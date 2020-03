Monday, 30 March 2020, 08:20 HKT/SGT Share: 雅迪控股(1585)去年賺近5.2億元 業績穩健可喜

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 全球股市受疫情影響,波動難免。但近期見到不少績優股受到資金垂青,明顯是作換馬部署,此不可不察。其中,中國電動兩輪車市場龍頭企業雅迪控股(1585)剛公佈了2019年全年業績,穩健中見驚喜,特別是公司投資的石墨烯電池已取得重大技術突破,料可成為未來的高增長動力。



回顧集團去年未經審核的全年業績,重點如下︰

- 收入同比增加約20.7%至約人民幣119.7億元

- 毛利同比上升約28.3%至約人民幣20.8億元

- 毛利率同比擴大1.1個百分點至約17.4%

- 公司擁有人應佔利潤同比增長約19.8% 至約人民幣5.16億元

- 於2019年12月31日,公司擁有的現金及現金等價物約為人民幣26.4億元,同比增加約33.6%

- 每股基本盈利上升人民幣3.1分至人民幣17.5分



2019年,儘管在全球政治和宏觀經濟挑戰重重的背景下,雅迪控股的整體業務表現持續良好,並實現了創紀錄的銷量、銷售額及利潤。集團於年內合共售出約6,093,700台 (包括約3,783,200台電動踏板車及2,310,500台電動自行車) 電動兩輪車,同比增長約20.9%。得益於電動自行車新國家標準於2019年4月15日起的實施、年內營銷活動增加及集團銷售網絡持續擴大,集團的2019年收入同比增加約20.7%至約人民幣119.7億元,而年內毛利則同比顯著增加約28.3%至人民幣20.8億元,毛利率同比擴大1.1個百分點至約17.4%;年內公司擁有人應佔利潤再創新高至約人民幣5.16億元,同比增長約19.8%。



與此同時,集團的財務狀況繼續保持穩健,於2019年12月31日,其現金及現金等價物達人民幣26.4億元,反映集團業務持續擴張的同時,繼續提升營運效益及財務實力,有利於未來進一步把握中國電動兩輪車及電池市場持續深化發展的巨大機遇。



銷售網絡及品牌效應持續深化擴大

年內,集團積極擴充於中國電動兩輪車市場的份額,以鞏固其於中國的領導地位。得益於電動自行車新國家標準的實施,以及管理層對產品質量及創新、研發能力及品牌管理的貫徹投入,集團的電動兩輪車銷量自 2019年4月以來一直呈上升趨勢。同時,集團亦積極擴充分銷網絡,加大營銷力度及深化與分銷商的合作,觸達更廣泛的客戶群。於2019年12月31日,集團的銷售網絡幾乎覆蓋中國的每個行政區域,包括2,155家分銷商 (2018年:1,824家分銷商) 以及逾12,000個銷售點(2018:逾9,000個銷售點)的子分銷商。在國際方面,集團已藉助其國際分銷網絡向逾80個國家出口產品。



除優化在線銷售外,集團亦已經建立一支專責銷售團隊,致力於通過各類電子商務平台(如天貓、JD.com、拼多多及蘇寧)銷售及營銷產品,於年內實現在線銷售173,000台電動兩輪車,較2018年同期的7,719台,按年大幅飆升21.4倍。



研發投入持續加強把握未來巨大商機

產品的研發創新是持續鞏固集團核心競爭力及建立中長期競爭優勢的關鍵,使集團可以快速應對及充份把握中國電動兩輪車行業的迅速演變。特別是集團於2019年10月在南京舉行的工業展覽會上展示其於石墨烯電池上的最新技術突破,並引起了市場極大的關注。雅迪控股的石墨烯電池的優點包括電池壽命長充電周期可達1,000次以上、高電流快速充電、更大儲電量,以及具有於高溫及低溫下的耐沖擊能力,並能處理行業須解決的常見問題,例如電池耐用性及充電速度。



集團亦推出多項新型或經改進的電動踏板車及電動自行車型號,其中電動踏板車G5型號及G6型號因其出色的設計分別贏得「中國紅星設 計獎」 及「紅點獎:產品設計」。於2019年12月31日,集團有100款電動踏板車及62款電動自行車。







Mar 30, 2020, 08:20 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network