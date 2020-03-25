Wednesday, 25 March 2020, 15:20 HKT/SGT Share: 中國太平洋保險（集團）股份有限公司公佈2019年全年業績 注重發展質量，經營業績穩健增長，綜合實力持續增強

香港, 2020年3月25日 - (亞太商訊) - 中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「中國太保」，或「集團」；股份代號：2601. HK ，601601 . SH ）於今日公佈2019 年年度業績。



中國太保2019 年年度業績摘要：

2019年是新中國成立70週年，是全面建成小康社會的關鍵之年，也是中國太保第八屆董事會的第三個經營年度，意義非凡。過去三年中，董事會銳意進取，主動求變，務實創新，帶領全體員工開啟了轉型2.0的新征程。



聚焦轉型，銳意進取不停步

三年來，中國太保牢牢把握高質量發展主線，積極推動轉型發展，實現了經營業績穩健增長。公司連續第九年上榜《財富》世界500強，排名前進至第199位。在監管機構年度保險公司服務評價中，太保產險、太保壽險連續三年獲得行業最高評價AA級。



- 集團保險業務收入從2016年的2,340.18億元持續增長到2019年的3,475.17億元；

- 集團淨利潤註1達277.41億元，同比大漲54.0%，與三年前相比翻一番；

- 集團總資產在三年中以14.4%的年複合增速增長，達15,283.33億元；

- 集團內含價值3,959.87億元，每股內含價值從三年前的27.14元快速提升到2019年末的43.70元；

- 集團綜合償付能力充足率達295%，始終保持在優良水平；

- 集團總客戶數攀升至1.39億，連續四年新增客戶數超千萬。



砥礪前行，主動求變不滿足

「 產品+服務」 邁出關鍵步伐。公司全力推進「產品+服務」新模式，助推壽險個人客戶業務發展。「太保家園」高端養老社區加快佈局，「東西並進、南北呼應」，成都、大理、杭州、上海、南京、廈門等項目落地；「太保藍本」為代表的健康服務體系，逐步覆蓋健康諮詢、重大疾病綠色通道、在線診療、高端醫療服務等多個層面。



產險業務註2 高質量發展。三年來，產險業務在綜合成本率持續優化的同時，保險業務收入從三年前的不足千億，持續增長至2019年的1,346. 50 億元，增速高於行業整體。車險客戶經營能力不斷增強，續保業務已經成為車險增長的主要動能；農險、保證險、責任險等新興領域高速發展，非車險保險業務收入佔比大幅提升至30.7%。



資產管理服務保險主業。公司始終堅持穩健投資、價值投資、長期投資，基於負債特性，不斷優化資產配置，動態把握各類市場機會，投資業績表現良好。2019年集團投資資產淨值增長率達7.3%，同比提升2.2個百分點；集團管理資產規模穩步增加，第三方資產管理規模高速增長，市場化發展能力持續提升。



科技賦能提升響應能力。「太保雲」核心業務系統大幅提升出單能力，實現了億級用戶響應；上海羅涇數據中心正式投產，標誌著「兩地三中心」科技支撐體系成形；公司整合形成統一的客戶界面「太平洋保險APP」，初步形成「千人千面」的智慧運營能力，實現服務、產品、活動等信息個性化推薦，用戶綁定數突破3,000萬；「家園」個人客戶賬戶累計提供實時查詢服務超過1億次。



協同發展理念深入人心。隨著協同管理架構和工作機制的優化，公司整體作戰能力明顯增強。壽險營銷員銷售車險保費在車險總保費中的佔比首次達到兩位數，壽銷健康險保費增速遠超預期，達到105. 5 %；集團簽約的戰略客戶數攀升至77家，建立戰略合作夥伴關係的省、市、自治區政府覆蓋率達到63.8%，初步形成「一個太保」團隊提供一攬子服務的格局；在太保產、壽險的大力支持下，長江養老在已啟動的30個省市級職業年金計劃受託人評選項目中100%中選。



服務國家戰略實體經濟。公司與工業和信息化部簽署戰略合作協議服務高端製造業；為第二屆進博會提供總保額超過5,000億元的綜合保險保障；積極對接「長三角一體化」、「自貿區新片區」等國家戰略，參與上海臨港定向增發項目；員工自發捐款2,000萬元，建造「三江源生態公益林」，共護「中華水塔」——三江源地區的生態環境；我們還積極應對「新冠肺炎」疫情，研發專屬保險解決方案，支持醫療設備、防控藥物等重點領域企業復工復產。



精準扶貧深化長效機制。2019年，公司扶貧項目覆蓋全國建檔立卡貧困戶約5 13.3 萬人，為貧困地區提供了總保額2.32 萬億元的風險保障；255名優秀幹部在全國27個省180個定點村開展駐村幫扶基層履職；太保產險「防貧保」為全國16個省160個縣的臨貧、易貧人群提供了總保額2.77 萬億元的防貧托底保障，贏得了全國扶貧工作最高獎項——2019年全國脫貧攻堅獎的組織創新獎，成為保險業中唯一的獲獎企業。



繼續探索，務實創新謀未來

一代人有一代人的夢想，一代人有一代人的追求。2020年，轉型2.0進入全面衝刺階段。董事會將帶領全司上下，繼續堅定不移地走高質量發展道路。一方面「固守本源」 ，緊盯全年經營目標，實現基本面的穩定成長；另一方面「以進固穩」 ，聚焦關鍵領域，推動轉型再突破。公司將積極推動營銷隊伍轉型升級，重塑價值增長動能；對標行業最優，提升承保盈利能力；優化投資佈局，提升長端利率下行的投資應對能力；加大創新供給，讓科技真正成為公司高質量發展的有效支撐；深入推進基於億萬級客戶資源的協同發展，更好發揮價值創造作用。



船至中流，尤須擊楫奮進。太保人將繼續振奮精神，團結一心，迎難而上，奮發有為，朝著「客戶體驗最佳、業務質量最優、風控能力最強，成為行業健康穩定發展的引領者」 的願景不懈努力！



附一：核心業務板塊主要指標



壽險新業務價值率保持穩定，剩餘邊際餘額持續增長。

- 受新保同比負增長影響，實現新業務價值245.97億元，同比減少9.3%，新業務價值率43.3%，同比下降0.4 個百分點；

- 壽險業務剩餘邊際餘額3,295.59億元，較上年末增長15.5 % ；壽險營運利潤221.76億元，同比增長14.7%；

- 太保壽險續期業務增速11.5 %，推動全年保險業務收入同比增長5.0 %，達到2,125.14 億元。



財產險業務註2 綜合成本率穩定，保費收入保持較快增長。

- 財產險業務加強費用成本管控，綜合成本率98.4 %，同比持平；其中綜合賠付率60.4 %，同比上升4.1 個百分點，綜合費用率38.0 %，同比下降4.1 個百分點；

- 保險業務收入同比增長12.9 %，達1,346. 50億元；其中非車險業務收入同比增長32.6 %，佔比提升4.5 個百分點，達30.7 %；

- 車險客戶黏度持續提升，推動增長動能轉換；農險、保證險等新興業務領域保持快速發展，其中農險實現原保費收入註3 67.78 億元，市場份額快速提升。



堅持基於保險負債特性的資產配置，實現良好投資業績。

- 固定收益類投資佔比8 0.4 %，較上年末下降2.7 個百分點；權益類投資佔比1 5 . 7 %，較上年末上升3.2 個百分點，其中核心權益註4 佔比8.3 %，較上年末上升2.7 個百分點；

- 實現淨值增長率7.3 %，同比上升2.2 個百分點；總投資收益率5.4 %，同比上升0.8 個百分點；淨投資收益率4. 9 %，同比持平；

- 集團管理資產註5 達到20,43 0.78億元，較上年末增長22.7 %；其中，第三方管理資產註5 規模達到6 , 238 .15億元，較上年末增長44.3 %。



註：

1、以歸屬於本公司股東的數據填列。

2、包括太保產險、安信農險及太保香港。

3 、指原保險保費收入，不含分保費收入。太保產險合併安信農險口徑。

4 、包括股票和權益型基金。

5 、上年末數據已重述。



附二：公司榮譽

- 中國太保連續九年入選美國《財富》世界500強企業，排名第199位，較上年提升21位

- 中國太保在Brand Finance發布的「2019全球最具價值100大保險品牌」排名中，位列第6，品牌價值首次突破百億美元

- 太保產險、太保壽險連續四年同獲保險公司法人機構經營評價最高A級，連續三年同獲服務評價最高等級AA級

- 太保產險「防貧保」產品榮獲國務院扶貧領導小組評選的「全國脫貧攻堅獎組織創新獎」

- 太保壽險旗下養老投資公司的「太保家園」養老社區項目在「第十四屆中國保險創新大獎頒獎盛典」中榮獲「2019年度保險康養融合創新模式獎」

- 太保資產在《證券時報》主辦的「2019中國保險業資產負債管理年會暨2019年中國保險業方舟獎評選頒獎典禮」中榮獲「2019金牌保險資產管理公司方舟獎」和「2019金牌保險投資團隊方舟獎」

- 太保安聯健康險榮獲中國保護消費者基金會頒發的「2019年維護消費者權益-3.15滿意品牌」

- 長江養老在21世紀亞洲金融競爭力評選中榮獲「2019年度亞洲卓越養老險公司」



關於中國太平洋保險（集團）股份有限公司

中國太平洋保險（集團）股份有限公司是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司基礎上組建而成的保險集團公司，總部設在上海。公司於2007年12月25日在上海證交所上市，2009年12月23日在香港聯交所上市，總股本為90.62億股。中國太保是國內領先的綜合性保險集團，公司通過覆蓋全國的營銷網絡和多元化服務平台，為全國超過一億名客戶提供全方位風險保障解決方案、財富規劃和資產管理服務。





Mar 25, 2020, 15:20 HKT/SGT

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