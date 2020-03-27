Friday, 27 March 2020, 18:01 HKT/SGT Share: 中廣核礦業公佈2019年全年業績 母公司擁有人應佔溢利大幅增長31%至160百萬港元 現有項目取得積極進展 大力開拓國際天然鈾貿易業務



香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 香港主板上市產量最大的鈾業集團 —— 中廣核礦業有限公司（「中廣核礦業」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1164），公佈截至2019年12月31日止年度（「回顧年度」）之全年業績。



在回顧年度，集團實現營業額約2,077百萬元（港元，下同），較2018年同期增加28%，主要原因是中廣核國際銷售公司大力開拓國際市場，天然鈾銷售量和銷售收入較2018年同期有大幅增長。應佔一間合營企業（「謝公司」）業績上升25%至65百萬元，應佔一間聯營企業（「Fission公司」）業績達約12百萬元。年度溢利為160百萬港元，較2018年同期增長31%。主要因為本年比2018年同期的毛利增加，應佔一間合營企業業績大幅增長及整體經營開支大幅減少。每股基本盈利為2.42港仙。董事會建議派發截至2019年12月31日止年度的末期現金股息每股1港仙。



在產及勘探鈾礦專案運營管控良好

在回顧年度，謝公司旗下的謝礦及伊礦按計劃完成了全年生產任務，受益于哈萨克斯坦坚戈贬值和良好的運營管控，謝公司維持了較低的生產成本，在低迷的鈾價下保持了较强了盈利能力。





受哈原工減產政策影響，2019年謝公司旗下謝礦和伊礦繼續實施了減產，兩礦年度總生產量合計约為 960tU。其中，謝礦年產约400tU，伊礦年產约560tU，均已100%完成2019年生產計劃。虽然两矿减产，但本公司從謝公司獲得的天然鈾包銷量仍保持為588tU。



回顧年度，謝礦共開拓3個新塊段，累計鑽孔316個，實際開拓儲量約為546tU；伊礦共開拓7個新塊段，累計鑽孔333個，實際開拓儲量約為573tU，兩座礦山勘探累計支出28.1億堅戈（相當於約57.7百萬港元），開採生產總支出152.52億堅戈（相當於約313.19百萬港元）。



Fission公司延續了2018年度冬季勘探工作，共施工鑽孔32個，鑽探工作量達3,872米，勘探支出約840萬加元（相當於約4,826百萬港元）。此外，Fission公司分別於2019年5月及11月完成了「露天+地下聯合開採」及「全地下開採」的預可研報告，兩份報告均顯示PLS项目开发經濟性良好，且具進一步上升潛力。



哈薩克斯坦新鈾礦項目取得積極進展

公司在2019年就哈新鈾礦項目與哈原工進行了多輪談判，並取得積極進展。在回顧年度，公司已完成對標的公司的全面盡職調查，調查結果有力支撐了前期對其經濟性的判斷。 2020年雙方將繼續推進项目落地，並在合適時機及時對外披露。



大力開拓國際天然鈾貿易業務

除完成謝公司包銷量外，公司在2019年大力開拓國際天然鈾貿易業務。旗下英國銷售公司努力創新貿易模式，開拓貿易管道，持續擴大貿易規模，全年貿易量達到3108吨铀，實現銷售收入1698百萬港元，成為公司業績增長的新動力。



中廣核礦業總裁兼執行董事安軍靖先生表示：「虽然2019年天然鈾價格仍处于历史低位，但公司通过努力开拓海外天然铀贸易渠道，控制旗下谢米兹拜伊铀矿成本，降低集团财务成本，實現了公司业绩的高速增长，並進一步優化了公司核心能力建設。2020年公司將注重經營與發展並重。一是我们要确保哈萨克谢公司稳健生产，目前，谢公司已采取切实可行的疫情防控措施，确保完成年度产量目标和产品交付；第二，我们将继续深耕天然铀贸易业务，提高长期贸易合同比例，争取更多直接针对核电业主的销售机会，助力公司业绩持续高质量增长；第三，我们将继续推动Fission公司开展可行性研究，潜心做好PLS项目的开发准备工作；第四，全力推动哈萨克新铀矿项目落地，并充分利用市场低谷期寻找优质项目投资机会，建立可持续发展的低成本铀资源梯队。公司對2020年實現良好業績有充足信心，並將持續為各位股東創造價值。」



關於中廣核礦業有限公司

中廣核礦業有限公司是全球第三大核電集團—中國廣核集團上市子公司之一，亦是中國廣核集團旗下海外鈾資源開發的投、融資平台，是香港主板上市産量最大的鈾業集團，股份代號1164，主要業務爲核能企業使用的天然鈾資源的開發與貿易。

如欲獲得更多中廣核礦業資料，請瀏覽公司網站：http://www.cgnmc.com/







Mar 27, 2020, 18:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

