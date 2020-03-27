Friday, 27 March 2020, 12:36 HKT/SGT Share: 中國電力2019年度利潤持續增長，董事會建議100%派息率 淨利潤增長16.94%至人民幣約12.84億元

收入上升19.80%至人民幣約277.63億元



香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 中國電力國際發展有限公司（股票編號：2380.HK)公佈截至2019年12月31日止年度經審核之全年業績。



年內，中國電力收入同比增長19.80%至人民幣約277.63億元，淨利潤同比大幅增長34.45%至人民幣約22.01億元， 股東應佔利潤同比增長16.94%至人民幣約12.84億元。每股基本盈利為人民幣 0.13元，較去年同期增加18.18%。董事會建議派發2019年末期股息每股人民幣0.13元，連續三年保持100%派息率。



中國電力董事局主席田鈞先生表示：「2019年，公司經營取得顯著成效。一是經營效益穩步提升、保障股東收益。二是高品質推進清潔轉型、優化資產組合。三是全力管控經營成本、優化資金管理。四是積極推進綜合能源開發、持續提升能源管理的智慧化程度。五是優化考核激勵體系、提高資產管理效率。」



展望2020年業績，田主席充滿信心：「2020年，本公司將致力於以下發展方向和重點工作：第一，資產經營水準再突破，全力提升經營業績，保障股東利益。第二，轉型發展力度再加強，加快能源發展的清潔化、智慧化，探索國際化發展和跨國經營。第三，體制機制改革再深化，激勵全體員工為實現股東利益最大化而努力奮鬥。第四，可持續發展建設再提升，履行好社會責任，實現公司可持續發展。」



2019年，集團總售電量為83,558,993兆瓦時，較上年度增長17.75%，經營業績持續增長。受惠於水電盈利大幅增加，清潔能源業績保持高速增長，以及火電降本增效措施成效顯著，本公司股東應佔利潤為人民幣1,284,381,000元，較上年度增加16.94%。



截至2019年12月31日，集團發電廠的權益裝機容量達到21,113.2兆瓦，同比增加1,381.6兆瓦。其中，清潔能源包括水電、風電、光伏發電的合併裝機容量合共為9,978.7兆瓦，占合併裝機容量總額約42.11%，較上年度上升1.39個百分點。



生產經營方面，集團同時抓好火電、水電、風電、光伏各類電源的生產，各板塊售電量均有顯著提升。其中，火電售電量增長9.60%，水電售電量增長28.87%，風電及光伏發電的售電量分別同比大幅增長68.39%及100.82%。同時，有效管控好各項成本，年內火電單位燃料成本同比下降3.48%，年末平均綜合融資成本較年初下降0.22個百分點。



業務發展方面，集團牢牢把握國家有關平價上網政策的機遇，率先推進及開發具有經濟效益的「平價」和「競價」清潔能源項目，在確保收益水準的前提下，逐步減弱對可再生能源補貼的依賴程度。2019年，集團成功獲得「中電朝陽500兆瓦光伏平價上網項目」的核准，同年實現首批機組並網。該項目是全國首批、單體容量最大的光伏平價上網示範項目。



資本運作方面，集團通過收購優質清潔能源項目及出售煤電項目的部分股權，以優化資產結構。於2019年4月，集團旗下五淩電力完成收購三家優質光伏發電公司各55%的權益。同月，集團向淮南礦業（集團主要煤炭燃料供應商之一）出售旗下兩家燃煤發電廠（平圩一廠及平圩二廠） 的部分權益，此將有助深化煤電合作，構建利益共用和風險共擔的合作機制，增強煤電板塊抗風險能力。



環境保護方面，集團一直以企業可持續發展的角度對環境保護給予高度重視，全力推動節能減排，認真履行社會責任，積極應對全球氣候變化。



展望未來，中國電力董事局主席田鈞先生表示：「2020年是中國政府「十三五」規劃的收官之年，亦是「十四五」規劃佈局之年。中國供給側結構性改革、電力體制改革、國資國企改革的重要領域和關鍵環節取得決定性進展。本集團將繼續堅持轉型發展，全力提升經營業績，加快建設世界一流清潔能源企業。2020年，在各位股東和廣大社會公眾的支持和關注下，本集團將堅持既定戰略，開拓創新，奮勇前進，以良好的業績回報股東、回饋社會！」







Mar 27, 2020, 12:36 HKT/SGT

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