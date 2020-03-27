Friday, 27 March 2020, 09:04 HKT/SGT Share: 業務穩健 全國佈局加速推進中 遠大住工盈利能力持續增強

香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 2020年的新型冠狀病毒疫情中，雷神山和火神山兩座醫院僅用十天就建成交付使用，成為震撼人心的奇跡。奇跡背後，兩座醫院建設採用的裝配式建築技術被人們所關注。這種技術最大限度地使用拼裝式工業化成品，節省大量時間，實現了效率最大化，在抗擊疫情中「走紅」，迎來更大的市場機遇。



裝配式建築施工



近日，裝配式建築龍頭企業遠大住工（02163.HK）於3月26日發佈了2019年度業績公告。據公告，2019年遠大住工增長迅猛，營收33.69億元（人民幣，下同），同比增長48.5%；淨利潤6.77億元，增長45.2%，毛利率由2018年的31.9%提升至2019年的34.0%。其盈利能力持續增強。



技術優勢明顯 擁有眾多優質客戶



遠大住工的業務主要包括三類：PC構件製造業務、PC生產設備製造業務及施工總承包業務。2019年PC構件製造業務實現了收入的大幅度增長。報告期內，PC構件製造業務錄得收入人民幣23.04億元，同比增長169.6%。毛利率由2018年的23.8%上升至2019年的34.6%，上升10.8個百分點。



作為行業的領軍者，遠大住工擁有一流PC構件製造能力，該公司是中國首家完整運用全流程數字資訊化體系的PC生產企業。2018年，遠大住工通過PC Maker及PC-CPS等先進軟件和系統，打通了設計、製造、施工和運維的全產業鏈條的每一步，在強勁的技術支撐下，其PC構件製造的人均產效達2.0m³/天，大幅超過中國同業約0.5-0.6m³/天的平均水準。產品不良率控制在0.1%以內，遠低於同業不良率的5%。公司利用「互聯網+」，通過PC Maker I實現PC構件智慧設計及製造，不僅能為客戶提供定制化的裝配式建築整體解決方案，還可以與客戶合力共建裝配式建築產品標準,將「業務合作」過渡到「標準共建」，與客戶共同創造價值。2019年遠大住工與合肥萬科、郴州碧桂園及合肥金地等中國頂尖房產開發商及中建等大型建築公司建立穩固的合作關係。擁有眾多優質客戶，是其業績持續走高的保證。



加速全國佈局 裝配式建築前景廣闊



遠大住工的業務發展模式是通過全資工廠及聯合工廠以雙輪驅動模式實現輕資產的快速擴張。通過「規模+效益」的戰略，利用全資PC工廠和聯合工廠的網路，實現全國佈局。為了達成此目的，遠大住工計劃在全國建立區域生產中心，區域生產中心也是技術中心，可以快速向該地區的全資工廠及聯合工廠提供技術支援。截至2019年12月31日，遠大住工已在湖南省、浙江省、安徽省、江蘇省、廣東省、天津市及上海市建立七個區域生產中心，已累計簽約86家聯合工廠，擁有15家自營工廠，網路遍佈中國各大城市。在拓展國內市場的同時，該公司正積極拓展海外市場，計劃向歐洲、北美及波斯灣地區等部分發達國家和地區推廣和輸出全裝配式別墅產品。公司還將目光瞄準了一帶一路沿線周邊國家，一帶一路戰略將為相關沿線國家和地區的基建項目和配套民生項目帶來快速增長機會，這對遠大住工是一個機遇。



相對於傳統建築施工方式，裝配式建築在效率、環保和質量等多方面都有顯著優勢，雷神山和火神山的快速建成讓市場認識到裝配式建築的效率與優勢。疫情消退後，裝配式建築將迎來發展熱潮。而在國家提倡城鄉一體化建設及美麗鄉村建設等政策下，鄉村自建房正孕育著一個萬億規模的市場。作為市場龍頭企業，遠大住工擁有雄厚的技術實力和實踐經驗以及可快速擴張的業務模式，有望把握中國裝配式建築行業爆發式增長帶來的商機。







Mar 27, 2020, 09:04 HKT/SGT

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