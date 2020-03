Tuesday, 24 March 2020, 12:43 HKT/SGT Share:

來源 嘉華國際集團有限公司 嘉華國際公佈2019年全年業績 核心盈利按年升5%至31.6億港元 未入賬合約銷售總額過百億 為未來盈利奠定堅實基礎

香港, 2020年3月24日 - (亞太商訊) - 嘉華國際集團有限公司(簡稱「嘉華國際」或「集團」)(股份代號:00173)今天公佈其截至2019年12月31日止年度之全年業績。



於回顧年內,嘉華國際秉持「品精質優」的宗旨,以穩健的策略推售優質項目,銷售成績理想。主要入賬項目包括香港的嘉匯、上海的嘉御庭三期—璈峰與嘉濤灣、南京的嘉譽山及廣州的嘉匯城。截至2019年12月31日,集團未入賬合約銷售總額達108億港元,預期於2020年或2021年內入賬,為未來盈利奠下堅穩基礎。雖然市場於年內較為波動,2019年度核心盈利達31.6億港元,按年上升5%。由於在2019年較少投資物業落成或轉為出租,投資物業重估收益較2018年減少,以致股東應佔溢利減少至31.5億港元。董事會建議派發末期股息每股14港仙,全年共派息每股20港仙,持續為股東帶來穩定回報。



嘉華國際主席呂志和博士表示:「過去一年,環球及香港複雜多變的政經環境,給香港經濟帶來不確定性及波動。嘉華國際繼續以靈活發展策略,在香港及中國內地補充土地儲備,為未來發展提供堅實的動力。」



發展項目適時推出

香港:啟德嘉峯匯、九龍塘嘉林邊道項目、長沙灣臨海項目

集團於啟德區的第二個項目嘉峯匯於去年底取得預售許可證,而首批單位經已開售。第二批單位亦已推出發售。另外,位於九龍傳統豪宅地段的嘉林邊道項目,建築進度理想,預計於今年第二季落成,隨後推出市場發售。而位於長沙灣的臨海項目,第一期500多個單位正請申預售許可證。



國內:江門嘉華新都匯、嘉駿花園、蘇州高新區項目及東莞茶山項目

江門嘉華新都匯由兩幅連接江門東站的相連地塊組成,工程正順利進行,預計可於2020年推售。集團佔50%的江門駿景灣項目嘉駿花園,首批單位已於今年1月推售。位於蘇州高新區的42號地段住宅項目,工程亦進展順利,預計可在今年下半年開售。至於2018年購入的東莞茶山地塊,工程已於去年下半年展開。項目首批單位預計最快可在今年下半年推出市場。



集團會密切留意市場變化,推售其他已開盤項目,包括香港的嘉熙及嘉匯、上海的嘉御庭三期及嘉濤灣、東莞的星際灣等。



補充土地儲備

憑著財務狀況堅穩之優勢,嘉華國際以穩健的策略,補充優質地塊。集團以合資方式分別於香港投得三個住宅地塊,包括港鐵康城站第十一期項目,以及啟德地區兩個新項目。長三角方面,集團於去年獨資投得位於上海長寧區之商業地塊及蘇州市相城區住宅地塊。珠三角方面,嘉華國際亦以合資方式參與一個位於江門的發展項目。全年新增六個項目合共約18萬平方米的應佔總樓面面積。集團現時在香港加上內地的土地儲備大約有160萬平方米的應佔總樓面面積,可作發展物業之用。



穩健投資性物業組合

嘉華國際繼續擴大經常性收入物業組合,以加強經常性租金收入及現金流。截至2019年底,集團的投資物業組合應佔總樓面面積增至約28萬平方米。回顧年內,租金(包括酒店)收入約6.95億港元,按年上升7%。



商業設施方面,上海嘉華中心去年全年出租率平均為95%,香港特色零售餐飲物業J SENSES於12月底出租率達100%。上海靜安區蘇河灣的全新寫字樓項目—盈凱文創廣場,總樓面面積約2萬平方米,剛於去年12月竣工,預期於今年第二季開始可交付使用。但受到2019冠狀病毒病影響,部份租約的落實時間將稍為延緩。而去年購入,位於上海長寧區武夷路的商業地塊,將打造成一個具特色的商業及寫字樓綜合體。



酒店及服務式公寓方面,上海尚臻靜安及徐匯服務式公寓的出租率維持於高水平,平均超過九成。而廣州花都皇冠假日酒店於回顧年內的出租率和房價保持平穩。



維持穩健財政實力

嘉華國際財務狀況保持良好。於2019年12月31日,負債比率為37%。 於2020年3月,集團成功以有利的融資條款,與多間銀行簽署40億港元之四年期俱樂部貸款。該筆貸款不但擴大集團可動用資金及節省利息支出,更進一步延長集團借貸的整體還款期限,加強集團的財務靈活性及融資實力。



呂博士總結:「縱使經營環境充滿挑戰,嘉華國際對本地及內地樓市需求仍感審慎樂觀。我們扎根香港數十載,見證多次難關,最終能一一跨過。憑著「實事求是」的精神,穩健的財力,多年的經驗,深信集團今次亦能克服挑戰,把握疲軟市場中的機遇,繼續穩步拓展業務。在此,我期望疫情盡快過去,並祝願各位市民安好。」



關於嘉華國際集團有限公司(股份代號:00173)

嘉華國際集團有限公司於1987年在香港上市,是嘉華集團旗下之房地產業務旗艦。作為大型綜合房地產發展商及投資者,嘉華國際以香港、長三角及珠三角地區為策略據點,開發物業涵蓋精品住宅、甲級商廈、特色商舖、酒店及服務式公寓; 旗下的嘉英物業以先進的管理理念和國際高端精品酒店的營運模式,為主流及高端住宅、商業設施、寫字樓和房地產綜合體提供專業及優質的管理服務。嘉華國際憑其敏銳的市場觸覺、靈活進取的發展策略以及雄厚的財政實力,在中國主要城市擁有優質土地儲備,為未來發展奠下穩固基礎。



嘉華國際為恒生綜合中型股指數成份股、恒生可持續發展企業基準指數成份股、MSCI明晟香港小型股指數成份股及恒生滬深港通大灣區綜合指數成份股,亦為「滬港通」及「深港通」計劃內合資格交易股票。截至2019年12月31日,嘉華國際持有銀河娛樂集團有限公司(股份代號:00027)約3.75%權益。



網址:http://www.kwih.com





Mar 24, 2020, 12:43 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network