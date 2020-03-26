Thursday, 26 March 2020, 15:48 HKT/SGT Share: 弘陽地產2019年淨利潤增長23.6%至人民幣16.4億元 末期股息增加22.0%至每股人民幣11.1分 「雙輪驅動」「提質增效」提升抗風險能力



香港, 2020年3月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）公佈截至2019年12月31日止的全年業績，在「地產+商業」雙輪驅動戰略下繼續保持財務穩健，發揮協同效應，打造差異化競爭力。







業績亮點：

- 在「地產+商業」雙輪驅動戰略下業務持續增長，2019年合約銷售額增長約37.6%至人民幣651.5億元

- 淨利潤升23.6%至人民幣16.4億元，淨利率達10.8%

- 建議派發末期股息為每股人民幣11.1分，按年增加22.0%

- 財務穩健，淨負債率約為70.4%，現金及銀行結餘為人民幣168.4億元，較2018年底增加35.2%

- 土地儲備較2018年末增加29.4%至1,693萬平方米，可支撐未來發展

- 商業板塊品牌和規模快速提升，商業租金收入同比增加14.6%至人民幣4.1億元，主要由於年內三個購物中心項目盛大開業，另外正籌劃開設十一座弘陽廣場，持續推廣「弘陽廣場」品牌



高效運營: 三大業務持續增長

弘陽地產2019年實現可持續增長，合約銷售達人民幣651.5億元，按年增長37.6%，合約銷售建築面積約為490.5萬平方米，同比上升39.0%；淨利潤約人民幣16.4億元，升23.6%（2018年：人民幣13.2億元）；母公司擁有人應佔淨利潤上升3.9%至人民幣14.7億元（2018年：人民幣14.1億元）；每股盈利人民幣0.44元。董事會建議派發末期股息為每股人民幣11.1分（2018年：人民幣9.1分）。



集團總資產約為人民幣954.0億元，較2018年增幅近40.5%；淨利率達10.8%，反映弘陽地產運營的效率不斷提升。



集團三大業務(房地產業務、商業物業運營和酒店運營)持續增長，佔比收入97.0%的物業開發收入達人民幣147.2億元，升幅達66.4%，主要得益於集團快速擴張所致。商業版塊租金收入及酒店經營收入分別約為人民幣4.1億元及人民幣3,976萬元，分別增長14.6%及8.3%。租金收入增加主要由於南京弘陽廣場C2C3館於2019年8月開業，及常州弘陽廣場改善提升貢獻，煙台弘陽廣場和滕州弘陽廣場開業新增貢獻所致；酒店運營收入增加主要由於南京弘陽酒店及無錫弘陽洛克菲花園酒店表現有所改善提升貢獻所致。



做透大江蘇，深耕長三角，佈局都市圈

於報告期間，弘陽地產土地儲備較2018年同期增29.4%至約1,693萬平方米（2018年：1,308萬平方米）。集團嚴格執行做透大江蘇，深耕長三角，佈局都市圈的區域佈局策略，深耕聚焦現有區域，同時拓展具有經濟活力的節點性核心城市。集團2019年新進入濟南、青島、西安、長沙、溫州、鄭州等17個城市，同時加強戰略合作取地、商業取地等模式續見成效，以雙輪驅動、住商聯動、品質提升增效運營。



商業運營輕重並舉，以重帶輕

集團的商業運營輕重並舉，商業租金收入按年上升14.6%達人民幣4.1億元。集團南京弘陽廣場C館、煙台芝罘弘陽廣場、滕州弘陽廣場三個購物中心項目於年內盛大開業。截至目前，集團已開業四座弘陽廣場，分別坐落於江蘇南京、江蘇常州、山東煙台及山東滕州。集團目前正在籌備以更多輕資產模式擴展商業板塊業務，繼續推廣「弘陽廣場」品牌。



財務穩健 獲多間信用評級機構肯定

集團擁有良好的現金狀況，現金及銀行結餘按年躍升35.2%至約人民幣168.4億元（2018年：人民幣124.6億元），淨負債率約為70.4%。2019年弘陽地產多次成功發行優先票據，獲得眾多國際知名長線基金認購；集團於2020年1月更首獲7,000萬美元的商業銀行俱樂部貸款，為集團發展提供充裕的資金支持。另外，有鑒於集團高質量土地儲備及穩健的營運和財務表現，弘陽地產獲國際評級機構惠譽上調主體評級至「B+」，展望穩定；並獲國際評級機構穆迪授予首次「B2」主體評級，展望正面。



未來策略: 雙輪驅動 提質增效

2020年開年以來新型冠狀病毒疫情的爆發和蔓延，集團相信疫情對經濟和房地產市場的衝擊只是短期和暫時性的，對中國經濟和房地產市場的的中長期趨勢不會有重大影響。



未來，弘陽地產將繼續推進「雙輪驅動」的業務戰略，同時以「提質增效」為經營主題。地產開發方面，在「做透大江蘇、深耕長三角、佈局都市圈」的總方針指引下，將繼續堅持全國化的戰略佈局，並進一步加強在大江蘇和長三角重點區域的深耕，同時提升產品和服務品質，提高經營質量和效率，強化利潤管理，提升抗風險能力。商業地產方面，規模拓展和經營質量提升並重，一方面通過委管、租賃、自持等多種模式拓展優質項目，另一方面持續優化升級業務組合，推陳出新，優化消費體驗，打造標杆商業地產項目，提升商業地產資產回報水平。



有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號:1996)

弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產於2020年躋身中國房地產排名第47位。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。







Mar 26, 2020, 15:48 HKT/SGT

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