Monday, 30 March 2020, 14:47 HKT/SGT Share: 哈爾濱電氣利潤回升 國內工程項目前景可期

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 3月29日晚,哈爾濱電氣(股份代號:1133.HK)發佈2019年未經審計的全年業績。根據年報,該公司錄得毛利33.27億元人民幣,按年升4.23%,錄得歸屬於母公司所有者淨利潤1.086億元人民幣,按年大升52.23%。回顧2019年,公司氣電產業及核電產業方面成功收穫多份合同,年內簽約額分別增長586.33%及518.37%,穩住公司的盈利空間,令總體發展趨向平穩。



另外,2月14日,哈爾濱電氣與控股股東哈電集團公司訂立EPC框架協議。根據該協議,哈爾濱電氣考慮通過其全資附屬公司哈電國際,根據哈電集團非上市集團日常業務需求,按合理市場價格及一般商業條款向哈電集團非上市集團不時提供EPC服務,包括承包及提供工程建設項目全過程或若干階段的相關服務等。哈爾濱電氣董事就此協議表示,EPC框架協議項下擬進行的交易條款屬公平合理,並且符合公司和股東的整體利益。



據了解,哈電國際的EPC業務一貫關注海外市場,而向哈電集團非上市集團提供EPC服務將主要針對中國市場,因此,這代表哈電國際將進一步掌握中國EPC市場狀況,提升其在中國的項目執行能力,從而積極推動中國市場的發展,轉變公司的業務擴張及發展產生積極影響。



2020年首季,中國整體發展受新冠疫情的拖累而放緩,但目前疫情已大致受控,亦已展開全面復工,預料生產規模將逐漸回到軌道。未來,中國經濟仍然會以穩定發展為主要目標,因此掌握中國市場發展走勢會對企業帶來更大的盈利空間。本次訂立協議對哈爾濱電氣而言,是發展中國市場的大好機會,其將有望藉助海外業務經驗,進一步深推中國國內的戰略和發展,並緊抓各種市場機遇,為拓展業務帶來更大優勢。







Mar 30, 2020, 14:47 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network