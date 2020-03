Saturday, 28 March 2020, 12:03 HKT/SGT Share: 申萬宏源公佈2019年度業績 四大業務板塊皆盈利大增 機構服務及交易板塊收入翻倍

香港, 2020年3月28日 - (亞太商訊) - 申萬宏源集團股份有限公司(以下簡稱「申萬宏源」或「公司」;股份代號:6806 HK;000166.SZ)宣布截至2019年12月31日止十二個月之中期業績(「報告期」)。



報告期內,公司實現合併營業收入245.93億元,較上年同比增長60.98%;利潤總額69.27億元,較上年同比增長33.54%;歸屬於母公司股東的淨利潤57.35億元,較上年同比增長37.86%;基本每股收益0.24元/股,較上年同比增長26.32%;加權平均淨資產收益率7.41%,較上年同比增加1.22個百分點。



受惠於市場環境回暖及精準的戰略轉型,公司企業金融、個人金融、機構服務及交易、投資管理四大板塊業務均實現穩步增長,市場份額進一步提高。其中,企業金融板塊2019年收入人民幣22.93億元,同比增長24.93%;個人金融板塊收入人民幣72.34億元,同比增長11.70%;機構服務及交易板塊收入人民幣133.99億元,同比大幅增長142.65%;投資管理業務收入人民幣16.67億元,同比增長15.46%。



企業金融業務:緊抓市場機遇,參與科創板業務,穩健拓展業務範圍



2019年,申万宏源投行業務全力參與科創板建設,佈局開拓固定收益融資全品種業務,持續加大新項目開拓力度,提高項目儲備。報告期內,公司共完成股權融資項目13個(IPO 3個、再融資項目10個),融資金額人民幣138.79億元,其中:公司保薦並承銷的「安集科技」為科創板首批發行上市企業;經中國證監會併購重組委審核通過的併購重組項目6家,行業排名第5,較上年提升13位;完成企業債、公司債共79家、地方政府債主承銷項目共493只,累計主承銷金額約870億元,被深圳證券交易所評為公司債券優秀主承銷商。



個人金融業務:積極捕捉市場風口,加大客戶資產引進,推進客戶機構化轉型



2019年,資本市場整體回暖,市場交投活躍。截至報告期末,公司證券客戶託管資產3.20萬億元,較上年增長33.67%,市場佔有率7.18%,行業排名居前。期末經紀業務零售客戶近727.1萬戶,較上年末增長11.04%;公司新開戶71.08萬戶,較去年同期增長118.71%;大贏家APP月活用戶達到112萬。



公司期貨業務條線日均客戶權益和客戶權益峰值創歷史新高。申銀萬國期貨連續六年榮獲中國證監會期貨公司分類評價A類AA級最高評級,榮獲金融行業、政府機關、交易所、主流媒體等授予的近40項獎項和榮譽;宏源期貨進一步強化業務佈局,新業務進一步發展,申請獲得基金銷售業務資格,基差貿易業務、做市業務、期權業務均獲得不同程度突破。



公司客戶融資融券業務充分利用公司作為首批科創板轉融券業務資格券商的先機,積極捕捉市場風口,努力拓展融券券源,2019年末餘額517.10億元,市場佔有率5.05%。



股票質押式融資業務積極應對市場變化,加強項目風險管理,截至2019年末,公司股票質押業務融資餘額244.88億元,較上年末下降43.94%,履約保障比例243.63%。



金融產品銷售業務條線公、私募雙管齊下,報告期內,公司共銷售自行開發金融產品638.99億元,代理銷售第三方金融產品465.94億元。



機構服務及交易業務:加強投研、銷售與服務能力建設,不斷豐富產品線



報告期內,公司機構服務及交易業務板塊實現營業收入133.99億元,較上年同期增長142.65%。其中,主經紀商業務條線實現交易席位租賃業務收入4.22億元,較上年末增長3.97%,市場佔有率4.2034%,保持行業第一梯隊領先優勢;PB系統業務實現全市場、全品種覆蓋,年末PB系統客戶已達487家,資產規模1,141億元;公司成功獲得證券投資基金託管業務資格,連續兩年通過ISAE3402國際鑑證。



公司研究諮詢業務條線的研究質量和市場影響力持續提升。 2019年,申万研究所舉辦精品會議40多場。在「第十三屆賣方水晶球分析師獎」評選中獲得「本土金牌研究團隊」第一名,23個研究領域獲得單項獎;在「第十七屆最佳分析師」評選中獲得「最具影響力研究機構」第四名,10個研究領域獲得單項獎。



FICC業務條線準確把握市場走勢,投資回報率遠超開放式純債券基金平均回報率,利潤貢獻再創歷史新高;業務佈局逐步完善,成功獲得國債期貨做市資格、上市基金主做市商業務資格、「債券通」報價機構資格。



公司權益類銷售及交易業務持續推進,整體盈利水平穩步提高。同時,大力發展做市交易業務,新獲上海證券交易所滬深300ETF期權主做市商、深圳證券交易所滬深300ETF期權做市商、中國金融期貨交易所滬深300指數股指期權做市商、鄭州商品交易所商品期權做市商(PTA、甲醇)等多項重要業務資格。公司衍生品業務不斷豐富產品線,增強公司客戶黏性,根據中國證券業協會公佈的數據,報告期內,公司場外衍生品業務市場佔有率12.3%,累計規模行業排名前五。



投資管理業務:協同內外部資源,提供多元化資產配置方案



公司投資管理業務包括資產管理、公募基金管理以及私募基金管理服務等。報告期內,公司投資管理業務板塊實現營業收入16.67億元,較上年同期增長15.46%。其中,資產管理業務淨收入實現逆勢較快增長,排名行業第5,較上年提升1位;收入結構進一步優化,主動管理業務收入佔比86%,較上年提升11個百分點。



公司通過控股子公司申万菱信和參股公司富國基金開展公募基金管理業務。報告期末,申万菱信管理資產規模762億元,較上年末增長46%,富國基金公募基金管理規模3,390.59億元,較上年末增長逾七成,主動權益、量化指數、固定收益等各大類產品的整體投資業績保持優異。



公司通過申万宏源產業投資、宏源匯富、申万直投等平台開展私募股權基金管理業務。公司依托資本市場,大力發展私募基金業務,加強與重點省份和相關上市集團、大型央企等合作,全面服務實體經濟發展和產業轉型升級。



展望未來:圍繞「投資+投行」戰略,保障公司持續健康發展



隨著多層次資本製度的日益完善以及金融業對外開放各項舉措的持續推出,證券業正迎來新的發展機遇,行業集中度加速提高,申万宏源將順勢而為,堅持「以資本市場為依托,以證券業務為核心,以投資+投行為特色的金融服務商」的總體目標,服務廣大客戶,支持實體經濟發展,優化資源分配;圍繞「投資+投行」戰略全面落實各項工作,加快資本佈局,不斷增強公司的競爭力與盈利能力,加強人才隊伍和能力建設,健全內部控制和風險管理體系,保障公司持續健康發展。同時,公司將積極應對新冠肺炎疫情對各項業務的衝擊,堅持防疫與經營「兩手抓、兩手硬、兩不誤」,與全國人民一道攜手並進,堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。



關於申万宏源集團股份有限公司

申万宏源集團股份有限公司為一家中國領先的以證券業務為核心的投資控股集團。申万宏源集團致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務。於2015年1月,申万宏源集團完成了中國證券史上當時最大規模的合併(根據Dealogic數據),整合了申銀萬國證券及宏源證券,形成「投資控股集團+證券子公司」的企業架構,並在深交所掛牌上市。於2019年4月,申万宏源集團發行H股並在香港聯交所掛牌上市。





