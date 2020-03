Monday, 23 March 2020, 09:42 HKT/SGT Share: 天津銀行宣佈2019年年度業績 紥實推進金融創新 營業收入屢創佳績

香港, 2020年3月23日 - (亞太商訊) - 天津銀行股份有限公司(「天津銀行」或「公司」;股票代號:1578.HK),謹此公佈截至2019年12月31日止年度(「期內」)的經審計合併年度業績。



財務摘要

- 實現營業收入170.53億元人民幣,較2018年增長40.5%,創歷史新高;

- 實現淨利息收入146.5億元人民幣(含投資收益),較2018年增長39.6%;

- 撥備前利潤130.6億元人民幣,較2018年增長50.2%;

- 實現淨利潤46.09億元人民幣,較2018年增長8.9%;

- 淨息差2.21%、淨利差1.88%,較2018年分别增長62個基點和65個基點;

- 平均資產回報率為0.69%,平均權益回報率為9.32%,較2018年分别增長7個基點和17個基點;每股收益0.75元人民幣,較2018年增長8.7%;

- 資本充足率15.24%,較2018年上升0.71個百分點;一級資本充足率10.63%,較2018年上升0.79個百分點,核心一級資本充足率10.62%,較2018年上升0.79個百分點

- 截至2019年12月31日止年度,客戶貸款及墊款的利息收入由截至2018年12月31日止年度的人民幣14,038.3百萬元增加44.7%至截至2019年12月31日止年度的人民幣20,311.1百萬元;



2019年,本行實現營業收入170.5億元人民幣,較2018年增長40.5%;實現撥備前利潤130.6億元人民幣,較2018年增長50.2%;當年計提各項減值準備74.3億元人民幣,較2018年增長113.4%;實現淨利潤46.1億元人民幣,較2018年增長8.9%;平均總資產回報率0.69%,較2018年上升0.07個百分點;平均權益回報率9.32%,較2018年上升0.17個百分點;資本充足率[15.24]%,較2018年上升[0.71]個百分點;一級資本充足率[10.63]%,核心一級資本充足率[10.62]%,較2018年均上升[0.79]個百分點,其他主要監管指標也穩步提升。本行兩年來轉型創新各項措施成效持續顯現。



以民為本 紥實推進「轉型+創新」



2019年,本行繼續踐行成為「京津冀主流銀行、雙軌並進的銀行、價值驅動的銀行、合規誠信的銀行、卓越體驗的銀行、關愛員工的銀行」六大戰略願景,本著對全體股東認真負責的態度,嚴格遵照香港上市規則及《公司章程》的規定,董事會、監事會和高級管理層帶領全行員工齊心協力、負重前行,以堅毅的戰略定力,牢固樹立「質量第一、效益優先」新發展理念,紥實推進「轉型+創新」雙軌發展戰略,奮力推進「十大工程(2.0)版」各項措施落地,堅持把一張藍圖繪到底。



公司銀行業務更加有針對性地實施「四個一批」,在全行範圍內建立「公司客戶賬戶規劃」機制,加強對於集團客戶、政府類客戶的管理,在服務實體經濟的同時提升公司銀行業務的質量與效益。個人銀行業務繼續堅持「上天入地、天地對接」的業務理念,以普惠、便民為出發點,藉助金融科技手段,通過產品創新打造批量獲客新模式;大力推進網點智能化改造,優化網點人員、業務結構,網點服務能力全面提升。



資產負債結構進一步優化 拓寬負債渠道



2019年,總資產和總負債分別較上年同期上漲1.5%和1.1%。在資產端繼續脫虛向實,對實體經濟的支持力度進一步加大,客戶貸款及墊款的平均餘額較2018年增長18.8%;在持續壓降投資資產的同時調整投資結構,投資證券及其他金融資產平均餘額較2018年下降9.6%,其中投資信託受益權、理財產品及資產管理計劃等資產的平均餘額較2018年下降19.9%,而債券投資等標準化資產的平均餘額較2018年上升3.2%。在負債端,本行加大存款營銷力度,客戶存款平均餘額較2018年增長0.9%;充分利用各種融資工具,拓寬負債來源,負債結構進一步優化,融資成本進一步下降,同業負債餘額佔總負債餘額的比例(根據中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會的監管口徑計算,不含子公司)由2018年末的30.09%下降至2019年末的[26.72]%。



在調整資產負債結構同時,本行進一步加強定價管理。客戶貸款和墊款平均收益率達6.76%,較2018年大幅提升121個基點,淨息差由2018年的1.59%上升到2019年的2.21%,提升62個基點,淨利差由2018年的1.23%上升到2019年的1.88%,提升65個基點。淨息差、淨利差連續兩年實現「雙升」。



防控金融風險 深化金融改革



展望2020年,世界經濟增長持續放緩,仍處在國際金融危機後的深度調整期,全球動蕩源和風險點顯著增多。面對挑戰和機遇,本行將緊跟中央政策,立足區域經濟發展,圍繞「服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革」,為京津冀協同發展這一系統工程提供多樣化、差異化的金融服務,積極推動京津冀地區動能轉化、發展模式變革;堅持「轉型+創新」雙軌戰略,積極打造核心競爭力,全面提升天津銀行經濟效益和整體實力。



有關天津銀行股份有限公司

天津銀行股份有限公司(「天津銀行」或「公司」)是唯一一家總部位於天津市(中國四個直轄市之一)的城市商業銀行。公司是全國首批實現跨區域經營的城市商業銀行之一。2016年3月在香港上市,成為天津市國有企業IPO募集資金最高和資產規模最大的上市公司。天津銀行構建了立足天津、輻射京津冀、環渤海、長三角和中西部地區並面向全國的跨區域經營佈局。公司憑著卓越業務表現及管理能力獲得多項榮譽及獎項。在英國《銀行家》雜誌2019年全球銀行1,000強榜單當中,本行位列第197位。成功入圍2019年中國企業500強;在2019年中國服務業企業500強中排名第170位,比上年提升2位;聯合資信評級有限公司連續三年給予本行「AAA」評級。





