指南。



釓塞酸二鈉注射液(顯愛):肝臟特異性的磁共振造影劑,為國內首仿,能提高微小肝臟腫瘤的檢出率,從而有助於肝臟病變的早期診斷和治療有望取代侵入性檢查,產品價值備受行業關注。



碘克沙醇注射液:唯一與血液等滲的X線診斷對比劑,在神經和心血管系統、胸部、腹部、盆腔等器官病變的檢查中起到提高病變檢出率和診斷鑒別的作用,獲國內外眾多臨床指南和專家共識的認可和推薦。集團為該產品國內第三家仿製上市,與「顯愛」在市場推廣中互補互利。



利伐沙班片:骨科術後預防靜脈血栓重要產品,集團成功首仿上市。



阿哌沙班片:用於髖關節或膝關節擇期置換術的成年患者,預防靜脈血栓栓塞,市場前景廣闊;阿哌沙班片和利伐沙班片均已進入新版國家醫保目錄,有望成為集團新的重磅產品組合。



醋酸阿比特龍片(晴可舒):全新作用機制的前列腺癌用藥,被歐美臨床指南指定為前列腺癌的一線或二線治療選擇。前列腺癌是全球男性第2大常見的腫瘤類型。在中國,前列腺癌是男性最常見的泌尿生殖系統癌症。



注射用福沙匹坦雙葡甲胺:神經激肽-1類抗嘔吐藥物,被包括中國在內的多國指南推薦。集團為國內首批仿製該藥物成功的企業之一,更可與集團已經形成優勢的抗腫瘤藥物產品線形成完美組合,有望成為抗腫瘤產品線重磅產品。



注射用醋酸卡泊芬淨:首個全新類型的棘白菌素類抗真菌藥物,被稱為全身用抗真菌藥市場的王牌藥物。



枸櫞酸托法替布片(泰研):JAK1/JAK3的口服小分子抑制劑。對類風濕關節炎、潰瘍性結腸炎、活動性銀屑病關節炎、中重度活動性潰瘍性結腸炎等多種相關疾病有良好療效。為國內首仿。同期獲批經典骨關節炎用藥塞來昔布膠囊,市場成熟,已列入國家醫保目錄。泰研獲批使集團骨關節用藥產品線價值大幅提升。



有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177)

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥研發、生產和銷售全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥,在腫瘤、肝病、呼吸系統用藥、心腦血管病和骨科疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恆生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數,以及恒生港股通指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。



















