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來源 雋思集團控股有限公司 雋思集團公佈2019年度業績 經調整純利升28.4%至91.9百萬港元

末期股息每股9.0港仙



香港, 2020年3月24日 - (亞太商訊) - 中國最大紙質桌遊及相關產品生產商及第二大紙質賀卡生產商#雋思集團控股有限公司（「雋思集團」或「集團」，股份代號: 01412）今天公佈其於2020年1月16日在香港聯合交易所有限公司主板上市後的首份全年業績。



雋思集團於截至2019 年12月31日止年度收益約為1,193.6百萬港元，其中網站銷售產品的銷售額按年增長16.3%至103.5百萬港元。集團經營五個主要網站，提供各種個性化產品，如紙牌、紙板遊戲、拼圖、嬰兒紀念品及不同禮品。



於截至2019 年12月31日止年度，集團錄得本公司權益股東應佔溢利約為84.3百萬港元，較去年同期飆升65.3%。不計及上市開支，經調整的集團純利按年增加28.4%至91.9百萬港元，每股基本盈利為21.12港仙(2018: 12.78港仙) 。



董事會建議派發末期股息每股9.0港仙，與集團股東共同分享成果。



業務回顧



年內，集團與其主要的OEM客戶繼續維持良好的業務關係，網站銷售業務亦錄得持續及穩健的收益增長。來自OEM產品及網站銷售產品的總收益按年上升2.6%至1,193.6 百萬港元。其中，OEM 產品的銷售額上升至約1,090.1百萬港元，主要歸因於集團對其最大客戶 (一間國際賀卡出版商) 的銷售額增加。網站銷售產品的銷售額則增至約103.5百萬港元，增幅約為16.3%。網站銷售產品的銷售額增加主要因為紙牌產品的訂單增加。



美國及歐洲為集團兩大海外市場，分別佔集團2019年總收益的75.3%及11.6%。



同時，集團的毛利按年升29.6%至365.6百萬港元，毛利率由2018年的24.3%增加至30.6%，此增加主要是因為人民幣兌港元於年內貶值及中國稅務機關宣佈增加出口產品的退稅率。



在營運方面，集團於年度將賀卡產品的部份生產工序外判給越南兩個分包商，為進一步在不同地區擴大生產能力做好準備。集團亦加快美國以外地區的業務發展，並已在歐洲委任一位銷售代表拓展歐洲市場。此外，集團持續提升網站的功能及產品選擇及數碼營銷策略，致力增加線上市場的滲透率。



展望



近期爆發的2019冠狀病毒疫情，加上政治、經濟及貿易於多個方面呈現緊張局勢，使不確定性增加，預料全球經濟將受到影響。集團認為全球經濟將繼續出現階段性調整，對未來數年的前景持審慎態度。



集團認為網站銷售業務長遠而言是重要的增長動力。因此，集團將持續加強其數碼營銷策略及網站的功能和介面，並開發更多不同語言的網站，從而擴大其客戶群並達至持續及穩定的網上業務增長。



集團將繼續發展工業4.0，進一步推行生產技術及工序的自動化及數據交換，從而提升生產及營運效率。



集團來年其中一個重要策略為在越南擴大生產能力。在繼續於越南物色及委聘分包商進行端到端生產的同時，集團亦正積極物色廠房進行收購，目標在2021年底前在越南設立自有生產場地。



雋思集團創始人、主席、執行董事及行政總裁鄭穩偉先生表示：「作為一家可持續發展的企業，我們致力抓緊每個機遇，以擴大我們的業務規模並增加收入。同時，為應對未來的挑戰，我們致力提高集團在不同地區的生產能力。集團對未來前景充滿信心，並相信上市有助提升集團的品牌知名度及信譽，吸引潛在的本地及國際客戶。我們會繼續與市場共同發展，為股東創造有利回報。」



有關雋思集團控股有限公司（股份代號：01412）

雋思於1985年在香港成立，按2018年的出口額計算，是中國最大的紙質桌遊及相關產品生產商及中國第二大紙質賀卡生產商。集團的主要OEM客戶包括一間國際賀卡出版商以及多個跨國兒童教育產品及玩具品牌，並已建立穩定及長遠的業務關係。集團的主要產品類別為桌遊、賀卡、幼教用品及包裝彩盒，主要以OEM形式及透過其自營網站銷售。集團在中國東莞及鶴山設有兩個主要生產基地。



五大主要網站為：

https://www.makeplayingcards.com

https://www.boardgamesmaker.com

https://www.createjigsawpuzzles.com

https://www.printerstudio.com

https://www.gifthing.com



如欲索取更多資料，請瀏覽以下網址：https://www.qpp.com/tc/



注：

* 經調整純利為不計及上市開支的純利

# 根據灼識報告, 2018年中國領先的紙質桌遊產品製造商及紙質賀卡生產商的排名及市場份額（以出口額計）



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