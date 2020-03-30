Monday, 30 March 2020, 13:27 HKT/SGT Share: 弘陽地產獲多家投行發表「買入」研究報告 目標價由2.90至3.32港元不等

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）公佈截至2019年12月31日止的全年業績集團上週公布，去年營業額人民幣151.7億元，按年升64.2%；淨利潤約人民幣16.4億元，升23.6%；核心淨利潤增25.8%至人民幣14.2億元。每股全年派息11.1分，按年增22%，派息比率由前年25%升至30%。多間投行如里昂證券、建銀國際、招銀國際及尚乘國際均發表「買入」研究報告，目標價由港元2.90至3.32不等。







里昂證券發表對弘陽研究報告，正是看中公司旗下的南京弘陽廣場，集購物中心，主題公園，零售和豪華酒店於一身，被認為是領先的娛樂綜合體。其年租金收入超過4億元人民幣， 成功吸引了眾多市政府的關注，有助集團收購土地作儲備，給予公司港元2.9的「買入」目標價。



尚乘國際看好弘陽地產成功地將淨負債比率減至70.4％，目標是2020年在人民幣1100億元的可售資源基礎上，實現人民幣750億元的合同銷售額，此約68%的目標銷售率高於行業平均水準(60%)，給予港元3.32的「買入」目標價。



招銀國際相信弘陽地產品牌知名度和與其他開發商的更多合作有助於銷售增長，其2019年合約銷售金額和合約銷售面積分別增長37.6％至人民幣651億元和38.8％至490萬平方米。集團從江蘇擴展業務版圖，江蘇以外地區的合約銷售額從2018年的17％增加到2019年的27％。2020年，集團的銷售目標為人民幣750億元，江蘇的可售資源佔50％，給予公司港元3.22的「持續買入」目標價。



建銀國際亦給予集團港元3.00的「跑贏大市」目標價，主要看好集團「雙輪驅動」策略的帶動下，住宅物業銷售和商業物業營運，推動快速和高質量發展。此外，集團在2019年的財務和運營效率得到了顯著改善。







Mar 30, 2020, 13:27 HKT/SGT

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