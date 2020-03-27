Friday, 27 March 2020, 10:05 HKT/SGT Share: 全球首隻鐵礦石指數期貨ETF 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF在港交所掛牌上市 為市場提供全球唯一鐵礦石ETF

香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 山西證券股份有限公司的全資子公司山證國際金融控股有限公司（以下簡稱「山證國際」或「公司」）欣然宣佈，全球唯一鐵礦石交易所買賣基金 - 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF (「山證鐵礦石ETF」) 今天於香港聯合交易所有限公司掛牌上市，港元代碼為3047.HK，美元代碼為9047.HK。



山證鐵礦石ETF是全球首隻跟蹤鐵礦石價格的指數基金，與全球交易量最大的鐵礦石期貨大連商品交易所礦石期貨合約掛鉤。二級市場每手買賣單位為100個基金單位。山證國際資產管理有限公司為本ETF的發行商，山證國際、高盛(亞洲)證券、海通國際、中信建投國際、輝立證券(香港)、橫華國際和新永安國際為參與交易商。



山證國際行政總裁謝尚禮先生表示：「山證鐵礦石ETF由山西證券、山證國際和格林大華期貨共同開發，得到了中國證監會、香港證監會、港交所、大商所的大力支持和專業指導。山證鐵礦石ETF通過創新的產品設計，降低了海外機構及零售投資者進入中國內地大宗商品市場的門檻，提供投資鐵礦石的管道，避免期貨換倉交割的複雜操作和QFII資格限制。山證鐵礦石ETF能夠為全球投資者提供資產配置和抗通脹的優質工具。山證國際定當繼續努力，為境內外投資者提供多元化的投資產品和專業服務。」



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山證國際金融控股有限公司為山西證券股份有限公司(002500.SZ)的全資子公司，註冊地為香港。公司經營範圍涵蓋經紀業務（證券經紀、證券融資、期貨經紀、證券投資諮詢、期貨投資諮詢）、資產管理業務、機構融資業務、投資業務、國際商品貿易業務等。



山證國際金融控股有限公司致力於為客戶提供專業、優質、多元化、一站式的環球投融資服務，包括股票債券融資、IPO保薦、IPO股票發行及承銷、並購服務、財務顧問、私募基金設立及管理、全球資產配置、商品貿易金融、證券及期貨經紀等綜合金融服務。



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Mar 27, 2020, 10:05 HKT/SGT

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