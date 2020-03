Sunday, 29 March 2020, 09:21 HKT/SGT Share: 安樂工程手頭未完成合約總值再創新高達94億港元

香港, 2020年3月29日 - (亞太商訊) - 安樂工程集團有限公司(「安樂工程」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)(股份代號:1977)為香港領先的機電工程服務供應商,於澳門及中國內地亦有業務,今天公佈截至2019年12月31日止年度(「本年度」)的未經審核全年業績,為集團於2019年7月12日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市後的首份全年業績。



摘要

- 總收益為44.82億港元,權益持有人應佔溢利為2.43億港元

- 2019年度新增可觀訂單數量,總值65億港元,按年上升13.3%

- 手頭上未完成合約價值再創新高約94億港元



年內,集團錄得總收益44.82億港元和權益持有人應佔溢利2.43億港元,毛利7.87億港元,毛利率上升至17.6%(2018:14.9%),增長主要由於獲授的維修工程及銷售產品佔整體收益比例有所增加,而該兩類工程相比合約工程能為整體收益帶來較高的毛利率。繼2018年營業額創新高後,集團於2019年的活躍投標亦取得合理回報。集團於年內合共呈交約1,332份單項價值逾一百萬港元的標書或報價,當中成功取得約316份標書及報價,總值約55億港元。值得注意的是,集團手頭上未完成合約價值再創新高,錄得約94億港元(包括合約工程、維修工程及銷售商品),較去年同期上升約20億港元。年內獲授的標書及報價總值較去年上升13.3%至約65億港元(2018:57億港元)。



董事會建議派發第二次中期股息每股5.07港仙,連同首次中期股息每股3.85港仙,全年派息8.92港仙,派息比率為51.5%。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示:「集團今年七月成功在聯交所主板上市,標誌著我們另一重要里程碑,隨後短短數月內獲納入MSCI香港微型股指數,更代表了投資界的認同。儘管去年下半年的營商環境充滿挑戰,集團四個業務的表現顯示了我們於可持續發展方面的努力不懈。我們在開發新技術應用方面的創新能力,不僅成功為我們取得新訂單,亦進一步鞏固了我們的領導地位。我們向前邁進的同時,將繼續秉持『重承諾、慎履行、創成果』營運方針,為客戶提供專業、高效及優質的機電工程服務,落實『新科技』、『新市場』及『新業務模式』的策略。我們正處於有利位置,將把握大灣區及一帶一路沿線陸續出現的機遇,推動我們的未來增長。」



屋宇裝備工程

屋宇裝備工程業務繼續為集團的主要收益來源,年內收益達26.76億港元。此業務涵蓋設計、安裝、測試及調試與保養,為來自香港、澳門和國內的客戶提供適用於各式各樣屋宇和場所的服務。



年內,集團在維持現有廣泛客戶基礎的同時,仍能取得多個主要新客戶,在開發及應用創新建築技術方面亦投放了更多資源。位於白石角的科學園創新斗室住宅項目是香港首個同類型建築項目之一,集團已解決一系列與採用最新組裝合成建築法(MiC)有關的技術、物流及跨境管理以及法定審批方面的問題,項目現時進展良好,預計將於2020年竣工。集團正開發一項安樂工程屋宇裝備預製組件組裝技術(ABSPM),務求以更有系統及更具規模的方式,於場外預製及組裝屋宇裝備組件,從而提升質量、安全及生產力,同時紓緩地盤工人老化和人手短缺等迫切性問題。



環境工程

環境工程業務為自來水、污水、污泥、固體廢物及沼氣處理廠項目提供環境工程整體方案,年內收益為10.87億港元。集團透過內部研發團隊已開發並採用多項先進處理技術,不僅為集團在香港投標方面帶來競爭優勢,亦有助集團進軍龐大國內市場。截至2019年度,集團的環境工程項目已大致覆蓋中國34個省級行政區。集團亦於海外拓展環境工程服務的商機,尤其在一帶一路的相關國家。年內,集團夥拍中國一家大型國有企業,取得尼泊爾一個污水處理廠項目的供應技術及設備合約(包括5年營運)。



資訊、通訊及屋宇科技 (ICBT)

為配合「智慧城市」的大趨勢,ICBT業務透過整合廣泛的資訊和通訊技術提供解決方案,協助建立綠色及智能屋宇。年內ICBT業務錄得收益4.44億港元。



集團獲奬的雲端製冷機組能源管理平台已於2019年投入服務,吸引了多個知名商業大廈客戶的青睞,並已接獲及正在磋商多宗訂單。集團亦進一步開發故障偵測及診斷軟件(FDD)及能源數據視覺化軟件(EMV),可更有效地監察屋宇設備的運作狀況及屋宇能源消耗模式,預計於2020 年正式推出。為辦公室、商業及政府大廈配備物聯網基建,是今年的新收入來源。在智能運輸方面,集團去年獲得香港科技園的自動導引車泊車系統合約,是香港首個同類商業化智慧泊車系統,目前正為第二份合約進行投標。



升降機及自動梯

升降機及自動梯業務涵蓋設計、製造(以「Anlev」品牌)、銷售、安裝及維修保養各種升降機、自動梯及自動行人道,以滿足不同使用及要求。憑藉集團於安全及品質的卓越表現評級,有關業務穩步增長,錄得收益2.74億港元。



集團在年內取得Anlev預測性保養及遙距監察系統(APMRMS)的首份維修訂單。在新升降機安裝及維修保養的一般項目以外,集團接獲眾多有關優化陳舊升降機的查詢,主要由於大眾對升降機安全的關注有所提高。於2019年度,集團獲得多份升降機現代化合約,總值83.8百萬港元,已完成合約總值44.5百萬港元。Anlev獲香港房屋委員會(「房委會」)納入升降機安裝核准承辦商名冊後,於年內獲授首份房委會升降機合約,並已為未來數年即將推出的更多升降機招標書作好準備。此外,集團亦分別於墨西哥及葡萄牙獲授首份訂單,並於歐亞及東歐地區簽訂新分銷協議。集團將致力推動海外業務增長,尤以市場規模較大及價格水平較高的地區為目標,並尋求與海外業務夥伴更緊密的合作。



業務展望

中美貿易糾紛持續及2020年1月開始的新型冠狀病毒疫情為全球經濟帶來挑戰,但受惠於政府的利好政策,集團認為主要市場仍有增長機會。在香港,建造業議會預測工程開支有上升趨勢,由2019-2020年度的2,450至3,050億港元增加到2027-2028年度的2,750至3,400億港元。有見及此,集團預期於2020年及往後,將有更多訂單和商機陸續出現,因此對業務前景保持審慎樂觀,相信未來情況將逐步改善。



展望未來,集團將繼續積極推行技術創新及應用,並履行可持續發展業務策略,為四大業務把握各種增長機遇。與此同時,集團正積極物色併購機會,以促進整體業務增長。集團已分別向多間東南亞、北美及歐洲公司就屋宇裝備工程以及升降機及自動梯業務展開前期工作。集團的穩健流動資金狀況,有利其持續物色各種機遇,如收購和成立合營公司,以拓展手中各業務。



潘樂陶博士稱:「憑藉對創新、技術、流程改進、人才發展及業務可持續發展的堅持與投資,我們深信可透過提升營運效率、生產力與競爭力並拓展新商機,進一步鞏固我們的市場領導地位及提升股東價值。」



有關2019年度業績詳情,請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/annual/2019/cres.pdf



關於安樂工程集團有限公司

集團成立於1977年,總部設於香港,為香港領先的機電工程服務供應商,亦在澳門及中國內地擁有大量業務。集團為不同行業的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,以及升降機及自動梯,其客戶包括銀行、物業發展、教育、娛樂、酒店、資訊科技、數據中心、交通運輸、公用事業及香港特區政府部門,集團亦製造並向全球銷售升降機及自動梯。集團聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司於2017年11月在上海證券交易所主板上市。







Mar 29, 2020, 09:21 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network