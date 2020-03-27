Friday, 27 March 2020, 07:16 HKT/SGT Share: 滙景控股有限公司公佈上市後的首份全年業績 2019年合約銷售額上升突破人民幣43.9億元

淨利潤增長54.6%至人民幣6.2億元



香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司（「滙景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968）公佈截至2019年12月31日止的全年業績（「2019財年」或「年內」），為集團於2020年1月16日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市後的首次全年業績。



業績亮點：

- 2019年合約銷售(包括合資企業合約銷售)額達人民幣43.9億元，按年大增71.4%

- 淨利潤大幅增長54.6%，約為人民幣6.2億元，淨利率則為17.2%

- 有效控制土地收購成本及建築成本，有助提高盈利能力，毛利為人民幣16.45億元，同比增長37.9%；而毛利率為45.6%

- 土地儲備總建築面積294萬平方米1，為未來可持續發展締造堅固基礎



營運佈局得當，業績穩步增長



2019財年，憑藉集團在粵港澳大灣區具備的優勢成功佈局、豐富而高品質的土地儲備、具實力的優質產品及服務質素，取得了全方位的業績增長。年內，集團錄得合約銷售(包括合資企業合約銷售)額達人民幣43.9億元，同比大幅增加71.4%，合約銷售建築面積約338,370平方米，同比增長57.9%。回顧年內，集團整體收益實現了穩健的增長，總收益約人民幣36.1億元，同比增長61.1%，主要來自物業銷售。毛利為人民幣16.45億元，同比增長37.9%；毛利率為45.6%，年內，集團的利潤上升至人民幣6.2億元，按年增長54.6%，淨利潤率為17.2%。每股基本盈利為人民幣0.14元。董事會建議派發全年股息每股4.5港仙。



滙景控股主席及非執行董事倫瑞祥先生表示﹕「2019年對集團來說是重要的一年，成功上市標誌著集團踏入新里程碑。憑藉集團具備優勢的粵港澳大灣區佈局、高品質產品和服務能力，使集團取得全面的業績增長，合約銷售(包括合資企業合約銷售)達人民幣43.9億，創下歷史新高。集團堅持穩健、平衡發展的戰略，堅持實行「立足大灣區」的使命，主要聚焦於珠三角的開發項目，並拓展至華中及華東等地區，不斷完善自身業務結構，持續提升整體品牌效應，在取得的理想的經營業績同時，亦獲得了行業及客戶的認可。」



深耕大灣區 物業銷售卓有成果



集團堅持穩健、平衡發展的戰略，堅持實行「立足大灣區」的使命，深耕東莞、布局珠三角，華中及華東地區。於2019年12月31日，集團於三個省份五個城市擁有或已同意收購18個物業項目，竣工後的規劃建築面積總計約為508萬平方米。年內，集團物業銷售收入同比增長60.9%至約人民幣36.0億元，佔集團總收入約99.9%，已交付建築面積約323,795平方米，較上年增長約53.1%，平均售價約為每平方米人民幣11,121元，同比增長約5%。



積極拓展土地儲備 主力城市更新項目



回顧年內，集團的土地儲備總建築面積達294萬平方米，其中18個項目位於大灣區、珠三角、華中及華東地區的5座城市。充足而高品質的土地儲備將有力保障和支持集團未來更加均衡、穩健的發展。此外，集團把握具有戰略性區域優勢的土地發展機遇，從多個管道拓展土地儲備，從而進一步開發集團的業務，包括城市更新項目、合作及公司收購等。



城市更新項目方面，回顧年內，集團正啟動3個城市更新項目的正式程序與相關政府機關對收購有關土地行正式討論（土地面積約24萬平方米）；另成功取得6個項目的前期服務商（土地面積約131萬平方米）；及推進另外8個城市更新項目(土地面積約38萬平方米)。未來，集團會全面增強城市更新團隊，實行藍海策略於潛力巨大的城市更新項目上，以科學、系統、高效、穩定地獲取具備巨大成本優勢的地塊或項目，加快孵化存量城市更新項目，成為大灣區城市更新領域中領先的發展商。



財務發展穩健向上 奠定堅實基礎



集團的財務穩健，在確保充足土地儲備和可銷售的貨源下，進一步改善財務結構及降低融資成本，而且有效控制土地收購成本及建築成本。2019財年，集團總資產達人民幣86.2億元，淨負債率由2018年243.2%下降至2019年82.6%。集團各項資產狀況良好，現金及銀行結餘總額約為人民幣4.5億元（2018年﹕人民幣1.6億元）。未來，集團將通過經營活動所得現金、銀行融資以及上市的所得款項淨額來進一步改善資本債務結構，降低融資成本，為未來發展奠定堅實的基礎。



未來策略﹕心系未來，攜手成長



2020年是集團成功上市後的第一年，在面臨挑戰與發展機遇下，集團將繼續實行「立足大灣區」的使命，深耕東莞，主要聚焦於珠三角，繼而拓展至華中華東等地區。此外，集團將繼續專注以城市更新項目為核心，以文旅康養產業小鎮及科創產業小鎮為雙翼驅動發展的戰略，通過城市更新、收拼購、招拍掛制度等方式，確保集團短期及中長期的貨量供應和土地供應。



滙景控股主席及非執行董事倫瑞祥先生表示﹕「新型冠狀病毒疫情的爆發對國內房地產市場造成一定程度的影響，集團對此積極作出調整對策，加強線上銷售服務並及時調整行銷計畫，致力為客戶提供最專業及貼心的服務，同時提升集團自身的抗逆能力。展望未來，儘管宏觀環境複雜多變，但我們有信心憑藉穩定的業務增長、豐富的土地儲蓄、專業銷售運營及高效財務管理，可充分把握市場調整下的發展機遇，加快城市更新項目的開發步伐，進一步擴大東莞和大灣區的城市更新佔有份額。集團將秉承『心系未來，攜手成長』的使命，持續提升綜合競爭力，為股東創造可觀回報。」







Mar 27, 2020, 07:16 HKT/SGT

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