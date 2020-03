Thursday, 26 March 2020, 08:04 HKT/SGT Share:

來源 樂遊科技控股有限公司 樂遊科技公佈二零一九年度全年業績 旗艦産品《Warframe》總註冊人數繼續攀升

全年業務總收入錄得2.14億美元



香港, 2020年3月26日 - (亞太商訊) - 全球多人在線免費遊戲市場的領導者樂遊科技控股有限公司(「樂遊科技」,連同其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1089)欣然宣佈其截至2019年12月31日止年度的全年業績(「報告期內」)。



報告期內,集團收入錄得2.14億美元,較去年同期輕微下跌5.9%。毛利為1.22億美元(2018年:1.42億美元)。集團之除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利爲4,962萬美元(2018年:6,698萬美元)。然而,扣除減值虧損及以權益結算之股份付款開支等非經常性項目,經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利僅減少2.4%至8,324萬美元。



樂遊科技主席兼行政總裁許怡然先生表示:「2019年是富有挑戰而承前啟後的一年。在當代遊戲主機銷售量下滑的情況下,集團的旗艦産品《Warframe》總註冊人數錄得19.5%驕人的增幅至5,700百萬,肯定了集團強大的免費網遊設計能力和發行能力。加上,集團已跟亞馬遜遊戲工作室達成達成協議,聯合開發和發行基於《指環王》題材的遊戲,有助集團大規模開發人物更複雜、內容更豐富、且可於更多平台使用的遊戲。未來,集團繼續為《Warframe》遊戲提供更新,並推向更多平台如新一代主機及其他設備,持續地為股東帶來好的回報。」



業務回顧

遊戲開發及發行

遊戲開發和發行業務是集團目前最主要的收入來源。該業務板塊涵蓋數款全球發行的免費網遊,以及一系列正在研發中的新產品。在業績方面,業務板塊收入和利潤來源主要來自旗艦産品《Warframe》。報告期內,由於市場上有類似題材和玩法的大製作AAA遊戲面世,並在其大力市場宣傳下,《Warframe》的曝光率受到一定影響;加上隨著新一代主機將於2020年末推出,當代主機平台的新玩家數量減少。此外,由於《Warframe》里程碑式的更新資料片Empyrean 之研發工作的規模龐大,更新頻率暫時受到影響,且於報告期間推出較少新遊戲內容。以上三個原因均影響《Warframe》的表現,其收入較上年度下降12.2%。



報告期內,《Warframe》一直為全球最受歡迎的遊戲之一。《Warframe》延續了此前精品資料片的更新策略,繼成功推出Plains of Eidolon(2017年)和Fortuna(2018年)之後,集團推出了《Warframe》又一里程碑式的資料片Empyrean。像新增開放世界玩法一樣,Empyrean 將成為《Warframe》遊戲體驗中一個全新的核心元素,並為玩家和遊戲的未來開發上提供了更多的可能性。按玩家數目及遊戲時長計,《Warframe》穩居Steam平台全網排名前十,並獲得92%的玩家好評率。《Warframe》不僅在PlayStation 4和Xbox One平台上是遊戲收入最高的免費遊戲之一,其亦於2017年、2018年及2019年,連續三年在Steam平台上勇奪鉑金級暢銷遊戲(年度總收入最高的12款遊戲)及最高同時在線遊戲(同時在線人數最高的6款遊戲)的免費遊戲。其也是唯一一款並非由Valve(Steam創辦者)開發的獲此殊榮的免費網遊。



集團一直致力拓展《Warframe》的平台以覆蓋更多的玩家,繼其於2018年11月登陸任天堂的Switch平台,《Warframe》於2019年3月初正式登陸騰訊的Wegame平台。



職務作品及其他業務

報告期內,集團的職務作品業務板塊收入為3120萬美元,較2018年增長22.3%,主要由集團位於英國的AAA工作室Splash Damage Limited所帶動。在2018年末和2019年初的高級管理層變動後,工作室展現出更加務實的管理風格和更加出色的製作水準,成功獲取多個新訂單,實現該業務的穩健收入增長。集團手頭有多個新業務交易,能帶來穩定的現金收入。



其他業務主要爲出售遊戲周邊商品,報告期內該項收入共計90萬美元(2018年:30萬美元)。



新産品線

集團持續透過開發原創IP產品或聯合全球知名IP打造新產品。集團目前正在開發數款新産品,包括《變形金剛》、《文明Online》等産品,以及數款尚未公佈的產品;部分產品已進入開發後期階段,並擬於2020年進行上線測試。報告期內,集團成功獲得《指環王》的IP授權,將在《指環王》這一宏大的世界觀基礎上開發免費的大型多人在線網遊。熱門IP的龐大自帶流量結合集團領先的遊戲開發及發行實力,將大大提升新產品成為爆款遊戲的可能。



報告期內,集團推出一款自研自發的休閒角色扮演遊戲《無盡世界》。遊戲在2019年8月開始在Steam上線測試,同年入選為Steam 2019年度最佳遊戲(最熱新品)。集團不斷投入時間和資源於新產品線,並努力打造新產品成為集團未來的競爭優勢。



展望

集團作為全球視頻遊戲市場的遊戲變革者,致力為多元化的用戶群提供更多樂趣十足的遊戲,同時提升遊戲的收入增長動力。集團會專注於提升現有主要遊戲的玩家參與度及忠誠度,並推出更多較高每使用者平均收入的遊戲內容。豐富的產品線將為集團未來幾年的盈利增長奠定堅實基礎,期望為股東帶來更好的投資回報。



許主席總結:「雖然集團的業績在報告期內出現小幅波動,但集團管理層對於中長期公司業績走勢充滿信心。在未來的幾年中,我們將可以看到集團更多旗艦級的產品面世,為玩家帶來更多歡樂。與此同時,我們也深刻的理解,在這條遊戲創業之路上,每走一步都是艱難的,唯有務實和堅持方能帶領我們到達遠方。集團會繼續結合正確的戰略、出色的產品和靠譜的團隊,持續地為全體股東帶來好的回報。」



關於樂遊科技控股有限公司

樂遊科技控股有限公司(1089.HK)主要從事個人電腦和電視視頻遊戲的開發和發行,同時也是全球多人在線免費遊戲市場的領導者,在世界各地擁有及投資於多個國際知名的AAA遊戲開發工作室,其中包括Digital Extremes和Splash Damage等,在全球成功發行多款備受好評的多人在線免費遊戲。旗艦產品《Warframe》上線七年以來,用戶數目和遊戲時長在遊戲平台Steam穩居全網排名前十,並獲得玩家約92%的好評率。除了不斷更新運營中的遊戲產品,樂遊科技亦持續投入資源開發其他產品,逐步豐富新產品線,如《文明Online》、《變形金剛Online》及《指環王》。







Mar 26, 2020, 08:04 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network