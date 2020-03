Friday, 27 March 2020, 12:30 HKT/SGT Share: 聯想控股(03396-HK)2019年收入同比增8% 支柱資產基礎夯實 財投基金穩健回流 被投資本運作陸續有來 抗疫突顯社會責任

香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 據香港財華網報道,聯想控股發佈2019年全年業績,收入錄得人民幣3,892.18億元(人民幣,下同),同比上升8%;合併淨利潤為人民幣86.3億元;惟歸母淨利同比下降17%至36.07億元,公司解釋稱,主要由於金融服務和創新消費與服務板塊部分業務下降所致。



縱覽業績公告,公司戰投板塊中已經有若干被投業績逐步凸顯,表示具備了未來成為支柱型資產的基礎;財投板塊2019年歸母淨利更是大升68%,貢獻超過50億元現金回流。但與此同時,公司也坦然表示不回避業務和業績面臨的挑戰,需進一步提升對組合價值波動性的管理與平衡。



戰投支柱資產佈局清晰 被投企業資本運作不斷

聯想控股在2019年對於支柱資産的打造取得成效。而現有的兩大支柱聯想集團和盧森堡國際銀行(BIL)的業績表現,一定程度上也可以印證公司所說的:從資產、利潤等方面對聯想控股形成重要支撐。



聯想集團的業績表現一直備受市場關注,通過推動3S戰略加速智能轉型,報告期內錄得歷史最高的除稅前溢利,歸母淨利同比增長48%至16.08億元。而盧森堡國際銀行作為聯想控股新打造的支柱型業務,也在2019年上交了首份完整會計年度業績,管理資產規模同比增長10.3%至435億歐元,主營業務稅前利潤同比增長20%至1.36億歐元,核心一級資本充足率提升至12.47%。同時,BIL更與財投基金平台展開合作,聯想控股作為股東所帶來的協同優勢開始顯現。據市場報道,2019年9月,BIL在北京成立代表處,繼而10月收購香港財富管理公司,按照BIL新五年戰略規劃,中國業務成為未來重點戰略工作之一,相信該銀行將會在未來有更多動作。



2019上半年,公司旗下拉卡拉作為首家登錄A股的第三方支付公司獲得了市場的廣泛關注,而其亦正是聯想控股金融服務板塊的成員企業之一,作為聯控和君聯資本「雙輪驅動」的成功案例之一,其上市後的市值和業務也獲得了穩健增長,根據其業績快報,2019年歸屬股東淨利同比增長34%至8.06億元。從資本市場角度來看,聯想控股作為一家投資控股公司,旗下成員企業能否按計劃陸續登錄資本市場,便是決定其顯性價值長期持續提升的關鍵因素之一。從公司公告中,我們也確實發現了一些值得期待的信號,如聯泓新材料已向中國證件會提交A股IPO申報材料並進行了預披露更新,此外,東航物流、佳沃鑫榮懋、華文食品等成員企業亦按計劃穩步推進上市。



聯想控股表示,有信心在IT領域外,於金融、農業及食品、新材料領域打造出新的業務支柱和細分行業領先企業。



財投平台貢獻穩健現金回流 逆市推進募資

在去年較為波動的市況之下,聯想控股財投板塊依然貢獻了不俗的業績表現,歸母淨利同比增長68%至人民幣9.06億元。各投資平台主動調整投資節奏,果斷推進項目退出,實現了超過50億元的現金回流,發揮了其在整體資源配置中的關鍵作用。



同時,憑藉行業領先的影響力和表現,各基金贏得了投資人的持續支持,逆市推進募資。報告期內,君聯資本新募集1隻人民幣及2隻美元基金,募集基金總額人民幣93.91億元,新募基金超過人民幣42億元;聯想之星新募集四期人民幣基金及四期美元基金完成首次交割;弘毅投資文化產業基金完成最終交割,地產三期基金發出首次交割通知,弘毅遠方共發行4隻新基金。



抗疫顯現聯控CSR 擬動態制定工作計劃

新冠疫情被WHO定義為「全球大流行」,現時對比國際社會抗疫或有不同感受。聯想控股在內地疫情爆發一開始,便體現出作為一個大型企業所應有的社會責任擔當,更有意思的是,從側面可以看出在其多元化投資模式下,其被投企業各展所長的抗疫方式。例如聯想集團第一時間為武漢火神山、雷神山醫院捐獻全部IT設備,並提供保障服務;曠視科技緊急研發實現非接觸密集型人流AI輔助溫感解決方案;佳沃集團為湖北疫情前線捐贈數十噸生鮮食品;神州租車向全國投入救援的衛健、醫療、政法、媒體等政府部門和機構無償提供用車;德濟醫院作為上海首支社會醫療救援隊馳援武漢;拉卡拉設立30億元專項貸款扶持資金,緩解受疫情影響的中小微企業的資金壓力;生產醫用口罩、防護目鏡等所需原材料的聯泓新材,在保障防疫物資原材料價格穩定的同時,積極開展原材料的生產供應;東航物流全力保障防疫物資的運輸,累計運輸防疫物資近2000噸; 漢口銀行向武漢市和湖北省內各地級市捐贈2,300萬元,用於湖北省內疫情防控、病情救治和醫護人員保護等等。



聯想控股表示,在做好防疫抗疫工作的同時,正迅速展開對被投企業的管理支持工作,及時組織被投企業對業務運營情況進行動態盤點和評估,積極採取應對措施以度過疫情難關。截至報告期末,聯想控股整體擁有623億元的現金儲備,總部未動用銀行授信額度892億元,能夠有效支持公司業務發展需求。2020年,聯想控股將在繼續夯實、調整現有業務的同時,結合外部經營環境及自身資源情況,動態制定未來幾年的工作計劃,包括加速打造支柱型資產,進一步聚焦業務,加速資源回流,繼續強化雙輪驅動模式和業務協同及著力打造人才團隊,為聯想控股未來持續發展打造核心競爭能力。





