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  • Wednesday, March 25, 2020
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Tuesday, 24 March 2020, 21:50 HKT/SGT
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來源 天韵國際控股有限公司
天韵國際加快推進全面復產復工

香港, 2020年3月24日 - (亞太商訊)  - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號:6836.HK）宣佈，隨著疫情於國內逐步好轉，為配合各省區政府「逐步推進復工復產」的提倡，集團生産及業務營運已於今年2月底陸續恢復，預期旗下位於中國大陸的工廠將於2020年4月全面回復正常產能，成績令人鼓舞。集團將繼續努力推進公司各生產線有序復產，保障業務正常開展，實現安全生產。


天韵國際實施一系列防控措施，成效顯著


為確保生產線能順利逐步復工，集團成立了疫情防控工作應急領導小組，並實施一系列防控措施，包括於各生產基地提供足夠的抗疫及消毒物資。在嚴格的防疫措施下，目前集團全體人員實現零感染。另外，集團於較早前亦通過捐助約人民幣三十萬元物資及提供各種適切的援助防控工作，為共抗疫情貢獻力量。

集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「儘管疫情為經營環境帶來不確定性，但在集團仝人努力配合下，天韵國際的基本條件維持穩健，亦有足夠能力應對當前不穩及複雜的環境。集團定必迎難而上，做好疫情防控，加快推進全面復産復工。我們期望，在做好自身穩定經營的同時，也能積極履行社會責任，助力經濟生產盡快恢復。」

關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)
天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及(ii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌及原廠委託製造代工方式出售。

集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可，並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成爲中國加工水果行業內第一家水果加工商能夠在其生產產品貼上「零添加防腐劑」標志並在中國銷售。

集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市唯一一家榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。

欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com



Mar 24, 2020, 21:50 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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