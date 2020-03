Thursday, 26 March 2020, 09:01 HKT/SGT Share: 德視佳2019年全年收入增長14% 2020年將推出新的診所和服務助未來的增長

香港, 2020年3月26日 - (亞太商訊) - 德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「公司」,股份代號:1846) ,結合了德國眼科學25年的經驗以及個性化的客戶服務,於德國,丹麥和中華人民共和國(以下簡稱“中國” )提供視力矯正服務的行業領先品牌之一,公佈截至2019年12月31日止年度(「年內」)業績。



2019財年業績摘要

- 2019年總營業收入達到約4,897萬歐元,同比增長約14%

- 2019年毛利潤為2,025萬歐元,同比增長約16.3%

- 2019年經調整毛利率為42.1%,同比增長1.6個百分點

- 2019年的經調整毛利潤1為2,062萬歐元,同比增長約18.4%

- 2019年的經調整稅後淨利潤2達到573萬歐元,同比增長約4.2%



按地域劃的收入分佈

- 德國市場總收入同比增長12.5%

- 中國市場總收入同比增長6.8%

- 丹麥市場總收入同比增長45.7%



2019年內,公司的收入達4,897萬歐元,同比增長約14%。毛利潤同比增長16.3%至約2,025萬歐元,毛利率為42.1%,同比增長1.6個百分點。作為品牌的核心業務之一的視力矯正業務的表現尤為出色,錄得收益4,839萬歐元,同比增長14.2%,佔集團總營業收入的98.8%。



在市場方面,德國地區的營業收入為3,023萬歐元,佔總收入的61.7%;中國地區的營業收入為1,293萬歐元,佔總營業收入的26.4%;丹麥地區的營業收入為581萬歐元,佔總營業收入的11.9%。



在手術類型方面,2019年屈光手術總收入為2,290萬歐元,佔手術總收入的46.8%。屈光手術包括單焦點和三焦點人工晶體植入眼科手術。其中,三焦點鏡片手術的收入為2,100萬歐元,同比增長33.3%。ICL手術的總收入為670萬歐元,佔手術總收入的13.7%。



市場策略成效顯著

作為全球領先的視力矯正公司,德視佳致力於成為患者信賴的眼科診所,讓更多的患者體驗最先進的德國專業技術。公司確保在包括德國,丹麥和中國在內的所有三個地區的服務品質的同時,亦積極地擴張極具發展空間的中國市場。



2019年內,公司在德國的總收入同比增長12.5%,其中1,342萬歐元來自晶體置換手術,同比增長23.8%。自2016年以來,得益於德視佳在德國市場的領導地位,收入持續增長。在丹麥市場,公司2019年的收入同比增長45.7%,這主要歸功於公司在當地實施成效顯著的行銷策略。此外,晶體置換手術的收入為490萬歐元,同比增長39.8%。



2019年內,德視佳在中國市場的收入同比增長6.8%。隨著公司擴大業務範圍並在整個中國執行新的行銷策略,預計在中國市場業務的增長率亦將會提高。此外,2019年在中國市場的晶體置換手術收入為460萬歐元,同比增長27.8%。



集團於2019年在中國市場開設了兩家新診所。杭州診所已於2019年6月開始運營,而北京(東)診所亦於2019年9月開業,重慶診所於2019年12月開始裝修,預計與福州診所一起將於2020年內開始運營。此外,公司正計劃在成都和青島開設另外兩家新診所。



隨著中國居民的財富增長及效應持續上升,家庭可支配收入不斷擴大,令他們更願意付出以確保眼睛的健康和擁有良好視力。此外,中產階級人口的持續增長亦大大推動了中國眼科市場的增長。自2013年進入中國市場以來,德視佳為近視,遠視,老花眼和白內障患者提供了先進的德國技術和優質服務。這些服務使許多中國患者無需配戴眼鏡並恢復了清晰視力。迄今為止,德視佳的創始人兼董事長約根森博士及其眼科醫生團隊已經成功完成了超過500,000例眼科手術,並幫助歐洲和中國的患者回復清晰視力。



德視佳診所推出新服務

大約30年前,不到1%的中國成年人患有糖尿病。然而,今天已躍升至約12%。據估計,糖尿病使中國大約1.14億人患病。患者被診斷出患有糖尿病的時間越長,其患上糖尿病性視網膜病變的可能性便越高。預計患有糖尿病20年或更長時間的人中約有80%將受此眼病的影響。



由於糖尿病性視網膜病變是成人失明新病例的主要原因,中國政府非常重視預防該疾病。近年來,中國政府啟動了《中國II型糖尿病防治指南(2017年版)》,並建議這些患者每兩年進行一次眼科檢查。通過早期階段的適當診療,預計最少90%新病例可以減少。



繼在德國和丹麥成功啟動此類服務之後,德視佳將於4月在中國推出新的眼科檢查服務。

此外,德視佳還將在2020年下半年在德國為45至55歲的老年人推出新的晶體置換手術治療服務。目前晶體置換手術已受到55歲以上人群的青睞,公司管理層認為,這項服務將成為集團新的收入增長動力。據預料,年齡在45至54歲之間的人中,約有75%-80%傾向於接受用於老花眼的視力矯正手術。



最新發展

截至2020年3月18日,在響應政府為防止新型肺炎爆發而關閉診所之前,德視佳在德國和丹麥的診所業務穩步增長。同時,中國的診所自2月中旬起恢復運營,並通過此前的線上平平營銷累積了大量手術預約。這反映出公司在中國疫發爆發期間,在綫營銷的不懈努力取得了豐碩的成果。



從現有的預約記錄來看,德視佳的管理層認為,當新型肺炎大流行結束時,手術量將在德國,丹麥和中國市場顯示出穩定的增長。



德視佳的創始人,董事長兼首席執行官約根森博士說:「感謝所有支持者和集團努力不懈的員工,德視佳在2019年實現了可觀的回報和出色的業務發展。憑藉公司的擴張戰略和強大的行銷策略,公司所在的三個國家/地區中,整體收入和晶狀體置換手術量都實現了可觀的增長。我們對開設新診所的步伐感到非常滿意,並計劃繼續在中國每年開設一到三家新診所。在2019年,集團憑藉豐富的經驗和技術繼續滿足視力矯正的巨大市場需求。在未來的幾年中,公司將繼續結合審慎和積極的方法來部署其戰略和資源,以實現其“Nie wieder Brille!”的目標。(不再戴眼鏡)。”



關於德視佳國際眼科有限公司

德視佳成立於1993年,是視力矯正行業的領先品牌之一,該產品結合了德國眼科學的卓越經驗和超過25年的經驗以及個性化的客戶服務。德視佳是為數不多,具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所之一,業務遍及德國,丹麥和中國。該集團的視力矯正服務包括:(i)屈光鐳射手術(包括ReLEx Smile和Femto LASIK); (ii)晶體植入手術(ICL); (iii)晶狀體置換手術(包括單焦點和三焦點晶狀體置換手術)和(iv)其他(包括PRK / LASEK和ICRS植入術)。



附註︰

1, 經調整毛利乃按2019年中國兩間新診所的開業前開支加毛利計算。

2, 經調整年內稅後淨利乃按中國兩間新診所的開業前開支、上市開支及全球發售所得款項有關的外匯虧損加年內虧損/溢利計算。







Mar 26, 2020, 09:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 健康与医药, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network