成都高速公佈2019年全年業績

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 四川省領頭高速公路運營商─成都高速公路股份有限公司(「成都高速」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,香港聯交所股份代號:1785)今天公佈截至2019年12月31日止年度(「報告期內」)之全年業績。



報告期內,集團實現通行費收入人民幣1,255,926千元,增長幅度達27.4%,年內溢利人民幣471,102千元,同比增加5.6%,歸屬於公司擁有人應佔全面收益總額人民幣438,791千元,同比增長5.6%。基本每股收益約人民幣0.268元。公司致力於提升企業價值,並從兼顧公司發展和投資者利益的角度出發,貫徹執行股息分派政策,公司董事會建議派發2019年度末期現金股息每股人民幣0.12元(含稅),合共分配人民幣198,732,240元。



主營業務穩中向好

報告期內,成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、成都機場高速公路加權日均車流量依次達到40,564輛次、51,342輛次、57,768輛次及44,396輛次,較2018年同比變動依次為-4.6%、81.3%、8.2%及1.5%;通行費收入依次為人民幣307,940千元、人民幣238,312千元、人民幣433,933千元及人民幣142,570千元。其中成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、成都機場高速公路通行費收入同比變動依次為-6.8%,110.6%,9.0%及-1.1%。



成彭高速公路的車流量和通行費收入保持了較大增長,業績突出。主要原因是該高速公路持續受惠於擴容改造成果以及始於2018年7月12日的全面恢復通車。成溫邛高速公路受惠於連接成都市區及成溫邛高速公路入口的日月大道竣工,吸引了更多車流前往通行,其車流量及通行費收入亦有增長。成都機場高速公路因承擔了比2018年更多的ETC通行折扣,收入略有下降。成灌高速公路車流量和通行費收入較2018年有所下降,主要是受到了成都市繞城高速公路永寧、蜀源兩個收費站開通以及成彭高速公路2018年7月12日恢復通車帶來的車流量分流影響。此外,於2019年8月20日四川省阿壩州汶川縣發生的泥石流災害和四川省阿壩州在報告期內開展的環境專項治理亦對成灌高速公路車流量有一定負面影響。



邛名高速公路是集團2019年從成高建設新收購的高速公路。2019年5月至12月,邛名高速公路通行費收入為人民幣133,171千元。若按2019年全年統計,邛名高速公路加權日均車流量為13,718輛次,較2018年同比增長10.3%,實現通行費收入為人民幣189,953千元(2018年:人民幣169,478千元),較2018年增加人民幣20,475千元,增長幅度為12.1%。邛名高速公路實現通行費收入增長的原因是該高速公路進入成熟期,經濟效益開始顯現。



積極落實政策,提升通行能力

報告期內,集團響應國家政策,積極實施ETC軟硬件技術改造,提升通行能力。集團按照國務院辦公廳《關於印發深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案的通知》要求,對成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路3條高速公路進行ETC門架系統硬件及軟件標準化建設改造(成都機場高速公路不需進行ETC門架系統硬件改造,僅升級收費軟件即可達到要求),截至2019年12月共完成了46座ETC門架建設。此外,集團聯合銀行和微信營運商共同研發了「四川高速通」微信小程序並於2019年6月正式上線發佈,該產品提供全天24小時在線的ETC線上辦理服務。集團亦通過在所屬高速公路設置無人值守發卡機、移動掃碼支付等措施,積極改善通行便捷程度和工作效率。



擴大主業,成功收購成名高速公司股權

報告期內,公司在2019年10月28日成功與成高建設訂立股權轉讓協議收購成名高速公司51%股權,並於2019年12月20日完成相關工商變更。該項收購的完成,擴大了集團的資產規模以及在四川省內的主業市場份額,有助於強化公司在收費公路和道路投資、經營管理方面的核心優勢。完成該項收購後,集團所經營的高速公路總里程由約149.69公里增加至約202.37公里。



2020年展望

中央財經委員會於2020年1月3日召開第六次會議,會議聚焦成渝經濟圈,提出「推動成渝地區雙城經濟圈建設,在西部形成高質量發展的重要增長極」。公司預計,宏觀政策的利好導向將為成都市及周邊區域的持續發展帶來有力支撐,並作用於交通運輸、倉儲物流、旅遊業等行業,從而為集團帶來發展機遇。



成都高速公路股份有限公司董事長肖軍表示:「2020年,公司將繼續做強高速公路投建管養主業,鞏固核心競爭力。一是計劃設立專業化運營公司對所屬高速公路管養業務進行統籌管理,降低高速公路運營管理成本。二是計劃有效利用高速公路沿線地域的招商引資政策,按照「高速+」的產業思路,在成灌高速公路安德收費站附近投資建設主題式服務區,在提升該高速公路通行體驗和服務水平的同時培育新的營收和利潤增長空間。」



有關成都高速公路股份有限公司

成都高速公路股份有限公司(以下簡稱「公司」)主要從事高速公路的運營、管理及發展。目前,公司運營及投資的高速公路包括:成灌高速、成溫邛高速、成彭高速、成都機場高速、邛名高速公路及城北出口高速六條高速公路,總里程202.37公里。運營及投資的高速公路均位於成都周邊的戰略位置,沿途連接經濟、文化及旅遊資源豐富的地區,是成都周邊高速路網不可或缺的重要組成部分。如欲獲得更多成都高速資料,請瀏覽公司網站 https://www.chengdugs.com/ 。





