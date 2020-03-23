Monday, 23 March 2020, 09:42 HKT/SGT Share: 天津銀行宣佈2019年年度業績 紥實推進金融創新 營業收入屢創佳績

香港, 2020年3月23日 - (亞太商訊) - 天津銀行股份有限公司（「天津銀行」或「公司」；股票代號：1578.HK)，謹此公佈截至2019年12月31日止年度（「期內」）的經審計合併年度業績。



財務摘要

- 實現營業收入170.53億元人民幣，較2018年增長40.5%，創歷史新高；

- 實現淨利息收入146.5億元人民幣（含投資收益），較2018年增長39.6%；

- 撥備前利潤130.6億元人民幣，較2018年增長50.2%；

- 實現淨利潤46.09億元人民幣，較2018年增長8.9%；

- 淨息差2.21%、淨利差1.88%，較2018年分别增長62個基點和65個基點;

- 平均資產回報率為0.69%，平均權益回報率為9.32%，較2018年分别增長7個基點和17個基點；每股收益0.75元人民幣，較2018年增長8.7%；

- 資本充足率15.24%，較2018年上升0.71個百分點；一級資本充足率10.63%，較2018年上升0.79個百分點，核心一級資本充足率10.62%，較2018年上升0.79個百分點

- 截至2019年12月31日止年度，客戶貸款及墊款的利息收入由截至2018年12月31日止年度的人民幣14,038.3百萬元增加44.7%至截至2019年12月31日止年度的人民幣20,311.1百萬元；



2019年，本行實現營業收入170.5億元人民幣，較2018年增長40.5%；實現撥備前利潤130.6億元人民幣，較2018年增長50.2%；當年計提各項減值準備74.3億元人民幣，較2018年增長113.4%；實現淨利潤46.1億元人民幣，較2018年增長8.9%；平均總資產回報率0.69%，較2018年上升0.07個百分點；平均權益回報率9.32%，較2018年上升0.17個百分點；資本充足率[15.24]%，較2018年上升[0.71]個百分點；一級資本充足率[10.63]%，核心一級資本充足率[10.62]%，較2018年均上升[0.79]個百分點，其他主要監管指標也穩步提升。本行兩年來轉型創新各項措施成效持續顯現。



以民為本 紥實推進「轉型+創新」



2019年，本行繼續踐行成為「京津冀主流銀行、雙軌並進的銀行、價值驅動的銀行、合規誠信的銀行、卓越體驗的銀行、關愛員工的銀行」六大戰略願景，本著對全體股東認真負責的態度，嚴格遵照香港上市規則及《公司章程》的規定，董事會、監事會和高級管理層帶領全行員工齊心協力、負重前行，以堅毅的戰略定力，牢固樹立「質量第一、效益優先」新發展理念，紥實推進「轉型+創新」雙軌發展戰略，奮力推進「十大工程(2.0)版」各項措施落地，堅持把一張藍圖繪到底。



公司銀行業務更加有針對性地實施「四個一批」，在全行範圍內建立「公司客戶賬戶規劃」機制，加強對於集團客戶、政府類客戶的管理，在服務實體經濟的同時提升公司銀行業務的質量與效益。個人銀行業務繼續堅持「上天入地、天地對接」的業務理念，以普惠、便民為出發點，藉助金融科技手段，通過產品創新打造批量獲客新模式；大力推進網點智能化改造，優化網點人員、業務結構，網點服務能力全面提升。



資產負債結構進一步優化 拓寬負債渠道



2019年，總資產和總負債分別較上年同期上漲1.5%和1.1%。在資產端繼續脫虛向實，對實體經濟的支持力度進一步加大，客戶貸款及墊款的平均餘額較2018年增長18.8%；在持續壓降投資資產的同時調整投資結構，投資證券及其他金融資產平均餘額較2018年下降9.6%，其中投資信託受益權、理財產品及資產管理計劃等資產的平均餘額較2018年下降19.9%，而債券投資等標準化資產的平均餘額較2018年上升3.2%。在負債端，本行加大存款營銷力度，客戶存款平均餘額較2018年增長0.9%；充分利用各種融資工具，拓寬負債來源，負債結構進一步優化，融資成本進一步下降，同業負債餘額佔總負債餘額的比例（根據中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會的監管口徑計算，不含子公司）由2018年末的30.09%下降至2019年末的[26.72]%。



在調整資產負債結構同時，本行進一步加強定價管理。客戶貸款和墊款平均收益率達6.76%，較2018年大幅提升121個基點，淨息差由2018年的1.59%上升到2019年的2.21%，提升62個基點，淨利差由2018年的1.23%上升到2019年的1.88%，提升65個基點。淨息差、淨利差連續兩年實現「雙升」。



防控金融風險 深化金融改革



展望2020年，世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，全球動蕩源和風險點顯著增多。面對挑戰和機遇，本行將緊跟中央政策，立足區域經濟發展，圍繞「服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革」，為京津冀協同發展這一系統工程提供多樣化、差異化的金融服務，積極推動京津冀地區動能轉化、發展模式變革；堅持「轉型+創新」雙軌戰略，積極打造核心競爭力，全面提升天津銀行經濟效益和整體實力。



有關天津銀行股份有限公司

天津銀行股份有限公司（「天津銀行」或「公司」）是唯一一家總部位於天津市（中國四個直轄市之一）的城市商業銀行。公司是全國首批實現跨區域經營的城市商業銀行之一。2016年3月在香港上市，成為天津市國有企業IPO募集資金最高和資產規模最大的上市公司。天津銀行構建了立足天津、輻射京津冀、環渤海、長三角和中西部地區並面向全國的跨區域經營佈局。公司憑著卓越業務表現及管理能力獲得多項榮譽及獎項。在英國《銀行家》雜誌2019年全球銀行1,000強榜單當中，本行位列第197位。成功入圍2019年中國企業500強；在2019年中國服務業企業500強中排名第170位，比上年提升2位；聯合資信評級有限公司連續三年給予本行「AAA」評級。





Mar 23, 2020, 09:42 HKT/SGT

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