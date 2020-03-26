Thursday, 26 March 2020, 18:55 HKT/SGT Share: 光大永年公佈2019年全年業績 總收入上升15.6%至人民幣71.3百萬元，派息2.03仙，凸顯可持續發展潛力

香港, 2020年3月26日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司，為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司（「光大永年」或「集團」，香港聯交所股份代號：03699）今天公佈截至2019年12月31日止年度（「回顧年度」）之全年業績。



2019年，儘管面對極具挑戰的經營環境，集團致力進一步提升物業價值和主要業務的營業收入，取得了理想的經營業績。在回顧年度，集團的經審核收入增加約15.6%至約人民幣71.3百萬元，主要由於來自出售住宅物業的非經常性收入。公司權益股東應佔集團溢利上升約1.9%至約為人民幣37.3百萬元。儘管毛利及投資物業的估值收益有所下降，但年內利潤輕微增加，主要乃由於其他收入淨額因集團收取一次性非經常性收入而增加以及分銷成本及行政開支減少。每股基本盈利約為人民幣0.08元。董事會建議就截至2019年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民幣2.03仙（相當於約2.22港仙）。



物業租賃

在回顧年度，集團物業租賃業務的租金收入約為人民幣39.6百萬元（2018年：人民幣43.5百萬元）。集團的物業位於中國四川省成都市及雲南省昆明市。回顧年度，集團的物業組合包括三棟商業樓宇（即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業，總建築面積（「總建築面積」）約為88,529平方米（「平方米」））及住宅物業（即杜甫花園的部分物業，總建築面積約為440平方米）。截至2019年12月31日止年度，租金收入減少主要由於商業樓宇的空置率上升所致。



物業管理服務

為提升物業的最大價值，集團擁有一支專業物業管理團隊，為其物業(即光大金融中心及光大國際大廈)提供物業管理服務。在回顧年度，集團整體物業管理服務的收入約為人民幣15.5百萬元（2018年：人民幣18.3百萬元）。年內，來自物業管理服務的收入減少，乃由於非經常性增值物業管理服務收入減少。集團管理的總建築面積較去年減少約7.0%至約69,216平方米（2018年：74,406平方米）。



銷售物業

集團的住宅物業位於中國四川省成都市杜甫花園。於2019年12月31日，已出售兩個單位，所得款項約為人民幣16.2百萬元（2018年︰零）。



投資物業

集團的投資物業主要包括擁有或按租賃權益持有以賺取租金收入及╱或資本增值的土地及樓宇。截至2019年12月31日止年度，投資物業的總值為人民幣922.4百萬元（2018年12月31日：人民幣900.9百萬元）。截至2019年12月31日止年度，投資物業的估值收益約為人民幣26.4百萬元（2018年：約人民幣33.8百萬元），較去年減少約人民幣7.4百萬元。該減少顯示中國物業市場放緩。



展望

展望2020年，世界政治經濟格局進入高度不明確的時期，經濟運行出現較大變化，全球經濟增速預測持續下降，導致中國經濟面對嚴重下行壓力，國內經濟政策預調微調力度可能加大。儘管如此，中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。政府堅守「穩中求進」的原則，穩定中國宏觀經濟，穩健貨幣政策。隨著國內房地產市場供應轉入淡季，銷售總量增長放緩，預料政策措施的調整改善將有效逐步提升市場需求，國內房地產市場運行總體的趨勢保持平穩向好。



透過經濟結構之不斷調整、推進深化改革開放，中國成都與昆明市區的寫字樓市場出租率將保持於穩定狀態。為確保物業管理業務的水平和市場競爭力，集團將增強戰略優勢，靈活調整現有商業租賃策略，並改進全面風險管理。集團亦會積極提高服務質素標準，實行以客為本的服務方針，以優化自身資產結構及品質的管理制度，竭力與已建立的長期客戶群維持優良而穩固的關係，達致穩裕的經常性收入，經營利潤與高出租率。



集團將致力堅守投資商業樓宇的定位，以審慎樂觀的態度開拓具有潛力的海外市場，尋求商機以擴展業務，包括英國倫敦等市場，平衡國內外的投資來提高企業競爭力，關注收購淨初始收益率及商業租賃穩健的物業來拓寬物業組合，回饋廣大股東的整體利益。







Mar 26, 2020, 18:55 HKT/SGT

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