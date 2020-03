Tuesday, 24 March 2020, 08:25 HKT/SGT Share: 浦江國際去年賺近2億 同比增長25.4%

香港, 2020年3月24日 - (亞太商訊) - 2019年中國經濟GDP增長雖然受到外圍諸多因素影響,但從近期港股上市公司的全年業績發佈來看,不少企業都在逆境中取得佳績。其中,在市場中較為低調的浦江國際(2060),去年依託「十三五規劃」帶來的有利市場環境,緊抓中國及海外基礎設施建設行業的增長機會,穩步提升公司盈利能力,實現了整體業務穩定高質增長。



截至2019年12月31日,公司總收益為18.12億元(人民幣,下同),較去年增加31%,主要原因來自於年內公司纜索業務的銷售大幅增加70.3%。同時,由於纜索業務的毛利水平較高,拉動毛利同比顯著增長39.7%至4.56億元,而在撇除一次性上市費用及以股權結算以股份為基礎的支出後的經調整溢利為1.94億元,同比穩健增長25.4%;公司擁有人應佔經調整溢利達約人民幣1.60億元,同比大幅增長30.7%。



浦江國際的業務主要分為纜索業務和預應力材料業務,後者的銷售收入雖然高於前者,但正如前述,由於纜索業務的毛利率較高,令公司的整體盈利能力得以提升。2019年,公司整體業務的毛利率達25.2%,同比擴大1.6個百分點。據公司業績公告顯示,未來仍會以纜索業務為重心,致力拓展這方面的業務。



大型基建項目支持 未來增長前景佳

纜索業務去年產生的收益按年增長70.3%至約8.84億元,主要由於多個合約價值較高的索股項目(例如土耳其恰納卡萊1915大橋、虎跳峽金沙江大橋及濤源金沙江大橋) 銷售額增加194.2%及橋樑纜索項目的數目增加。



與此同時,公司去年通過成功研發用於索股生產的鋅鎂合金,成功獲得有關生產深中通道伶仃洋大橋及貴州峰林特大橋索股合約總值人民幣4億元的銷售合約。目前,公司的在手訂單不少。2019年,浦江國際合共獲得總值約10億元的83項新合約。截至2020年3月23日,公司正在進行中的項目達40個,未完成合約量約12.49億元。隨著手頭正在進行項目的開展,包括深中通道伶仃洋大橋、中國甌江北口大橋及土耳其恰納卡萊1915大橋,公司預計纜索業務的收益將於2020年繼續增長。



由於預應力材料和纜索業務具有一定的聯動作用,相信兩項業務的增長可期,但由於纜索業務具有較高的獲利能力,料浦江國際的業務毛利率可進一步上升,特別是原材料價格近期大幅下降,可為公司的盈利能力帶來不少提振作用。



預應力材料業務利潤水準提升

至於預應力材料業務,去年收益按年輕微增加7.4%至約9.29億元,主要由於稀土塗鍍預應力產品及鍍鋅預應力產品的銷售額增加,部分被光面預應力產品減少所抵消。然而,由於預應力材料可應用於高速公路及高鐵軌枕。隨著大型基建陸續動工,業務前景亦佳。



去年底,國家發改委出台高達2,700億元的大型基建投資措施,主要針對交通及鐵路建設,因此,浦江國際可望受惠。由於公司業務與中國的基礎設施投資緊密相關,集團展望這些政府政策將為集團帶來大量機會。2020年,公司將繼續擴大纜索業務及鍍鋅預應力產品的銷售。隨著江西省九江的新生產設施建設工程預計於2020年竣工,公司業務規模可望進一步增長。



最後值得一提的是,於2019年8月,公司訂立買賣協議以收購上海普實醫療器械科技有限公司的26%股權。上海普實主要從事開發醫療設備技術以及生產及銷售醫療設備,專注於心臟相關疾病,其產品以PushMed®商標營銷及出售。集團對上海普實的前景持樂觀態度,且認為收購上海普實為一項有吸引力的投資,將為集團帶來令人滿意的回報。







Mar 24, 2020, 08:25 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network