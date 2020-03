Thursday, 26 March 2020, 21:17 HKT/SGT Share: 滙彩控股有限公司公佈2019年全年業績 集團呈報收入按年增加1.5% 至HK$1,181,800,000港元

集團經調整EBITDA 按年減少27.9% 至87,000,000 港元



香港, 2020年3月26日 - (亞太商訊) - 滙彩控股有限公司(「滙彩」、「公司」或連同其附屬公司為「集團」)(香港聯合交易所股份代號﹕1180)宣佈截至2019年12月31日止年度之經審核綜合全年業績。



2019 全年業績摘要

集團全年業績

錄得穩固的業績, 集團的呈報總收入增加

- 集團的呈報收入按年增加1.5%至1,181,800,000港元

- 集團的經調整EBITDA 按年減少27.9%至87,000,000 港元

- 年度溢利為10,600,000港元



金碧滙彩娛樂場

根據新的技術標準進行直播混合遊戲機之升級,而使到直播混合遊戲機需臨時暫停, 以致影響年內業績;以及根據澳博相關獎金計劃向娛樂場僱員作出獎金預提23,200,000港元

- 博彩收入 (“博彩收入”) 按年減少11.3%至1,270,200,000 港元

- 為集團貢獻的經調整EBITDA為141,500,000 港元

- 直播混合遊戲機 (“直播機”)的博彩收入約佔博彩總收入的42.1%

- 根據澳博相關獎金計劃向娛樂場僱員作出獎金預提23,200,000港元



華都娛樂場

博彩收入增加但營運成本相對較高

- 博彩收入按年增加8.6%至547,100,000港元

- 為集團貢獻的經調整EBITDA 為虧損27,500,000港元

- 有關服務合約於二零二零年二月二十九日屆滿,本集團自二零二零年三月一日起終止於華都娛樂場提供娛樂場管理服務



電子娛樂設備及系統

主要的增長動力, 銷售和升級助增長

- 電子娛樂設備及系統的收入按年增加82.5%至177,600,000 港元

- 於澳門銷售799 台直播混合遊戲機以及為1,051 台直播混合遊戲機提供升級服務

- 為集團貢獻的經調整EBITDA為5,400,000港元

- 集團於此分部的經調整EBITDA當中支出的研發及其他成本為88,500,000 港元, 致力於開發創新的產品並發展遊戲的資產/藏庫以改進/保持我們的競爭優勢



前景

新的角子機在澳門和全球博彩市場推出,並繼續探索更多的機遇

- 角子機 – 自家開發的角子機在全球博彩市場推出,包括美洲,東南亞及澳門等地區

- 直播機 – 澳門和海外直播機的升級和銷售將持續

- 其他娛樂設備及系統 – 新的創新電子博彩桌和配件準備安裝

- 其他高科技產品 – 5G和人工智能高科技產品推出並將很快登陸市場



資產負債表

穩健的資產負債表, 低資產負債比率

- 現金及現金等值物為274,400,000 港元

- 淨現金(現金及現金等值物減銀行及其他負債)為126,500,000 港元

- 槓桿率低, 資產負債比率為24.3%(銀行及其他負債佔淨資產的比率)



滙彩主席兼董事總經理陳捷先生表示: 「集團於2019年繼續錄得穩固的業績, 2019年集團的呈報總收入按年增加1.5%至1,181,800,000港元並錄得經調整EBITDA為87,000,000港元。」



電子娛樂設備及系統

於2019年, 電子娛樂設備及系統的收入為177,600,000港元, 較2018年增長82.5%。2019年的銷售主要為銷售合共799台直播混合遊戲機及就新的技術標準為多個位於澳門的娛樂場的1,051台直播混合遊戲機提供升級服務。2019年集團增加了電子博彩遊戲機, 角子機, 娛樂場管理系統等產品的研究和開發及其他成本, 從2018年的66,600,000港元增至2019年的88,500,000港元, 主要用作發展我們的遊戲資產/藏庫, 此對我們改進及保持長遠競爭優勢甚為重要。2019年, 電子娛樂設備及系統的經調整EBITDA為5,400,000港元, 而2018年則為虧損50,700,000港元。



本集團管理的娛樂場

於2019年, 金碧滙彩娛樂場的博彩總收入與2018年相比, 按年減少了11.3%至1,270,200,000港元。減少主要由於年內根據新的技術標準進行直播混合遊戲機之升級, 而使到直播混合遊戲機需臨時暫停所影響(該娛樂場所有的直播混合遊戲機的升級已經完成) 。 2019年, 該娛樂場為集團貢獻的經調整EBITDA 為 141,500,000港元, 較2018年的221,800,000港元按年減少了36.2%。 經調整EBITDA 的減少主要是因為2019年該娛樂場博彩收入的減少, 以及本集團根據澳博相關獎金計劃向澳博就由澳博聘用並於本集團管理之娛樂場工作的博彩業務僱員的僱員獎金作出報銷的預提費用23,200,000港元所致。



至於華都娛樂場, 與2018年相比, 其博彩總收入按年增加了8.6% 至 547,100,000港元。但該娛樂場為集團貢獻的經調整EBITDA為虧損27,500,000港元, 而2018年則為虧損24,200,000港元。考慮到近期須為華都娛樂場額外的監控系統和設備進行進一步投資以符合新法規的要求,而我們認為在現有博彩批給合同完結前可能無法收回成本、娛樂場相對較高的營運成本及近期爆發呼吸系統疾病的不利影響,隨著有關服務合約亦於二零二零年二月二十九日屆滿,本集團決定自二零二零年三月一日起終止於華都娛樂場提供娛樂場管理服務。



本集團其後將集中專注於金碧滙彩娛樂場的營運,以將本集團從向該娛樂場提供娛樂場管理服務締造最大回報。



前景

陳捷先生補充: 「於二零一九年,我們首個自家開發的角子機已獲博彩監察協調局批准,此標誌著我們成功於澳門將業務多元化延展至角子機市場,為我們自開發旗艦產品直播混合遊戲機以來的重大里程碑。我們亦已開始將自家開發的角子機推出至美洲和東南亞市場的多個娛樂場,我們即將嶄露頭角,成為娛樂設備未來的領導者之一。我們對全新的角子機將會為集團開創新的收入來源充滿信心。推出新角子機及新角子機遊戲藏庫亦標誌着集團決心在全球成為娛樂設備領導者的抱負。



近年,本集團亦增加研發投資,以實現5G、人工智能和其他高科技產品(例如智能穿戴、智能家居和無線終端產品)的設計和應用方面的創新和突破,旨在為客戶提供教育、體育和生活等方面的高科技產品的專業解決方案之需求。智能穿戴和智能家居的全球市場持續擴張,預期將保持穩健蓬勃發展。這些高科技產品將在未來數年為本集團產生新的收入流,我們相信高科技和娛樂行業將在未來更緊密地融合。



考慮到近期由新型冠狀病毒導致並影響公眾健康的呼吸系統疾病爆發,本集團認為,該冠狀病毒疾病將不可避免地對本集團的營運造成負面影響。本集團對此全球公共健康危機非常謹慎,並致力採取所有可行保護措施,保障我們顧客及員工的福祉和安全,同時在此艱難時期改善業務和降低營運成本。



展望未來,本集團決不會固步自封,將繼續吸納頂尖人才,並增加投資於高科技及先驅性的娛樂產品,旨在發掘更多娛樂科技領域的商機,擴大其於全球娛樂行業的市場份額。儘管如此,鑒於一系列的地緣政治和經濟挑戰以及病毒流行病可能影響二零二零年消費者信心,我們會採取謹慎態度。我們對於澳門較長期前景整體保持信心,並相信大灣區融合計劃將會進一步帶動澳門、香港和廣東省南部九個城市之間的人流、物流和資金流。我們會繼續支持及推動大灣區融合計劃。本集團保持審慎樂觀的態度,並將致力於探索於澳門及海外市場的新業務機遇,為股東帶來最大的回報。」



關於滙彩控股有限公司

滙彩控股有限公司(股份代號:1180.HK)從事電子娛樂設備及系統的開發、銷售及租賃, 以及於澳門娛樂場提供管理服務。集團為直播混合遊戲機的發明者、專利擁有人及獨家供應商, 並在澳門電子娛樂桌的市場佔據主導地位。集團亦開發角子機。除了在澳門營運娛樂場管理業務外, 集團致力於發展成為全球領先的娛樂設備企業。除了上述業務外,集團亦研發高科技產品包括與5G及人工智能相關產品。



有關滙彩控股有限公司的更多資料, 請瀏覽本公司網站:http://www.hk1180.com。







