Saturday, 28 March 2020, 08:41 HKT/SGT Share: 綠科科技公佈2019年全年業績 穩健發展錫採礦和探礦業務 豐富資源和儲備有利集團擴充產量

香港, 2020年3月28日 - (亞太商訊) - 綠科科技國際有限公司（「綠科科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：00195）欣然宣佈截至2019年12月31日止年度（「報告期」）的經審核綜合全年業績。



報告期內，綠科科技在錫採礦和探礦業務均維持穩步發展，收益及股東應佔虧損分別為443,661,000港元及61,589,000港元。虧損主要是由於集團擬關閉比肖夫山項目而增加修復撥備總額約8,000,000澳元。撇除這項非經常性因素，毛利及毛利率分別為5,858,000港元及1.3%，分別較去年同期下降59.7%及2.1個百分點。董事會建議不派發截至2019年12月31日止年度全年股息。



集團於2019年繼續在雷尼森地下礦進行勘探工作，以發掘蘊藏的錫資源量和儲量。2019年，雷尼森地下礦錫金屬總生產量為7,418公噸（2018年：6,557公噸），按年大幅增加約13%。集團的間接非全資附屬公司YT Parksong Australia Holding Pty Limited（「YTPAH」）佔雷尼森地下礦50%權益，分得錫金屬量3,709公噸（2018年：3,279公噸）以供銷售。不過，中美貿易戰升級導致市場需求疲憊，重挫中國電子產品投資和錫金屬需求，同時拖累國際錫價。錫金屬現貨結算價年度平均價同比下降7.5%至每公噸18,643美元。收益增加乃由於產量增加所致，但部分被本年度錫價下跌所抵銷。



根據集團最新的礦產資源估量顯示，雷尼森地下錫礦的含錫量按年增加8%至285,100公噸。截至2019年12月10日，雷尼森地下礦計量、控制及推斷資源總量為約18,540,000公噸，錫品位高達1.54%。雷尼森地下礦蘊藏豐富的錫資源和高品位礦石，有效為集團進一步擴大產能奠定堅實的基礎。



2019年下半年，由於比肖夫山項目的礦資源已經歷過一段耗盡時間，需進行維護與保養工程，集團與外部顧問及監管機構就比肖夫山項目關閉計劃展開一輪討論。目前，擬議的關閉計劃預計最快將於2020年年中左右提交予澳洲相關監管機構或政府機構批准。



報告期內，綠科科技繼續加強與長期合作夥伴雲南錫業集團（控股）有限責任公司（「雲錫中國」）的緊密商業合作，並透過YTPAH與雲錫中國的全資附屬公司Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd.訂立錫供應合約，為雲錫中國供應錫精礦至2022年1月，為集團提供穩定而可觀的收入來源。



集團於2019年繼續在雷尼森地下礦進行勘探工作，發掘Bell 50區域，而正在進行的鑽探工作證實含有高品位礦石的Area 5區域延伸至Bell 50區域。展望2020年，集團將積極勘探高品位礦石，並優化採礦和探礦程序，以生產更多錫金屬。



自2020年初開始，新型冠狀病毒疫情對全球經濟構成一定負面影響，並拖累錫金屬市場的表現。隨著市場不確定性遞增，集團將密切關注疫情的潛在影響，及時應對挑戰，同時採用審慎而具前瞻性的發展策略。此外，集團將優化碾碎、篩選及礦石分揀三個階段的工廠之營運，致力完善礦山管理和提高生產效率，務求增強集團核心競爭力，為投資者及股東創造更大價值。



關於綠科科技國際有限公司

綠科科技是一家有色金屬資源企業，主要經營錫礦開採和錫精礦銷售。集團透過合營公司YT Parksong Australia Holding Pty Limited（綠科科技和雲錫中國分別擁有82%和18%權益）於澳洲塔斯曼尼亞開展錫採礦和探礦業務，與雲錫中國共同擁有澳洲最大錫生產礦場雷尼森礦場（Renison），以及比肖夫山（Mount Bischoff）露天開採錫項目和倫特爾斯（Rentails）尾礦再處理項目的50%權益，而其餘50%權益則由澳洲上市公司Metals X擁有。由2010年開始，集團生產的錫精礦由長期合作伙伴雲錫中國的全資附屬公司Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd.包銷。



如欲查詢更多資料，請瀏覽綠科科技網站：http://www.green-technology.com.hk/c/index.php。





Mar 28, 2020, 08:41 HKT/SGT

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