Monday, 30 March 2020, 08:01 HKT/SGT Share:

來源 華檢醫療控股有限公司 華檢醫療二零一九全年收益大增464.0% 年內溢利大增156.1% 完成收購威士達 進一步擴展產品組合、分銷網絡及醫院覆蓋範圍

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的體外診斷(「IVD 」)產品分銷商華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」; 股份代號:1931) 公佈截至二零一九年十二月三十一日止(「報告期間」)之全年業績。於報告期間,集團保持其快速增长,錄得收益人民幣2,332,740,000元,較去年大增464.0%,期內溢利大幅增長156.1%至人民幣254,819,000元,母公司擁有人應佔溢利亦大增165.9%至275,001,000元,主要是由於完成收購威士達醫療有限公司(「威士達 」)後,威士達連同其附屬公司的財務業績合併。憑藉具競爭力及多樣化的產品組合、龐大的分銷網絡及廣泛的醫院覆蓋範圍,集團能夠穩定提高市場份額及溢利。



華檢醫療主席何鞠誠先生表示:「二零一九年為本集團發展史上的重要一年,集團成功在香港聯合交易所有限公司主板上市,為首家在聯交所上市的體外診斷公司。這不僅標誌著本集團業務發展的重要里程碑,更提升『華檢醫療』的品牌認知度,並為集團的日後發展奠定穩固基礎。同時,這一年,我們亦取得了驕人的業績。集團於二零一九年一月收購威士達餘下60%股權。成功完成收購威士達將進一步整合分銷價值鏈,多樣化產品組合及創造新的銷售機會,為集團未來發展帶來強勁助力。」



鑒於二零一九年度的經營業績理想,董事會建議派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.366港仙。



業務回顧



集團為中國領先的IVD產品分銷商。於二零一八年,威士達為中國第四大一級IVD分銷商 ,而原集團 為上海IVD市場第三大分銷商。集團亦參與自有品牌「 IVD 」項下的自有品牌IVD產品的研究、開發、生產及銷售。



分銷業務

分銷IVD產品為集團業務的基石,其主要涉及向分銷商、醫院及醫療機構以及物流提供商等客戶分銷IVD分析儀、試劑及其他耗材。



集團於二零一九年一月收購威士達餘下60%股權。於收購事項前,威士達為原集團的聯營公司,並亦受包括集團創辦人在內的同一核心管理團隊管理。通過收購於威士達成為集團的全資附屬公司後,透過威士達分銷IVD產品的收益已併入集團。自一九九七年以來,威士達是中國境內希森美康凝血產品的全國獨家分銷商,擁有獨家分銷權,亦從其他領先國際品牌採購多樣化的IVD產品組合,並在中國分銷。於二零一九年四月一日,威士達與希森美康訂立新的分銷協議,將協議期限延長至二零二二年。此新簽署的協議將進一步穩定威士達與希森美康之間的關係。報告期間,集團於醫院及醫療機構累計安裝約7,186台希森美康凝血分析儀(二零一八年:6,359台),現有及持續增長的裝機量將會產生對試劑的持續需求,從而為集團提供穩定並且增长的經常性收入來源。



同時,威士達開始向市場提供4類血栓標記物 。此乃希森美康生產的新產品並採用高敏化學發光技術,可有助於提早診斷血栓形成及纖溶,進一步擴充集團之產品組合。報告期間,集團於醫院及醫療機構安裝約64台希森美康分析儀,並開始應用該4類血栓標記物。



此外,集團透過全資附屬公司達承醫療設備(上海)有限公司(「達承」)向醫院的臨床實驗室提供解決方案服務,這使集團與當地執業醫師建立及維持直接關係,令集團始終緊跟醫療實踐最前沿及了解IVD產品市場需求。於報告期間,達承積極擴展業務,為分別位於上海及山東的三家新醫院提供解決方案服務並成功確認收益。截至二零一九年十二月三十一日止年度,解決方案服務收入人民幣132,798,000元(二零一八年:人民幣108,705,000元),較去年增長22.2%。



透過多年營運,集團已建立龐大的分銷網絡,覆蓋中國29個省份、直轄市及自治區,醫院覆蓋範圍廣泛。截至二零一九年十二月三十一日,集團於其已建立的分銷網絡中擁有265名直接客戶(包括醫院及醫療機構)以及903個分銷商。截至二零一九年十二月三十一日,集團亦主要透過在中國的下級分銷網絡覆蓋1,315家三級醫院,進一步提升集團之競爭優勢。



維修服務

除在中國分銷IVD產品外,集團亦自向希森美康凝血分析儀的終端客戶提供維修服務產生收益。於二零一七年,威士達及希森美康就向其終端客戶的凝血分析儀提供維修服務訂立維修服務協議。威士達提供的維修服務通常包括維護及維修服務、安裝服務及終端客戶培訓。威士達主要為醫院及醫療機構提供維修服務。於報告期間,維修服務一直獲得持續穩定發展。



自有品牌產品業務

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度,集團自有品牌IVD分析儀進行了工廠重置、調整及校準,以使集團最初設計用於門診部的自有品牌IVD分析儀適用於醫院急診科。集團透過工廠重置升級自有品牌IVD分析儀可提高用戶的滿意度,從長遠而言,將對集團自有品牌業務產生積極影響。該IVD分析儀已於二零一九年重新開始製造及銷售。



展望

未來,集團將鞏固在中國IVD行業的領先地位,並採取積極的發展戰略。為了達到這個目標,集團將繼透過多樣化的產品類別以及增加品牌覆蓋範圍以不斷豐富產品組合,並進一步擴展分銷網絡及醫院覆蓋範圍,以把握IVD市場的高增長潛力。



同時,集團將通過增強提供解決方案服務的能力以繼續發展分銷業務。透過擔任醫院臨床檢驗科的總供應商,集團參與實驗室場地的設計、提供IVD產品集中採購服務、開展實時存貨監控及向臨床實驗室提供其他售後服務,並計劃於二零二零年向两家新醫院提供解決方案服務。集團亦將繼續參加國家及地方IVD研討會,並參加學術會議,以提高品牌知名度。



此外, 集團認為強大的研發能力對集團日後發展及可持續增長至關重要,將通過購買設備、儀器及聘用相關領域的專家等,投入更多資源,進一步提升研發能力,且將開展研究項目以進一步開發具市場潛力的自有品牌IVD產品。集團致力於進一步加強產品質量管理,優化自主開發產品的性能及適用性,以提升市場競爭力。



首席運營官梁景新先生指出:「隨著老齡化趨勢日益嚴峻、人均醫療開支增加及技術發展進步,醫療及醫療器械市場,尤其是中國IVD市場蘊含的巨大增長潛力。未來,集團將繼續擴展產品組合、分銷網絡及醫院覆蓋範圍,加強為醫院提供解決方案服務的能力,進一步提高產品研發能力,尋求機遇實現業務的可持續增長及增加股東價值。」



關於華檢醫療控股有限公司

華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」)是中國領先的IVD產品分銷商,旗下主要包括威士達醫療有限公司、達承醫療設備(上海)有限公司、艾維德中國有限公司及蘇州德沃生物技術有限公司等附屬公司。集團的分銷網絡覆蓋全國29個省份、直轄市及自治區。集團為希森美康凝血產品在中國的全國獨家分銷商,並為其終端客戶提供器材維修服務。華檢醫療同時研發自有品牌的IVD分析儀及試劑,並參與其生產及銷售。華檢醫療亦向醫院的臨床實驗室提供集中採購解決方案服務。







Mar 30, 2020, 08:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network