收入實現大幅增長 遠大住工公佈2019年全年業績

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 2019年是充滿動盪的一年。這一年,受貿易戰、地緣政治形勢等原因的影響,世界經濟增速持續下滑,全球企業均受到了一定程度的衝擊。房地產行業承壓導致許多建築企業在2019年的成績並不如意,然而,也有部分以規模化、專業化、智能化著稱的企業在這樣的嚴峻環境中逆勢崛起,取得亮眼的成績。比如近日公佈全年業績的遠大住工(02163.HK)。業績報告顯示,2019年,遠大住工收入大幅增長,實現整體收入人民幣33.69億元,同比增長48.5%;毛利率由2018年的31.9%提升至2019年的34.0%;淨利潤達到人民幣6.77億元,增長45.2%。



遠大美宅



產能規模不斷向上 龍頭地位固若金湯



遠大住工是中國建築工業化的開創者和領軍者,擁有提供全球化、規模化、專業化及智能化裝配式建築製造和服務的能力。公司主要以PC構件製造業務、PC生產設備製造業務及施工總承包業務三個分部開展業務,按PC構件生產收入計,2018年公司是中國PC構件生產市場的最大參與者,亦是中國PC生產設備市場的最大參與者。截至2019年底,公司的PC構件生產數量由2018年的290,015立方米增長165.8%至2019年的770,990立方米, PC構件銷售數量由2018年的294,160立方米增長177.2%至2019年的815,409立方米; PC構件生產線使用率由2018年的17.4%提升至2019年的45.8%。產能不斷擴大。



遠大住工持續投資國內區域生產中心及聯合工廠,規模持續壯大。截至2019年底,公司累計簽約的聯合工廠有86間。公司已出資的聯合工廠有63間,具備生產能力的聯合工廠有57間,實現盈利的聯合工廠有20間。聯合工廠整體盈利情況持續大幅改善,2019年實現盈利的聯合工廠數量大幅增加了12間。產能與規模的雙雙提升,使得遠大住工領先的市場地位愈發無法撼動。



財務表現可圈可點 行業前景潛力凸顯



除了營收和利潤,遠大住工的其他財務情況亦是可圈可點。據業績報告顯示,公司的整體應收賬款周轉天數由2018年的269天下降至2019年的230天;其中PC構件製造業務的應收賬款周轉天數由2018年的378天下降至2019年的204天。公司的營運活動所得現金淨額由2018年的人民幣6.18億元增長56.4%至2019年的人民幣9.67億元。營運活動所得現金淨額同樣實現大幅度的增長,增長幅度與收入基本保持一致。



穩健可靠的財務狀況,可令遠大住工有更大的力量去把握行業帶來的機遇。目前裝配式建築正值風口。根據弗若斯特沙利文報告,於2013年至2018年,中國的PC構件和PC生產設備市場規模的複合年增長率分別達119.6%和134.0%,預計於2023年分別達人民幣3,053億元和人民幣118億元,2019年至2023年的複合年增長率分別為65.0%和19.1%。此外,目前中國正打算大力發展基礎設施建設,各省密集推出龐大的投資計劃,總投資接近25萬億。大型基礎設施建設在新一輪經濟復蘇中的作用不言而喻,而裝配式建築在建設中又將發揮重要作用。



行業的可觀潛力給予了遠大住工更寬廣的發展空間,未來,遠大住工還有許多事情要做。根據業績報告,公司將在繼續利用全資PC工廠和聯合工廠的網路實現全國佈局的同時,不斷提高研發能力、提升智慧製造軟實力,構築核心競爭力。公司計劃開拓模組集成業務將業務分為B2B和B2C兩大事業群。為把握一帶一路的機遇,公司還計劃開拓海外市場,向歐洲、北美及波斯灣地區等部分發達國家和地區推廣和輸出全裝配式別墅產品。







