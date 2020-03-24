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來源 金山軟件有限公司 金山軟件公佈2019年全年及第四季度業績 辦公軟件業務實現全方位突破 雲業務融合新技術取得長足發展

香港, 2020年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2019年12月31日止未經審計之全年業績及第四季度業績。



2019年，金山軟件錄得收益人民幣8,218.3百萬元，較去年同期增長39%。其中，來自網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務以及其他的收益分別佔總收益的33%、47%和20%。



2019年第四季度，金山軟件錄得收益人民幣2,594.7百萬元，較去年同期增長48%，較上一季度增長28%。其中，來自網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務以及其他的收益分別佔總收益的35%、43%和22%。毛利為人民幣1,282.0百萬元，較上年同期增長70%，較上季升56%。扣除股份酬金成本前的經營利潤為人民幣235.0百萬元，上年同期的經營虧損為人民幣105.4百萬元。



金山軟件主席雷軍先生表示：「本季度，我們的業務依然保持增長勢頭。網絡遊戲業務在端遊、手遊雙雙表現穩健，辦公軟件及服務以及其它和雲服務繼續實現強勁的收益增長，並加快跨行業佈局。同時，我們旗下的辦公軟件及服務業務北京金山辦公軟件股份有限公司（「北京辦公軟件」）已於2019年11月18日在上海證券交易所科創板（「科創板」）成功上市。總體而言，我們在2019年取得了紮實進展，並對2020年強勁經營前景和持續增長充滿信心。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「第四季度，我們錄得收益人民幣2,594.7百萬元，較去上年同期增長48%，較上一季增長28% 。2019年全年錄得收益人民幣8,218.3百萬元，較上年增長39%。在不斷變動的環境中，我們的收益繼續實現穩健的增長，體現了金山軟件強大的市場競爭力及執行力。同時，雲服務和辦公軟件及服務以及其他業務在本年度的收益保持強勁快速的增長，同比分別增長73%和43%。」



業務回顧



辦公軟件及服務以及其它



2019年，來自辦公軟件及服務以及其他的收益按年增長43%至人民幣1,622.3百萬元；第四季度，來自該業務板塊的收益達人民幣565.7百萬元，按年增長52%，按季增長48%。收益增長主要來自WPS Office訂閱和授權服務收益的強勁增長、用戶數量增長、消費頻次及轉化率提升。受益於辦公軟件市場整體規模的增長、國內軟件正版化的推進、公司品牌優勢及技術積累的增強，辦公軟件產品的收益同比快速增長。



2019年第四季度，辦公軟件業務首次登陸資本市場，獲得進一步發展動力。2019年11月18日，金山辦公在科創板上市，募資人民幣44.59億元，主要投向四個方面：WPS Office軟件的研發升級、辦公軟件人工智能基礎研發中心建設、辦公產品互聯網雲服務以及辦公軟件國際化。在此期間，金山軟件在與主要政府客戶合作方面進展順利，並與能源和金融等領域的主要客戶達成全方位產品合作。公司積極融入「一帶一路」國家戰略，截止2019年10月，WPS Office海外月活躍用戶數量突破1億。隨著雲辦公戰略的積極推進，公司互聯網企業辦公訂閱服務在本季度實現了較大增長。2020年初，各企業對雲辦公和遠程辦公的需求迅速高漲，帶動金山文檔等在線協作產品快速發展。截至3月2日，金山文檔月度活躍用戶數量突破2.39億。這一趨勢也進一步塑造了用戶習慣，提振了市場需求，為WPS Office未來拓展個人業務和企業訂閱業務帶來巨大想象空間。



雲服務



2019年，來自雲服務的收益按年增長73%至人民幣3,847.2百萬元。第四季度，雲服務的收益為人民幣1,113.3百萬元。受益於視頻等互聯網優勢領域的鞏固以及金山雲在全行業加速佈局，本季度雲業務收入保持高速增長。



金山視頻雲在保持視頻等互聯網領域優勢地位的同時，持續聚焦技術創新，推進邊緣計算、集智高清、人工智能等前沿技術的融合落地。作為領先的雲服務商，金山雲目前在政府及企業服務、金融行業、AIoT等領域持續發力。主要亮點包括：



- 北京政務雲項目在「2019年政務信息化應用創新案例」徵集中榮獲創新優秀案例獎

- 金山雲在金融雲方面榮獲「金融科技產品創新突出貢獻獎」等



新冠疫情期間，金山雲快速反應並推出八大抗疫產品解決方案，覆蓋疫情防控、協同辦公、遠程教育、遠程醫療等領域。其中 「應急物資管理系統」上線一個多月，就已為全國多個直轄市/自治區在內的過萬家機構提供服務，獲得客戶一致好評。



在此同時，金山軟件正在考慮分拆金山雲控股有限公司並且將其單獨上市的計劃。紐約時間2019年12月20日，金山雲控股有限公司已正式向美國證券交易委員會提交了一份IPO註冊聲明草案。未來，金山雲將繼續發揮與小米AIoT的戰略協同，加大出海業務的深度服務，持續引領雲計算、大數據、人工智能等技術與各行業場景的融合創新，滿足客戶成本優化等更深層次需求、全面助推動企業級客戶數字化轉型升級。



網絡遊戲業務



網絡遊戲業務於2019年全年錄得收益人民幣2,748.7百萬元，按年增長8%；於第四季度錄得收益人民幣915.8百萬元，按年增長39%，較上季升38%。年內，端遊、手遊雙雙表現穩健，收益增長同比亦有所改善。



第四季度，金山軟件的旗艦端遊《劍網3》推出全新資料片《凌雪藏鋒》，上線後30天平均日活躍用戶數較上線前增長24%，同時12月流水再創歷史新高。公司的經典端游《劍俠世界》在遊戲玩家人數和收益方面均實現同比增長。劍俠系列端游的逆勢增長證明公司開發和運營長線遊戲和IP價值方面的韌性和強大能力。手遊方面，金山軟件的《劍俠情緣手游》在2019年繼續表現良好，流水收益穩定。此外，新手游《雙生視界》分別於9月及11月於日本和中國上線運營，在國內外獲得高度評價。新手游上線首日即登頂iOS免費榜，後續在暢銷榜也一度攀升至前五。《雙生視界》的成功推出進一步強化了公司多元化的產品戰略。金山軟件將把握市場機遇，在產品多元化上實現突破。面對國內不斷變化的市場及監管環境，金山軟件也將繼續拓展海外市場，為未來遊戲業務增長提供新動力。



雷軍先生總結道﹕「2019年經濟環境動盪，然而我們依然取得了令人滿意的業績。2019年雲業務的經營效率大幅提升，金山辦公在科創板成功上市，遊戲收入實現增長，公司整體經營虧損率收窄，我們對公司未來充滿信心。即使2019年公司由於對雲業務的投入，仍然存在經營虧損，為回饋股東對我們一直以來的支持，我們建議派發末期股息每股10港仙。在全球疫情得到控制和金山雲控股有限公司IPO後，我們會在適當時候重新審視股息政策。未來，金山雲將致力於鞏固我們的行業地位，發揮領先技術的優勢，推動與各行業場景的融合創新。我們將攜手戰略夥伴共同擴大生態圈，並持續開展國際化戰略，讓雲計算普惠全球。辦公軟體及服務方面，WPS將聚焦以『雲、多屏、內容、人工智慧」為核心的業務戰略，解決用戶多樣化需求，引領未來辦公模式，繼續保持行業競爭優勢。同時，我們將持續提供全球化的高品質遊戲內容。展望未來，隨著客戶需求持續增長，我們預期所有業務部門都呈現出明顯的增長勢頭。我們有信心在未來一年實現業績目標，為股東創造長期價值。」



關於金山軟件有限公司



金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有西山居、金山雲以及金山辦公三家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲計算為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000名員工，在國內外若干國家及地區市場享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

杜思達 電話：(852) 2894 6264 電郵：kingsoft@hkstrategies.com







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