中國飛鶴公佈2019年年度業績

香港, 2020年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴有限公司(以下簡稱「中國飛鶴」或「公司」,股份代號:6186.HK),欣然宣佈截至2019年12月31日止十二個月之年度(「報告期」)綜合業績。



財務摘要

- 收益為人民幣13,721.5百萬元,同比增長32.0%;

- 年內溢利為人民幣3,934.6百萬元,同比增長75.5%;

- 除稅前溢利為人民幣5,682.7百萬元,同比增長78.2%;

- 公司每股基本盈利為人民幣0.48元,同比增長71.4%;

- 每股股息0.194港元。



公司2019年整體收益為人民幣13,721.5百萬元,較去年同比增加32.0%;年內溢利為人民幣3,934.6百萬元,較去年增加75.5%。公司收益的大幅提升源自於高端嬰幼兒配方奶粉產品系列的收益增長及普通嬰幼兒配方奶粉產品系列的收益增長,分別同比增長41.4%及23.0%。



報告期內,公司門店網絡和產能的擴展,以及線上和線下渠道的持續優化。其中,公司向線下客戶銷售產生的收益佔其來自乳製品的總收益的91.3%。主要面向全國1,800多名線下客戶,覆蓋超過10.9萬個零售銷售點廣泛經銷網絡銷售產品,包括零售門市以及母嬰產品店營運商、超市和大型超市連鎖店等。同時為緊抓中國電商銷售快速增長的機遇,面對年輕一代的消費者打開市場,公司開拓多條線上銷售渠道,除公司自身的網站及手機應用程式(如微信)外,還包括電子商務平台,如天貓、京東和蘇寧易購。



2019年,公司在穩步推進多元化業務的同時保持現金流的充裕和資本架構的健康穩定。報告期內,公司多元化業務自營養補充品產生的收益為人民幣578百萬元,佔總收益的4.2%,成為有益補充。公司於2019年11月13日在聯交所上市,全球發售募集所得款淨額約為6,563.8百萬港元。截至2019年12月31日,公司資本架構健康,現金流充裕,擁有流動資金人民幣17,288.6百萬元,非流動資金人民幣5,715.2百萬元,現金及現金等價物人民幣7,377.5百萬元。相應公司流動負債為人民幣7,438.5百萬元,計息銀行及其他借款約為人民幣4,810.3百萬元,流動資金充分覆蓋債務,財務基礎穩固,具備較高的抗風險能力。董事會建議向股東派付2019年末期股息合共約1,735.7百萬港元,待公司應屆股東周年大會上批准後實施。



報告期內,公司持續優化提升產能及效益。截至2019年12月31日,公司擁有六個生產設施以生產產品,年產能合計為126,800噸。除此之外,公司定期升級及擴充其生產設施,以滿足生產需求。由於預期公司持續強勢增長及對其產品需求持續上升,公司擴充其現有生產設施中的兩個並建設兩個新生產設施。



2019年,公司持續研發創新,專注嬰幼兒奶粉主營業務,深入進行母乳化配方研究,逐步實現功能性原料的自主掌控;獲得乳磷脂母乳化發明專利,在腦發育核心技術方面獲得歷史性突破,母乳化研究更加深入;與國家奶業科技創新聯盟共同成立「飛鶴嬰幼兒配方奶粉全產業鏈創新中心」,公司全面提升產業鏈工藝標準、夯實更新鮮產業基礎、加快產業集群升級。



中國飛鶴有限公司董事會主席冷友斌先生表示:「展望2020年,中國飛鶴將保持務實的底色,專注主營業務,持續深耕嬰幼兒配方奶粉;保持研發創新的激情,依託乳品工程院士工作站和飛鶴嬰幼兒配方奶粉全產業鏈創新中心,實現功能性原料自主掌控、夯實更新鮮產業基礎,不斷以新技術、新產品引領企業可持續發展;保持進化的基因,不斷擁抱智慧化、大資料的環境變化,運用新技術對產業技術升級,賦能推動智慧乳業生態圈,實現智慧製造、智慧物流,打造乳業的智慧集群。把飛鶴奶粉新鮮、更適合做到極致,對高品質產品負責,做最值得信賴與尊重的嬰幼兒營養專家,為家庭帶去希望和快樂。」



關於中國飛鶴有限公司

中國飛鶴有限公司(「中國飛鶴」或「公司」) 總部位於北京,是中國最大並最廣為人所知的中國品牌嬰幼兒配方奶粉公司。根據弗若斯特沙利文報告,按零售銷售價值計,飛鶴品牌的市場份額在國內和國際同業中排名第一。根據尼爾森報告,飛鶴線下市場佔有率達到13.9%,整體市場份額為11.9%,遠遠超過市場第二品牌,並繼續呈現不斷提升的態勢。憑藉在嬰幼兒配方奶粉業務方面擁有豐富的專業知識,公司的品牌具有獨特的價值主張,即「更適合中國寶寶體質」,公司的產品設計旨在密切模擬中國媽媽的母乳成分。公司的乳製品主要通過遍佈全國1,800多名線下客戶組成的廣泛經銷網絡進行銷售。







