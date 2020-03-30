Monday, 30 March 2020, 08:15 HKT/SGT Share: 馬來西亞第二大光學產品零售商MOG受疫情影響小 反增市場佔有率

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 上周五美股再次大幅下挫，與美國境內疫情迅速擴展步伐一致。由於美國政府以至全國對COVID-19的洶洶來勢的輕視，弄致今天美國境內的確診人數大幅飆升，叫市場始料不及。當歐美最好的醫療系統均可能面臨崩潰時，全球資金早已開始轉移到亞洲市場，因為中國疫情已由高峰回落，且日見好轉，全國復工復產情況良好，相信國內經濟於4月份會出現強勁的反彈。



從左往右：財務總監Ooi Guan Hoe, 執行董事兼主席Dato Frankie Ng Kwang Hua, 執行董事兼行政總裁Datin Bernice Low Lay Choo, 執行董事Dato Henry Ng Chin Kee, 總經理 Lee Ben Keong







另外，亞太區內不少國家都已積極吸收中國的防疫經驗，其中馬來西亞在防疫工作上亦做得較好，自3月18日起實施全國出入邊境禁制後，已控制疫情的散播。馬來西亞衛生總監諾希山(Noor Hisham Abdullah)亦宣布，將仿效中國的防疫經驗，不排除封鎖部分城鎮，這除了可降低高危疫區的新冠肺炎病例外，也能保護無感染區。



基於馬來西亞的快速防疫部署，料當地經濟有望迅速回升。因此，要留意近期正在招股的馬來西亞第二大光學產品零售商MOG Holdings Limited (1942)



據了解，MOG是次IPO計劃發售125,000,000股股份，90%為國際配售，每股作價不超過1.20港元及預期不低於1.00港元。按最高發售價計，總集資額為1.5億港元。



香港公開招股日期將於已於上周六上午9時開始，截止日期為4月6日(星期一)中午12時截止。股份預計將於2020年4月15日上午9時開始於聯交所進行買賣，股份代號為1942。股票將以每手買賣單位2,000股股份進行買賣。中泰國際融資有限公司為獨家保薦人；中泰國際證券有限公司為獨家全球協調人及獨家賬簿管理人。



馬國第二大光學產品零售商 業績表現穩步上揚

MOG於2018年按收益計為馬來西亞第二大光學產品零售商，約佔市場份額的7.1%。集團提供廣泛的光學產品，該等產品通常包括國際品牌、自有品牌及集團運營的製造商品牌的鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡。集團的光學產品品牌組合覆蓋了廣泛的市場多元化需求。其中，面向眼鏡零售市場的高端及中端分部，集團分別推出「MOG Boutique」、「MOG Eyewear」、「Optical Arts」、「MOG Creations」及「Sunglass Art」零售品牌。為加深其於馬來西亞眼鏡零售市場的滲透率，集團更推出面向大眾及其他市場的零售品牌，包括「M-Trend」、「OOPPA」、「Eyezone」、「MOG Express」、「Watch Out」及「Lens:Me」。



過去三年，集團的收益持續增長，實現穩步上揚的往積表現。其中，集團的銷售光學產品的毛利率從截至2017年3月31日止年度的約55.2%增至截至2019年3月31日止年度的約62.8%，並亦由截至2018年9月30日止六個月的約61.9%進一步增至截至2019年9月30日止六個月的約63.5%。集團的自有零售店由2017年3月31日的55家零售店增加至2019年9月30日的83家零售店，驅使集團於截至2017年3月31日止年度至截至2019年3月31日止年度的總收益及公司持有人應佔年內溢利於期間按約14.5%及40.8%的複合年增長率增長。



在上市新聞發佈會上，公司CFO表示，受到馬來西亞防疫工作的影響，MOG旗下的零售店於4月中前暫時關閉。公司在招股書中亦已披露相關情況，關店直至3月31日的最壞影響是銷售收入將減少570萬令吉。同時，假如馬來西亞爆發COVID-19的規模擴大或長期實施行動限制令，經計及集團於2020年2月29日約4,307萬令吉的銀行結餘及現金，集團的財務仍可維持五個月以上。因此，市場預期對MOG的財務影響輕微，且可為公司帶來很好的併購機遇，以及在疫情結束後迅速擴大市場份額。



因為馬來西亞的小型眼鏡店多達數萬家，而具強大財務實力的並不多，因此市場預期不少社區內的小型眼境店將於兩個月內相繼大規模倒閉，該國的光學產品零售市場會加速整合，有利大型光學產品集團可以藉此擴大市場份額。



再者，隱形眼鏡是剛需消費，不少消費者早已在暫時關店前到門市搶購大量相關產品，以備不時之需。所以，關店對MOG的實際性影響遠遠低於預期。



通過多品牌策略建立聲譽，以迎合廣大客戶

MOG自成立以來，已採用多品牌策略運營業務。截止2020年3月19日，集團的零售品牌組合包括11個零售品牌，擁有一個由95個零售店組成的零售店網絡。透過多品牌策略，集團能夠充分把握馬來西亞眼鏡零售的不同市場分部，為來自高端、中端、大眾市場及其他分部的客戶提供完善的光學產品。



策略性定位零售店位置，開拓廣泛的銷售網路

MOG 另一值得關注的亮點，在於其零售店選址基本上鎖定了人流量高且客戶容易到達的地區。據了解，於馬來西亞，購物中心(特別是熱門購物中心)通常會嚴格篩選租戶。根據往績記錄，有鑒於集團彪炳的聲譽、財務狀況穩健以及與熱門購物中心整體市場地位相容，多年來已受不少熱門購物中心邀請於其熱門購物中心開設新零售店。



截止2020年3月19日，集團擁有馬來西亞其中一個最大的零售店網絡，包括95家零售店(其包括自有、特許經營及許可零售店)，分別位於馬來西亞半島中部、北部、南部及東部等重要城市。如吉隆玻為馬來西亞的首都，且為馬來西亞最繁榮、發展最快、現代化程度最高的地區；雪蘭莪州則為馬來西亞最大的經濟中心；柔佛巴魯則為新加坡遊客往來最頻繁的旅遊目的地。集團選址於以上主要城市將能使集團能夠穩定接觸其目標客戶，同時有助於提升集團的品牌形象及零售品牌的知名度。



MOG Holdings Limited執行董事及董事會主席拿督Frankie Ng表示：「MOG Holdings Limited是具備國際視野的馬來西亞第二大光學產品零售商。展望未來，我們將致力鞏固我們在馬來西亞主要區域及城市光學產品零售商的領先地位，並貫徹採取多品牌策略以進一步提升我們的聲譽及形象，吸引眼鏡零售市場中的不同潛在客戶。此外，我們亦將繼續在馬來西亞主要區域及城市擴張零售市場和零售網絡，加強我們於馬來西亞眼鏡零售市場的市場滲透率，務求把我們完善的光學產品帶給更廣泛的客戶。」







Mar 30, 2020, 08:15 HKT/SGT

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