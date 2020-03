Monday, 30 March 2020, 10:05 HKT/SGT Share: 廣發証券公佈2019年度業績 淨利潤增長逾75% 科技金融助力業務轉型

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 廣發証券股份有限公司(「廣發証券」或「公司」,聯同其轄下附屬公司,統稱「集團」;HKSE:1776; SZSE:000776),中國資本市場最具影響力的證券公司之一,公佈截至2019年12月31日止十二個月(「報告期」)之年度業績。2019年,廣發証券繼續保持健康良好的發展勢頭,整體經營業績優良,實現了收入和淨利潤等關鍵指標的大幅增長。報告期內,集團錄得收入及其他收益總額人民幣300.77億元,同比增加31.82%;歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣75.39億元,同比增加75.32%。



廣發証券股份有限公司董事長孫樹明先生表示:「2019年,在錯綜複雜的內外環境中,廣發証券經營管理層帶領全體員工砥礪奮進,公司各項主要經營指標繼續位居行業前列。2020年是中國全面建成小康社會和『十三五』規劃的收官之年,是脫貧攻堅決戰的決勝之年。面對開年之際洶洶襲來的新冠肺炎疫情,公司第一時間響應馳援,從資金物資支援、金融服務等多方面全力參與抗擊疫情,積極履行企業公民的社會責任。」



加快投行客戶結構轉型 股權融資主承銷家數行業排名第四

2019年,廣發証券繼續加快客戶結構戰略轉型,持續拓展和儲備優質大型客戶;積極響應國家戰略部署及監管要求,針對科創板項目進行重點佈局,全力做好科創板項目開發、培育和推薦上市;不斷完善投行內部控制體系,嚴控項目風險,堅持穩健均衡發展。



報告期內,公司完成股權融資主承銷家數34家,行業排名第4;股權融資主承銷金額人民幣266.14億元,行業排名第8;其中,IPO主承銷家數16家,行業排名第4;IPO主承銷金額人民幣89.6億元,行業排名第5。在債務融資方面,公司主承銷發行債券166期,主承銷金額達人民幣1,359.29億元,主承銷金額同比上升41.13%。截至2019年末,公司作為主辦券商持續督導新三板掛牌公司共計64家,其中創新層企業12家。



科技金融模式業內領先 助推財富管理業務轉型

2019年,在科技金融的助力下,廣發証券在推動經營模式向數字化智能化轉型、推動業務內涵從經紀向財富管理轉型、拓展機構經紀業務、綜合化業務等方面取得良好進展。



2019年,公司著力構建經紀業務極速交易體系,建設從日間交易到日終清算的全鏈路極速通道;建設投易通交易平台,打造專業投資者交易服務門戶,提供演算法交易支援和持倉智能信息預警;持續改進自主研發的基於區塊鏈技術的ABS可信雲系統,用於監控CMBS商業物業專項計劃的基礎資產運行情況;踐行數據中台、智能中台的戰略思想,持續完善大數據及人工智能開放能力平台(GF-SMART),發展智能預警、智能推薦、智能外呼及知識圖譜等技術應用;建設實時、穿透、連續的風險跟蹤和計量,為全集團、全業務提供一體化的合規與風控能力覆蓋;持續推進公司自有基礎設施的雲化演進,在平台層面整合微服務和DevOps的理念,為業務發展提供堅實的基礎。截至2019年底,公司共申請發明專利29項、實用新型專利3項、軟件著作權12項;其中,已獲得1項實用新型專利、12項軟件著作權。



2019年,公司股票基金成交量同比增加33.37%至人民幣11.07萬億(雙邊統計)。截至2019年底,公司手機證券用戶數超過2,720萬,較去年底增長約23%;微信平台的關注用戶數超過300萬;於報告期內,易淘金電商平台的金融產品銷售和轉讓金額達人民幣3,662億元(含廣發金管家現金增利集合資產管理計劃);機器人投顧貝塔牛累計服務客戶數超過80萬,同時實現金融產品銷售額達人民幣228億元。



交易及機構業務表現亮眼 投研能力保持卓越

在交易及機構業務板塊,2019年,廣發証券獲得上交所50ETF期權做市商2019年度AA評級;中債交易量在券商中排名第9;截至2019年末,公司為102家新三板企業提供做市服務,被全國股轉系統評為「年度優秀做市商」和「年度優秀做市規模做市商」。在資產託管業務方面,截至2019年末,資產託管及基金服務的總資產規模達到人民幣2,173.65億元,較2018年底增長16.44%,其中託管產品規模為人民幣951.46億元,提供基金服務產品規模為人民幣1,222.19億元;公司櫃檯市場累計發行產品數量15,080只,累計發行產品規模約人民幣7,279.48億元,產品市值約人民幣510.31億元,其中,2019年全年新發產品數量4,744只,新發產品規模約人民幣1,039.48億元。



全資子公司廣發乾和以自有資金積極開展另類投資業務,報告期內共新增19個股權投資項目,投資金額8.06億元,截至2019年末,廣發乾和已完成117個股權投資項目。



2019年,廣發証券投資研究能力保持持續領先,獲得多個重量級獎項,包括再獲「新財富本土最佳研究團隊」第一名、連續第六年獲得「中國證券業分析師金牛獎」評選「五大金牛研究團隊」獎、首獲2019「機構投資者•財新資本市場分析師成就獎」評選「最佳分析師團隊」第二名等。廣發証券的股票研究涵蓋中國28個行業和近700家A股上市公司,以及近110家香港聯交所的上市公司。目前,廣發証券正積極推進在合法合規前提下實施公司研究品牌的國際化。



依託金融集團化架構優勢 提升投資管理能力

2019年,廣發証券依託金融集團化架構優勢,通過旗下子公司不斷強化投資管理能力。截至2019年末,全資子公司廣發資管資產管理淨值規模達人民幣2,972.14億元,已成功發行兩隻大集合轉公募產品;全資子公司廣發信德設立並管理了近40支私募基金,管理客戶資金總規模近百億元,廣發信德及其管理的基金已完成約250個股權投資項目,涵蓋生物醫藥、智能製造、企業服務等多個行業。



控股子公司廣發基金和參股公司易方達基金保持行業領先地位。截至2019年末,廣發基金管理的公募基金規模合計人民幣5,025.6億元,較2018年末增長7.28%;剔除貨幣市場型基金和短期理財債券基金後的規模合計人民幣2,784.6億元,行業排名第七;易方達基金管理的公募基金規模合計人民幣7,308.70億元,較2018年末增長11.75%;剔除貨幣市場型基金和短期理財債券基金後的規模合計人民幣4,050.86億元,行業排名第一。



展望2020年,廣發証券將堅定地秉持穩健經營的理念,強化內控管理,突出合規風控,同時繼續深入推進投資銀行、財富管理、交易及機構、投資管理業務的轉型;同時,廣發証券將認真落實監管部門「以文化建設引領行業健康發展」的總體要求,進一步提升公司文化軟實力,在行業發展中承擔更加重要的歷史使命。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市 (股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司以行業領先的創新能力,提供多元化業務以滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。截至2019年12月31日,公司有證券營業部283家,已實現全國31個省市自治區全覆蓋,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。2015至2019年,廣發証券連續五年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」 積極履行社會責任,聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域,主動踐行社會責任,公司美譽度和品牌影響力持續提升。





