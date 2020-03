Friday, 27 March 2020, 18:21 HKT/SGT Share: 海通恒信公佈2019年年度業績 收入大幅提升 同比上升34.0%

香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 海通恒信国际租赁股份有限公司(「海通恒信」或「公司」;股份代號:1905,連同其附屬公司「集團」)欣然公佈集團截至2019年12月31日止年度(「報告期內」)之經審核業績。2019年,集團實現收入總額人民幣7,144.9百萬元,較上年同期人民幣5,332.3百萬元增長34.0%;實現年度溢利人民幣1,354.9百萬元,盈利能力穩健。



業績摘要

- 2019 年,公司實現收入總額人民幣 7,144.9百萬元,同比增長34.0%;

- 年度溢利人民幣1,354.9百萬元,盈利穩健增長;

- 集團不良資產率為1.08%,不良資產撥備覆蓋率為265.19%;

- 積極回報股東,派發2019年中期股息总额人民幣411,765,000.00元;并提議派发2019年年度股息總額人民幣362,353,200.00元。



公司資本實力顯著提升,借助公司H股發行上市及持續盈利,截至2019年12月31日,集團權益總額達到人民幣15,289.8百萬元,較2018年12月31日增長18.3%。公司資產規模持續擴大,截至2019年12月31日,本集團資產總額達到人民幣99,047.3百萬元,較2018年12月31日增長20.6%。



報告期內,集團深入推進「一體兩翼」、「一大一小」戰略,深耕屬地化細分產業,持續優化資產投放結構,強化對交通物流、先進製造業、醫療健康等重點行業的投放,進一步加大對優質小微企業、個人客戶的服務力度。2019年,集團完成業務投放人民幣57,786.4百萬元,其中,零售型業務投放人民幣28,737.2百萬元,機構型業務投放人民幣29,049.2百萬元,一大一小業務保持均衡發展。



2019年,集團繼續完善全面風險管理體系,實行主動風險管理,推動大數據和風險模型與審批體系深度融合,提升風險識別和量化風險管理能力。集團還通過前瞻性的資產配置管理、風險事件的主動應對化解和加大資產處理力度等方式,增強了風險防範和處置能力。受益於全面風險管理合力作用,截至2019年12月31日,集團不良資產率為1.08%,不良資產撥備覆蓋率為265.19%。



截至2019年12月31日,集團與66家金融機構建立授信關係,累計簽訂授信額度約為人民幣931億元,其中未使用的授信餘額約為人民幣368億元。同時,本集團不斷拓展傳統融資渠道,例如於2019年成功發行了全國首單創設信用保護合約(「CDS」)的資產支持證券及全國首單掛鈎LPR的資產支持票據等。此外,本集團不斷加強流動性風險管理和負債結構管理,實現資產負債久期的平衡。



2019年,集團H股成功發行進一步夯實公司資本實力,且全年融資規模折合人民幣52,654.4百萬元,其中,通過銀團貸款、銀行承兌匯票等渠道,實現間接融資提款282.88億元人民幣,佔比53.7%;通過發行資產支持證券人民幣112.16億元、短期融資券人民幣10億元、超短期融資券人民幣75億元、資產支持票據人民幣9.5億元、非公開定向債務融資工具人民幣27億元及私募公司債券人民幣10億元等工具,實現直接融資243.66億元人民幣,佔比46.3%,有力保障了集團資金資源。



公司以保護全體股東利益、實現股東價值最大化為目標,在创造良好经营绩效的同时,积极回报股东。2019年,公司向全体股東派發了2019年中期股息,派息總額為人民幣411,765,000.00元。此外,公司董事会建議向全體普通股股東派發2019年度現金股息,派息總額為人民幣362,353,200.00元,待公司股東於2019年度股東週年大會上批准后,預計将不晚於2020年7月30日派付。



展望2020年,集團將密切關注國內國際經濟形勢,繼續秉持金融服務實體經濟的宗旨,主動應對挑戰,夯實優勢業務基礎的同時,探索發展新機遇,深挖客戶新需求,提升資源配置能力,繼續鞏固公司領先地位和競爭優勢,推動公司高質量可持續發展。



有關海通恒信國際租賃股份有限公司



海通恒信國際租賃股份有限公司是一家稳健發展的中國大型融資租賃公司,是中國領先證券公司海通證券唯一的租賃平台和重要的戰略板塊。憑藉高級管理層的投資銀行經驗及背景,公司為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向的、綜合的金融服務,致力於成為引領行業新格局、具有資本市場特色的融資租賃公司。多年以來,集團圍繞金融服務實體經濟的主線,把握中國經濟深化轉型的重大機遇,秉持「跨界思維、創新驅動、對內優術、對外取勢」的經營方針,踐行「一大一小」的客戶戰略,為大中型企業客戶、小微企業及個人等廣泛客戶提供定制化的服務。公司堅持投行思維,通過加強與母公司、金融同業、產業聯盟合作夥伴的協同合作與跨界聯動,向交通物流、工業、基礎設施、建築與房地產、醫療等基礎領域的客戶提供綜合的金融服務,形成了獨具券商特色的資源與資產協調配置、規模與收益均衡增長的發展優勢。





